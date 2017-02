Wolverhampton - Chelsea 0-2 (0-0)

Chelsea gjorde vad man skulle och avancerade till kvartsfinal av FA Cupen genom en 2-0 seger mot Wolverhampton på Molineux. Målskyttar i den andra halvleken var Pedro och Diego Costa.

Att FA Cupen är anrik och prestigefull och att alla lag som är med vill nå hela vägen till Wembley och titeln råder det inga tvivel om på de brittiska öarna. För Chelsea s och Antonio Contes del innebar det idag att en stark startelva med bland andra Eden Hazard och Diego Costa mönstrades mot Championship -laget Wolverhampton.För Chelsea startade Asmir Begovic , som vanligt i cupspel, mellan stolparna. Framför sig hade han en trebackslinje med en mix av rutin och legendarstatus och ungdomlig vilja och talang i John Terry flankerad av Kurt Zouma och Nathan Aké. På fyrmannamittfältet fanns Victor Moses kvar bland "de vanliga" startspelarna och med sig hade han Pedro, som tog ett steg ned i planen, Cesc Fabregas och Nathaniel Chalobah. Offensivt valde Conte en riktigt stark trio i Eden Hazard, Diego Costa och Willian. Ingen Michy Batshuayi eller Ruben Loftus-Cheek från start alltså trots ett Championship-motstånd.Chelsea var inte riktigt med från start och Wolverhampton gick för att sätta käppar i hjulet för ett tredje Premier League -lag i årets upplaga av FA Cupen. Förre Chelsea-ynglingen George Saville träffade stolpen tidigt och de blåklädda gästerna från London var skakade. Chelsea studsade dock tillbaka och kom in i matchen. Fabregas och Willian hade chanser att ge Chelsea ledningen, men i den första halvleken hade också hemmalaget fler chanser. När domaren satte pipan till munnen och förkunnade att den första halvlekn var till ända var ställningen fortfarande 0-0.Matchen fortsatte att vara en relativt jämn tillställning med Chelsea som det vassare laget. Diego Costa stångades och snurrade men träffade utsidan av nätet med ett lågt avslut. Ett ledningsmål skulle dock komma och det efter ett vackert anfall efter dryga timmens spel. Fabregas, Diego Costa, Hazard, Willian och Pedro var alla inblandade i anfallet som avslutades med ett precist inlägg från Willian och en välplacerad nick av Pedro, hans tionde fullträff för säsongen.Efter Chelseas ledningsmål var Wolves tvungna att gå framåt och för att säkra defensiven valde Conte att byta in Cesar Azpilicueta och N´Golo Kanté. Den sistnämnde var inblandad i anfallet där Chelsea stängde matchen. Med fyra minuter kvar att spela rullade bollen in framför fötterna på Diego Costa som placerade in 0-2 och avancemanget till kvartsfinal var säkrat. Chelsea gjorde vad som krävdes för dagen mot ett Wolverhampton som stod upp bra. Nu väntar en veckas vila för Chelsea innan Swansea står på programmet när Premier League rullar vidare.(från chelseafc.com)Begovic - Zouma, Terry (c), Ake - Moses, Fabregas, Chalobah, Pedro (Azpilicueta 72) - Willian (Kante 80), Diego Costa, Hazard (Loftus-Cheek 85)Eduardo, Cahill, Kenedy, BatshuayiPedro 64, Diego Costa 89Pedro 48Ikeme - Coady, Batth (c), Hause, Doherty - Price, Saville (Saiss 83) - Costa, Edwards, Weimann (Wilson 74) - Bodvarsson (Ronan 83)Burgoyne, Stearman, Evans, Saiss, Rona, EnobakhareSaville 20, Weimann 32Jonathan Moss30 193