Terry vill bli kvar i Chelsea

Trots intresse från bland andra Bournemouth har Chelseas lagkapten ingen intention att lämna i detta januarifönster.

Flera medier, däribland Sky Sports och Daily Mail, rapporterade under onsdagsmorgonen om en förfrågan skickad från Bournemouth om Chelsea s lagkaptens tillgänglighet. Bournemouth behöver stärka i mittbacksledet i och med att man blivit av med Nathan Aké till justl Chelsea och Terry ses som den perfekte spelaren att täppa till luckan.Daily Mail rapporterar även om påstått intresse från Swansea Crystal Palace och Leicester men menar vidare att 36:årligen inte har något intresse av att gå till något annat lag just nu.Terry har haft en skadefylld säsong och har inte fått någon större roll i tränare Contes lagbygge. Han avtjänar just nu en avstängning som sträcker sig över Leicester-matchen på lördag men mittbackstrion Cahill, Luiz och Azpilicueta ser svåra ut att rucka på och frågan är om inte Terry inte till och med återfinns bakom Zouma och Ivanovic i hierarkin just nu.Källan menar att Chelsealegendaren hellre vill vara kvar i Chelsea och slåss om sin plats under sista halvan av säsongen än att gå till ett lag för att garanterat få speltid. Chansen att få figurera i laget han varit trogen under hela sin karriär under någon som helst roll och med det eventuellt kunna vinna fler troféer lockar mer.Chelsea ligger för närvarande i toppen av Premier League med fem poängs marginal ner till andra plats.