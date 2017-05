Wenger funderar på oortodoxa lösningar för att stoppa konkurrenterna.

Wenger till angrepp mot Chelsea

Arsenals manager Arsène Wenger går till hårt angrepp mot lag som inte prioriterar bollinnehav. Han går till och med så långt att han kan tänka sig regelförändringar för att straffa lag som inte spelar ett tillräckligt bollinnehavsbaserat spel.



– De senaste säsongerna har lag med lågt bollinnehav och inget Europa-spel vunnit ligan. Eftersom ligan är så fysikskt svår, kanske inte lag kan hatera båda ligan och Europa. Vi får se hur Chelsea klarar det nästa säsong, säger han enligt London Evening Standard.



Arsène Wenger verkar ha insett att om han någonsin ska kunna bli

– Jag tycker att en idrott måste motivera dess utövare att ta initiativet. Om de som inte tar initiativet gynnas, måste man tänka över hela konceptet. Publiken kommer inte att stanna kvar för evigt och titta på lag som inte vill ta initativet, säger han enligt London Evening Standard.



Förra säsongen blev Leicester mästare med ett snitt på 47 procent i bollinnehav. Arsenal vann inte ligan. Den här säsongen ser Chelsea ut att bli mästare. Arsenal ser ut att missa Champions League.

JONAS BERGLUND

2017-05-10 21:50:00

