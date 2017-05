Terry och Lampard Legend-tshirt

Förbeställ ett ex senast 3 maj.

Endast på förbeställning - Terry och Lampard Legend-tröja 150kr/st

Beställ senast onsdag den 3 maj.

Beställning görs via mail - peter@chelz.se

Leverans direkt efter produktion, cirka 5-7 arbetsdagar.

Finns i alla storlekar, barn, dam, herr. Frakt 30kr (1-2 tröjor) annars 40kr.

0 KOMMENTARER 177 VISNINGAR 0 KOMMENTARER177 VISNINGAR PETER TJÄRNSTRÖM

2017-05-01 10:04:55

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-05-01 10:04:55

Chelsea

2017-05-01 09:48:34

Chelsea

2017-04-30 17:15:00

Chelsea

2017-04-30 17:00:00

Chelsea

2017-04-29 18:25:45

Chelsea

2017-04-29 12:15:00

Chelsea

2017-04-28 14:30:00

Chelsea

2017-04-27 22:52:52

Chelsea

2017-04-26 23:26:39

Chelsea

2017-04-26 22:36:13

ANNONS:

Förbeställ ett ex senast 3 maj.Chelsea har under flera års tid haft ett samarbete med holländska Vitesse, och många unga talanger har spenderat låneperioder där. Samarbetet har du lett till framgång för den holländska klubben, som har vunnit KNVB Beker (holländska cupen) för första gången på 125 år.Mötet på Goodison såg länge ut att gå mot delad pott, men sent skulle Chelsea vakna och ta ytterligare kliv mot titeln.Chelsea tar en blytung seger på Goodison Park efter en välspelad match.Premier League 2016/17 går mot sitt slut och ligaledande Chelsea tar emot Everton - en nyckelmatch för att hålla avståndet till jagande Tottenham intakt.Vi har kommit fram till plats 11 i vår artikelserie där vi hittar ingen mindre än John Bumstead, mittfältaren som gick igenom Chelseas ungdomslag och hela vägen till A-laget.Chelsea har de senaste åren haft en sällan skådad dominans inom den engelska ungdomsfotbollen, men hur har det gått när framgångsrika ungdomar sedan tagit steget upp på seniornivå?Chelseas tränare gav ett vackert tal till Chelseas under 18-lag efter onsdagens vinst i FA Youth Cup.För fjärde året i rad är Chelsea U18 vinnare FA Youth Cup. Titeln bärgades via en klar 6-2 seger i dubbelmötet med Manchester City.Antonio Conte placerade både Eden Hazard och Diego Costa på bänken i FA Cup-mötet med Tottenham i helgen. Igår var de båda tillbaka i startelvan igen. Lyckade drag av Conte då båda matcherna slutade med 4-2 segrar för Chelsea.