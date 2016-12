Crewe Alexandra - Carlisle United 1-1

Crewe gör en fullt godkänd insats mot ligatrean Carlisle och man kan bara hoppas att det kan upprepas mot sämre motstånd.

Crewe: Garrat – Ng, Davis, Guthrie, Turton – Cooper, Bingham, Jones, Kiwomya – Kirk, Dagnall.

Carlisle: Gillespie, T.Miller, Raynes, Brisley, Gillesphey, Lambe (Wright 77), Joyce, Kennedy, Adams, Wyke (Devitt 65), S.Miller (Ibhere 77).

Steve Davis tvingades ändra i startelvan då anfallaren Lowe inte kunde medverka på grund av skada, i stället fick Kirk ta platsen bredvid Dagnall i anfallet. Dessutom så fick Bingham starta på mittfältet i stället för Hollands som fick nöja sig med en plats på bänken. På bänken fanns dessutom Ainley, Lowery, Nugent, Ray, Richards och Udoh.Matchen började med att Carlisle skapade ett par hyfsade chanser som krävde ingrepp från Garrat, efter den starten tog det ett tag innan Crewe började få grepp om spelet. Det dröjde dock en dryg kvart innan Crewe registrerade sitt första skott mot mål när Bingham sköt ett långskott som Gillespie i gästernas mål fick sträcka ut ordentligt för att nå. Några minuter senare sköt Cooper ett skott som visslade utanför, detta följdes upp av att Dagnall språngnickade ett inlägg utanför. Carlisle försvarade sig dock bra och mitt i den värsta pressen från Crewe så gjorde gästerna 0-1. Målet kom då förre Crewe-spelaren Shaun Miller fick en passning som gjorde att Miller blev fri med Garrat och anfallaren visade kyla när han rullade in bollen utan chans för Garrat. Bara minuten senare kom Carlisle nära 0-2 men Garrat lyckades få fingertopparna på Wykes nick och bollen gick ut till hörna. Crewe lät sig dock inte nedslås, man fortsatte att skapa en del halvchanser som dock inte krävde någon insats från gästernas målvakt. Tiden tickade på och just som man trodde att Crewe skulle få gå till halvtidsvila i underläge så fick Crewe en frispark drygt 25 meter från mål. Cooper klev fram och skruvade snyggt in bollen utan chans för Gillespie, 1-1 på tavlan och kort därefter blåste domaren för paus.Andra halvlek började med att Carlisle skapade flera hörnor men Crewe försvarade sig bra och Garrat behövde inte gripa in för att freda sitt mål. Matchen stod och vägde ett tag där båda lagen turades om att anfalla, Crewe hade mesta av bollen men Carlisle försvarade sig bra och hade ett par farliga kontringar som dock blev resultatlösa. Överhuvudtaget så var det ont om klara chanser i den andra halvleken, flera halvchanser men skott som gick utanför eller rakt i händerna på respektive målvakt. Crewe försökte pressa på för ett vinstmål men Carlisle försvarade sig bra och det dröjde ända till slutminuterna innan Crewe fick till lite ordnade chanser. Mest omdiskuterat blev en situation där bortalagets Tom Miller såg ut att nicka ett inlägg på sin egen arm, Crewe-spelarna och publiken ropade på straff men domaren var inte intresserad. Kort därefter blåste domaren av, publiken jublade väl inte direkt men det var ingen som buade heller.Steve Davis säger efter matchen att laget inte kan spela bättre fotboll, att han hoppas på att laget nu kan fortsätta visa fint spel och dessutom börja vinna och att det var en solklar straff som domaren missade. Keith Curle i Carlisle säger å sin sida att en poäng var rättvist, att man kunde ha vunnit om man gjort 0-2 på de chanser man hade och att man behöver lite bättre skärpa i laget. Den som vill kan också se höjdpunkter från matchen på den här länken Framför radion så fick man en bild av en ganska OK match, Crewe verkade lite nervösa till att börja men verkade också kunna kavla upp ärmarna och jobba till sig en kvittering Det blev bättre spel i den andra halvleken där man skapade en del bra chanser men utan rätt skärpa framför mål, har inte sett straffsituationen så svårt att uttala sig om den. En poäng mot ligatvåan som hitintills bara förlorat en match i L2 får väl ändå anses vara godkänt och jag hoppas, precis som Steve Davis, att lagets insats kan öka självförtroendet och att man kan ta med sig det fina spelet vidare. Poängen och resultat annorstädes gör att Crewe är kvar på 16:e plats i tabellen, 18 poäng efter serieledande Doncaster och 10 poäng före bottenlaget Newport. Crewe avslutar 2016 med match på självaste nyårsafton då Accrington Stanley kommer på besök till Crewe, Accrington ligger i nuläget precis över nedflyttningsstrecket med 21 inspelade poäng på 22 matcher. Återstår att se om Crewe kan spela bra även mot sämre lag, det har ju varit problem tidigare. Vore skönt att avsluta året med en välbehövlig trepoängare men vi får väl se, ingenting kan tas för givet med det här laget.Crewe Alexandra – Carlisle UnitedStadium: Gresty Road, CrewePublik: 4962Mål 1- 1Innehav :46% - 54%Skott på mål :5-8Skott utanför :10-8Hörnor 5-5Frisparkar 11 – 12Gula kort 1 (Guthrie) – 3Röda kort :0 – 0Målskyttar CreweCooper 45Målskyttar CarlisleS.Miller 35https://www.youtube.com/watch?v=MBj8_Y8YNP0, http://www.bbc.com/sport/football/38361005, http://www.carlisleunited.co.uk/news/article/2016-17/keith-curle-with-reaction-to-the-crewe-game-3487660.aspx, http://www.crewealex.net/news/article/2016-17/steve-3485426.aspx