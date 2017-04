Vinst i FA Youth Cup

För fjärde året i rad är Chelsea U18 vinnare FA Youth Cup. Titeln bärgades via en klar 6-2 seger i dubbelmötet med Manchester City.

Under de senaste åren har Chelsea s unga spelare prenumererat på titeln i FA Youth Cup. 2014, 2015, 2016 har Chelsea stått som segrare och nu förlängdes sviten med ytterligare en titel.För tredje året i rad ställdes Chelsea mot Manchester C ity i finalen. Ett tydligt tecken på vilka lag som har de bästa akademierna. Det första mötet i Manchester slutade 1-1 och läget inför onsdagens retur var alltså lika, men Chelsea skulle omgående visa vilket lag som var det bättre.Matchen var bara sex minuter spelad när Chelsea och Trevoh Chalobah, Nathaniels bror, hittade nätet för första gången denna kväll. Merparten av de 5000 på Stamford Bridges läktare jublade och bland åskådarna syntes bland andra John Terry , Frank Lampard, Antonio Conte och Roman Abramovich. Chelsea dominerade matchen och innan halvtimmen var spelad hade Ike Ugbo ökat på ledningen till 2-0. En ledning som stod sig halvleken ut.När den andra halvleken började skulle det snart bli nerv i matchen. I den 52:a minuten kom reduceringen som kunde ha skapat oro i Chelsea, men laget har vana av stora matcher och kunde snart återta tvåmålsledningen. 16-årige Callum Hudson-Odoi hade nog studerat Nemanja Matic s mål mot Tottenham i helgen, för den unge engelsmannen stod för en riktig fullträff när han borrade in 3-1 i krysset. Liksom när Matic gjorde målet i lördags så var Hudson-Odois mål det som punkterade matchen.Dujon Sterling satte 4-1 och i slutminutrarna avslutade Cole Dasilva målskyttet med sitt 5-1 mål som cementerade vinsten och slutresultatet till totalt 6-2Mästare igen alltså. Chelsea i FA Youth Cup. För fjärde året i följd och den sjätte titeln de senaste åtta åren. Stort grattis till de unga spelarna och ledarstaben önskar CSS-redaktionen och vi hoppas också att vi ska få se några av alla stora talanger nå hela vägen till Chelseas A-trupp och där slå igenom.Chelsea (3-4-3) Jamie Cumming; Reece James, Trevoh Chalobah, Marc Guehi; Dujon Sterling, Jacob Maddox, Tariq Uwakwe (George McEachran 81), Juan Castillo; Mason Mount (c), Ike Ugbo (Martell Taylor-Crossdale 78), Callum Hudson-Odoi (Cole Dasilva 84)Unused subs Marcin Bulka, Conor GallagherScorers Chalobah 7; Ugbo 24; Hudson-Odoi 60; Sterling 66; Dasilva 87Manchester City (4-3-3) Arijanet Muric; Demeaco Duhaney, Sadou Diallo, Ed Francis (c), Tyreke Wilson; Jacob Davenport (Luke Bolton h/t), Matt Smith, Phil Foden; Brahim Diaz (Tom Dele-Bashiru 81), Lukas Nmecha, Jadon Sancho (Lorenzo Gonzalez 78)Unused subs Jeremie Frimpong, Pawel SokolScorer Nmecha 52Referee Oliver Langford