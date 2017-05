Vill du skriva om mästarna?

CSS:redaktionen har som mål att vara den bästa redaktionen på SvenskaFans genom att förse svenska Chelseasupportrar med nyheter, krönikor, matchrapporter och annat läsvärt på daglig basis. Nu söker vi medarbetare till kommande säsong!

Vi söker dig som är:

Sett över hela säsongen är CSS:redaktionen nöjda över arbetet som gjorts av oss som amatörjournalister i en ideell supporterklubb under denna gångna säsongen. Vi har allt som oftast lyckats med att bibehålla en dynamisk sida med dagliga uppdateringar om vårt kära lag i artiklar, matchrapporter och olika spalter. Några dippar kan konstateras här och där och därför spänner vi nu bågen hårdare än någonsin, nu när vi blivit mästare och allt. Who's with us?!- Är inbiten Chelsea supporter.- Behärskar det svenska språket väl i skrift.- Är villig att lägga nerochpå arbetet med sidan.Vi ber endast om seriösa ansökningar av folk som verkligenskriva för oss, som haratt skriva för oss och som tar det på allvar.Märk väl att arbetet är ideellt och att det så klart är frivilligt att söka in till redaktionen, men om man blir antagen så har man ett åtagande som sträcker sig överkommande säsong och bär således ett ansvar gentemot besökarna på sidan och sina redaktionskompanjoner. Så tänk igenom huruvida du har tid och kraft till detta åtagande.Med detta sagt så finns det inget roligare än att skriva om vårt kära Chelsea så vi hoppas just du känner dig manad!Som skribent får du gratis medlemskap i Chelsea Supporters Sweden och utökade rabatter i CSS-shopen samt förmånliga priser vid CSS-arrangemang. Dessutom skaffar du dig en bra och lärorik erfarenhet att krydda CV:t med och du kan även göra dig ett namn inom journalistbranschen. Men framför allt får du nöjet och äran att skriva om laget i ditt hjärta, vilket så klart är den största drivkraften. Som medlem i CSS:redaktionen säsongen 2017/18 blir du även erbjuden en matcbiljett till en utvald match på våren (oftast medlemsresan) och du har även i samband med detta rätt till ett mindre resebidrag. Fantastiskt, eller hur!?Som medlem föutsätts du förutom att skriva artiklar och matchrapporter på regelbunden basis även att bidra till vår medlemstidning som trycks och publiceras under våren 2018. Har du drivkraften och engagemanget att ha hand om en egen spalt, att blogga, att göra intervjuer eller komma med någor egen idé så är det så klart välkommet!Skicka in din ansökan där du kort beskriver dig själv och vem du är samt en Chelsearelaterad provtext på runt 300 ord (kan vara ett minne, en aktuell händelse, en skildring, krönika eller dylikt, tänk fritt - kvalitet före kvantitet) samt ditt nick på The Shed, till daniel@chelseasweden.com och till niklas@chelseasweden.com senast den 1:e juni.Lycka till!