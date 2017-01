Uppdatering: Svar från Viasat till CSS

Uppdatering: Vi fick under eftermiddagen ett kort svar på missnöjesmailet till Viasat, som vi publicerat i sin helhet här på Facebook och som vi delat på vår hemsida på SvenskaFans och vi har även bemött det nu under kvällen. Vårt svar kommer först. Vi tror med detta inte på någon fortsättning då Viasats svar, inte allt för oväntat, tyvärr gick i linje med deras ståndpunkt fram tills nu. Tack till ALLA, både Chelseasupportrar och supportrar till andra lag i Premier League, för ert stöd. Om det m





Vill börja med att understryka hur besvikna vi är på ditt mail. Sedan i fredags har vårt mail till er, som vi som sagt skrivit som artikel på SvenskaFans samt delat på vår Facebookgrupp, fått en extrem viral spridning. Ursprungsartikeln har i skrivande stund 12000 klick på SvenskaFans vilket är den mest läsa med råge under de senaste månaderna, trots att den inte ens blev puffad på något av löpen. På Facebook har den 1000 gillamarkeringar, över 400 kommentarer och 170 delningar, och detta är alltså bara ursprungsartikeln. Vidare så blev den i morse uppmärksammad på



Allt detta talar sitt tydliga språk. Det finns ett utbrett stöd för vårt missnöje bland era kunder som varit er trogna under många år och, bortsätt den klick som älskar



När ni på två och en halv veckor förbiser ligaledarnas TRE senaste matcher som råkat krockat med Manchester Uniteds (6:a i ligan) - trots jämbördigt motstånd i samtliga tre matcher och trots att



Notera att vi aldrig har sagt att ni inte ska visa Zlatan eller Manchester United. Det är många av oss som är väldigt glada över att ha honom i ligan vi älskar och vi har full förståelse för att han prioriteras och får mer utrymme. Men när ligan vi alltid älskat plötslig uteslutande handlar om Zlatan Ibrahimovic blir det absurt. Vi har all rätt att ifrågasätta er modell och bli mer tagna på allvar än det inte allt för väl maskerade långfinger till mail ni lät er vänta tre dagar på innan ni hostade fram.



Men visst, vi fick i alla fall ett 'tack' för 'engagemanget'.



Med vänlig hälsning,

Chelsea Supporters Sweden.



---

Hej Daniel,

Tack för mejl och engagemang.

Vår webbredaktion har tyvärr inte kapacitet att besvara samtliga mejl.

Men vi gick med hjälp av kundtjänst ut på nyårsafton och besvarade frågor i mesta möjliga utsträckning.

Och vi kan bara ge er samma svar, som följer här nedan.

Mvh Fredrik Johansson, presschef MTG Sport

---



När det kommer till matchval så är det en kombination av form, rivalitet, tabellplaceringar som spelar in. Men givetvis är popularitet en betydande parameter i sammanhanget. Och en suverän majoritet av våra tittare vill i dagsläget se Manchester Uniteds matcher. Det har varit överlägset störst önskemål om att se Man United under hela hösten och vintern, vilket givetvis hör samman med att en av Sveriges största idrottsmän, Zlatan Ibrahimovic, spelar i klubben. Det utesluter ju som bekant inte att vi visar andra lag. Men det nya avtalet med Premier League ger oss starkt begränsade möjligheter att direktsända parallella matcher, och kl 16 på lördagar har vi endast möjlighet att direktsända en (1) match.



Från annandag jul till den 4 januari kommer vi ha erbjudit direktsänd fotboll i nio dagar av tio, från i huvudsak Premier League men även andradivisionen The



Under perioden 1-15 januari kommer vi till exempel att direktsända Chelsea vid tre tillfällen: Mot



Samtliga matcher från Premier League sänds även i sin helhet i efterhand. Reprisering på Viasats kanaler och Viaplay inleds så fort sista match aktuell dag är slutspelad.



<här följde också en infogad lista över spelschemat>



--



2017-01-03 00:08:39

