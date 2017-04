Veckomatch mot Southampton

På grund av FA-cup-semifinalen mot Tottenham i lördags flyttades matchen mot Southampton till tisdagen. Jagande Spurs spelar först på onsdagen. Det här innebär att Chelsea vid vinst går upp i en tillfällig sjupoängsledning.

Förra mötet mot Southampton vann Chelsea med 2-0 på bortaplan. Segern var den fjärde i den segerrad som skulle bli 13 matcher lång. Eden Hazard inledde med ett drömmål redan i den sjätte minuten. Belgaren dribblade in från högerkanten och satte säkert bollen vid första stolpen. Diego Costa satte sedan tvåan i inledningen av den andra halvleken.Gary Cahill är tillbaka i träning efter att ha missat FA-cup-matchen på grund av skada. Mittbacken kan således vara aktuell för spel. Nathan Aké som ersatte Cahill i lördags är det troligaste alternativet ifall Cahill inte kan spela. Antonio Conte har nämligen uttryckt att Aké passar bättre till vänster i trebackslinjen än de övriga alternativen, John Terry och Kurt Zouma Målskyttarna från förra mötet mot Southampton, Diego Costa och Eden Hazard, började båda på bänken mot Tottenham . Mycket talar för att de båda stjärnorna är tillbaka från start på tisdagskvällen.– Jag har en startelva i mitt huvud, men jag vill undersöka det fysiska tillståndet hos mina spelare innan jag bestämmer mig, säger Conte enligt BBC.Ett orosmoln för Chelsea är att man har släppt in minst ett mål i de senaste tio matcherna. Detta är den längsta sviten utan en nolla sedan 1996. Då gick det tretton matcher innan nollan kom. Ett annat huvudbry är att man endast har vunnit tre av de senaste åtta mötena mot Southampton på Stamford Bridge. Förra säsongens möte slutade i en 3-1-förslust.En klart mer positiv statistik är att Chelsea bara har förlorat två av de senaste 16 mötena mot sydkustklubben. Nio segrar och fem oavgjorda är facit under perioden.Om Diego Costa hittar nätet är det hans 50:e mål i Premier League . Skulle han däremot gå mållös skulle det vara första gången sedan januari 2013 som anfallaren gått mållös i sex raka matcher.Eden Hazard står på fjorton ligamål. Ett tangerat rekord för belgaren redan nu. 2011-12 gjorde den flyfotade yttermittfältaren dock 20 mål i Ligue 1 för Lille.Möjlig startelva: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Ake; Moses, Kante, Matic, Alonso; Pedro, Hazard; CostaLångtidsskadade Charlie Austin och Matt Targett ska vara tillbaka i träning i slutet av veckan, men missar det här mötet. Även Sam McQueen förväntas missa matchen. I hans fall beror det på en sträckning i ljumsken.En som däremot är tillgänglig för spel är Oriel Romeu. Den förre Chelseaspelaren är tillbaka efter en två matcher lång avstängning. En viktig återkomst enligt Southamptons tränare Claude Puel – Jag tycker inte att han är mycket sämre än N'Golo Kanté. Han är en stark bollvinnare och dessutom en teknisk spelare.Bortaformen är stark för niondeplacerade Southampton. The Saints har vunnit tre av de fyra senaste matcherna på bortagräs. Under de fyra matcherna har man mäktat med tio mål.Bortaformen till trots, så finns det statistik som ser mörk ut för de rödvitrandiga. Claude Puels mannar har inte besegrat ett enda topp sex-lag under säsongen. Två oavgjorda och sex förluster har varit resultatet mot de lagen så här långt.En fördel för Southampton är att man har haft tio dagar på sig för att förbereda sig för matchen. Chelsea har bara haft tre.Möjlig startelva: Forster, Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Davis, Romeu, Ward-Prowse, Tadic, Redmond, GabbiadiniSouthampton är ett spelskickligt lag som lär vilja bjuda upp till dans på Stamford Bridge. Chelsea å sin sida är inte rädda för att spela ett defensivt spel om så krävs. Kontentan av det hela kan mycket väl bli en match där bollinnehavet är jämnt fördelat och där matchen står och väger in i det sista.Tips: 2-1Domare: Lee MasonTV: Viasat Sport Premium/Viaplay 20.45 tisdag 25/4Glöm ej Chelseatipset!Källor: BBC, premierleague.com, London Evening Standard