Crewe Alexandra - Luton Town 1-2

David Artells första match som manager slutar med ny förlust för Crewe efter en match där man upprepar samma sple som förut. Defensiva misstag, tandlös offensiv och man mäktar inte ens med mer än ett skott på mål trots numerärt överläge i 40 minuter.

Crewe: Garrat – Turton, Ray, Guthrie, Bakayogo (Saunders 76) – Cooper, Hollands (Wintle 85), Jones, Kiwomya – Kirk (Dagnall 65), Lowe.

Luton: Walton, Justin, Mullins, Cuthbert, Sheehan, Ruddock, D’Ath (Senior 56), Gray, Cook (Smith 56), Marriott (Vassell 86), Hylton.

David Artell valde att göra tre ändringar i startelvan, Lowe fick ersätta Dagnall i anfallet medan Hollands ersatte en skadad Bingham på mittfältet och slutligen så fick Ray ta plats i backlinjen i stället för Harry Davis. Bänken bestod av Ainley, Dagnall, Nugent, Richards, Saunders, Wintle och Udoh. Noterbart att Harry Davis inte ens fick plats i truppen efter pappa Steves entledigande från posten som manager. Laget formerades i en 4-4-2 uppställning med Kirk och Lowe som anfallspartners.Matchen började lite avvaktande där båda lagen tycktes känna på varandra med mycket kamp på mittfältet. Det dröjde nästan 10 minuter innan Crewe fick till ett ordnat anfall när Cooper och Kiwomya jobbade fram ett bra läge men tyvärr så kom den sista passen för nära Lutons målvakt Walton. Crewe fortsatte med fint spel men Luton var hela tiden farliga framåt med snabba kontringar, bland annat sköt bortalagets Marriot ett bra skott som Garrat fick sträcka ut ordentligt för att nå. Spelet böljade fram och tillbaks, lagen turades om att anfalla innan Crewe till slut tog ledningen i den 28:e minuten. Kiwomya hittade fram med en fin pass till Lowe som bleb fri med Walton och Lowe gjorde inget misstag utan placerade in bollen bakom den utrusande målvakten. Luton vaknade till liv ordentligt efter målet och började pressa tillbaks Crewe som fick inrikta sig på försvarsspel. Garrat gjorde ett par räddningar men precis i slutet av halvleken kom ändå 1-1, målet kom efter det att Marriot fick på ett skott från dåligt vinkel som Garrat nog borde ha tagit men bollen gick in.Luton fortsatte sin press i början av den andra halvleken, framför allt anfallaren Marriot ställde till med stora besvär för Crewes försvar. Det hann dock inte gå många minuter innan Lutons ytterback Sheehan blev utvisad efter två gula kort, det andra fick han för en klumpig tackling på Kiwomya. Lutons manager Jones agerade snabbt och gjorde ett dubbelbyte för att säkra defensiven. Crewe fick naturligtvis lite mer tid på sig med bollen men man hade svårt att skapa någonting och Luton var hela tiden på hugget framåt trots sitt numerära underläge. David Artell gjord ett byte i mitten av halvleken, Dagnall fick ersätta Kirk men det hjälpte i mycket. I stället var det Luton som tog ledningen med drygt 20 minuter kvar, målet kom efter det att Lutons andallare Hylton jagade i fatt en boll som var på väg ut över kortlinjen. Han fick tid och utrymme på sig att vända och gå mot mål och därmed också hitta medspelaren Gray som enkelt bredsidade in 1-2 i öppet mål. Artell väntade inte länge innan han bytte in Saunders i stället för backen Bakayogo i jakten på en kvittering. Luton backade hem och försökte, föga förvånande, döda tid i varje situation. Tiden tickade på och med dryga fem minuter kvar fick Wintle komma in i stället för Hollands. Crewe satsade allt framåt men hade svårt att skapa någon klar chans mot bra försvarande Luton. Domaren blåste till slut av och Crewe inkasserar därmed en ny förlust.David Artell säger efter matchen att han är lika delar besviken som nöjd efter matchen, att man slarvar i defensiven vid Lutons mål och att man måste bli bättre på att hålla pressen även mot bra lag. Jones i Luton säger å sin sida att han är väldigt nöjd med alla spelare i sitt lag, att han tyckte att Luton var det bättre laget även med en man mindre och att han är så stolt över sitt lag. Den som vill kan också se höjdpunkter från matchen på den här länken Framför radion fick man känslan av deja-vu, ny manager men samma spelare och samma tabbar i defensiven gör att Crewe förlorar igen. Luton är ett bra lag, inget snack om det men de får göra enkla mål och som vanligt så hackar det i offensiven för Crewe. Utvisningen verkade närmast tända Luton som krigade och kämpade mot ett andefattigt Crewe. Artell har sagt offentligt att han letar med ljus och lykta efter nya spelare och det är väl inget snack om att det behövs. Viktigast av allt är ändå att få nuvarande spelare att börja kriga och slita för varandra, nu känns det som att vissa spelare tittar på och så turas man om att göra idiotiska tabbar i defensiven. Självförtroendet är förstås på botten efter två poäng på åtta matcher, två segrar på de senaste 22(!) matcherna så man kan bara hoppas attd et här fria fallet tar slut snart – annars väntar non-league fotboll till nästa säsong. Crewe är kvar på 18 plats i L2 efter förlusten, fem poäng ner till Notts County som nu är precis under strecket. Inte blir det lättare av att nästa match är svårast möjliga, serieledande Doncaster på bortagräs och i nuläget finns det absolut ingenting som tyder på att Crewe ska komma hem från Yorkshire med en endaste poäng.Crewe Alexandra – Luton TownStadium: Gresty Road, CrewePublik: 4368Mål 1- 2Innehav :49% - 51%Skott på mål :1-8Skott utanför :11-6Hörnor 7-6Frisparkar 8 – 7Gula kort 2 (Turton, Jones) – 3Röda kort :0 – 1 (Sheehan 53)Målskyttar CreweLowe 28Målskyttar LutonMarriot 45Gray 69http://www.crewealex.net/news/article/2016-17/artell-3518790.aspx, http://www.lutontown.co.uk/news/article/2016-17/luton-town-crewe-alexandra-football-league-two-3519865.aspx, http://www.bbc.com/sport/football/38539203, https://www.youtube.com/watch?v=MfYpOOkskVk