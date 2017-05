Många Chelseaspelare har varit på lån hos Vitesse (gulsvarta tröjor).

Utlånade spelare är med och skapar historia

Chelsea har under flera års tid haft ett samarbete med holländska Vitesse, och många unga talanger har spenderat låneperioder där. Samarbetet har du lett till framgång för den holländska klubben, som har vunnit KNVB Beker (holländska cupen) för första gången på 125 år.





Detta samarbete har nu även gett utdelning för Vitesse, som igår (söndag) vann den holländska ligacupen för första gången under klubben snart 125-åriga historia. Från start hittade vi då tre spelare på lån från Chelsea: mittfältarna



Finalen spelades mot AZ Alkmaar, som hade



Men spelaren som gjorde flest mål totalt för Vitesse i ligacupen är ingen mindre än Chelseas Lewis Baker, med hela fem fullträffar. Chelseaspelarna har varit instrumentella för denna titel, och det var stor glädje i hos Vitesses supportrar under gårdagen. Men även Chelseas supportrar har alltså stor anledning att glädjas.



Vi på redaktionen ger ett stort grattis till Vitesse Arnhem, och hoppas att vi får se några av lånen i Chelseas färger nästa säsong. I nästan ett decennium har Chelsea FC och Vitesse Arnhem haft ett samarbete som framförallt har kretsat kring att Chelsea har kunnat skicka unga talanger på lån till den holländska klubben. Under årens gång har både spelare som kommit att bli kända, men också spelare som vars namn fallit i glömska, spenderas tid i Vitesse. Några exempel är spelare som Nemanja Matic Tomas Kalas , Lucas Piazon, Bertrand Traore Josh McEachran och Dominic Solanke , som alla hade mer eller mindre lyckade utlåningar.Detta samarbete har nu även gett utdelning för Vitesse, som igår (söndag) vann den holländska ligacupen för första gången under klubben snart 125-åriga historia. Från start hittade vi då tre spelare på lån från Chelsea: mittfältarna Lewis Baker och Nathan, samt försvararen Matt Miazga . På bänken fanns även den unge mittfältaren Mukthar Ali, även han från Chelsea.Finalen spelades mot AZ Alkmaar, som hade Premier League -bekantingen Tim Krul i truppen. Finalen slutade 2-0 till Vitesse, och det var en annan Premier League-bekanting som stod för målen, forne Norwich anfallaren Ricky van Wolfswinkel.Men spelaren som gjorde flest mål totalt för Vitesse i ligacupen är ingen mindre än Chelseas Lewis Baker, med hela fem fullträffar. Chelseaspelarna har varit instrumentella för denna titel, och det var stor glädje i hos Vitesses supportrar under gårdagen. Men även Chelseas supportrar har alltså stor anledning att glädjas.Vi på redaktionen ger ett stort grattis till Vitesse Arnhem, och hoppas att vi får se några av lånen i Chelseas färger nästa säsong.

0 KOMMENTARER 287 VISNINGAR 0 KOMMENTARER287 VISNINGAR CHRISTOFFER SJÖBLOM

2017-05-01 09:48:34

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-05-01 10:04:55

Chelsea

2017-05-01 09:48:34

Chelsea

2017-04-30 17:15:00

Chelsea

2017-04-30 17:00:00

Chelsea

2017-04-29 18:25:45

Chelsea

2017-04-29 12:15:00

Chelsea

2017-04-28 14:30:00

Chelsea

2017-04-27 22:52:52

Chelsea

2017-04-26 23:26:39

Chelsea

2017-04-26 22:36:13

ANNONS:

Förbeställ ett ex senast 3 maj.Chelsea har under flera års tid haft ett samarbete med holländska Vitesse, och många unga talanger har spenderat låneperioder där. Samarbetet har du lett till framgång för den holländska klubben, som har vunnit KNVB Beker (holländska cupen) för första gången på 125 år.Mötet på Goodison såg länge ut att gå mot delad pott, men sent skulle Chelsea vakna och ta ytterligare kliv mot titeln.Chelsea tar en blytung seger på Goodison Park efter en välspelad match.Premier League 2016/17 går mot sitt slut och ligaledande Chelsea tar emot Everton - en nyckelmatch för att hålla avståndet till jagande Tottenham intakt.Vi har kommit fram till plats 11 i vår artikelserie där vi hittar ingen mindre än John Bumstead, mittfältaren som gick igenom Chelseas ungdomslag och hela vägen till A-laget.Chelsea har de senaste åren haft en sällan skådad dominans inom den engelska ungdomsfotbollen, men hur har det gått när framgångsrika ungdomar sedan tagit steget upp på seniornivå?Chelseas tränare gav ett vackert tal till Chelseas under 18-lag efter onsdagens vinst i FA Youth Cup.För fjärde året i rad är Chelsea U18 vinnare FA Youth Cup. Titeln bärgades via en klar 6-2 seger i dubbelmötet med Manchester City.Antonio Conte placerade både Eden Hazard och Diego Costa på bänken i FA Cup-mötet med Tottenham i helgen. Igår var de båda tillbaka i startelvan igen. Lyckade drag av Conte då båda matcherna slutade med 4-2 segrar för Chelsea.