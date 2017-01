2017-01-07 16:00

Mansfield - Crewe

3-0



Förlust i Mansfield.

Mansfield Town - Crewe Alexandra 3-0

Steve Davis sista match som manager för Crewe slutade i en klar 3-0 förlust, Crewe släpper in tidiga mål i båda halvlekarna och matchen var i praktiken över med 40 minuter kvar.





Matchen började med att Mansfield tog ledningen, redan i den femte minuten så fick Crewe inte undan bollen efter ett inlägg och till slut damp bollen ner framför fötterna på hemmalagets Arquin som drämde till från nära håll och Garrat hade inte en chans att rädda bollen. Bara minuter senare nickade samme Arquin över från nära håll, där borde han nog ha gjort 2-0. Crewe skapade nästan ingenting framåt, Bakayogo fick på ett långskott som dock seglade en bit utanför. Det blev lite diskussion i den 25:e minuten när Bakayogo gjorde en offensiv räd in i Mansfields straffområde, han fick en smäll på foten men försökte ändå fortsätta men trillade till slut omkull. Crewespelarna ropade på straff men domaren dömde inspark till de tillresta supportrarnas stora ilska. Resten av halvleken förflöt utan att något av lagen tvingade fram en räddning från endera målvakten, mycket spel med missade passningar i den sista tredjedelen av planen.



Steve Davis agerade i halvtid och bytte ut Kiwomya till förmån för Lowe, det bytet innebar att Lowe klev upp i anfallet och Kirk fick i stället ta plats på mittfältet. Andra halvlek hann knappt börja innan Mansfield ökade på till 2-0, målet kom efter det att en boll hamnade framför fötterna på Whitman som drog till med ett långskott som Garrat tycktes få händerna på men skottet var för hårt och bollen gick in i mål. Bara minuterna senare fick hemmalagets Green en bra chans att utöka till 3-0 men Green fick ingen ordning på fötterna och chansen dog ut. Cooper tvingade sen hemmalagets målvakt Kean till sin första vettiga räddning med ett långskott i den 55:e minuten. Mansfield fortsatte att skapa bra chanser, Garrat fick göra ett par kvalificerade räddningar för att rädda målet från mer påhälsning. Med dryga 20 minuter kvar så fick Cooper kliva av, in kom i stället Ainley men det bytet hade ingen omedelbar effekt. Crewes bästa chans till reducering kom med kvarten kvar, Dagnall fick på ett skott efter en hörna men Kean reflexräddade och tillskyndande försvarare fick undan returen innan någon i Crewe hann reagera. Mansfield dödade matchen med sitt 3-0 i den 83:e minuten, Crewe schabblade efter en hörna och Bennet i hemmalaget fick nicka två gånger om innan bollen gick in i mål. Ridå för Crewe och resten av tiden spelades av utan att något av värde hände.



Steve Davis



Detta blev alltså Steve Davis sista match som manager för Crewe och framför radion fick man en bild av ett Crewe som befinner sig i fritt fall. Mansfields mål kom alla till efter taffligt försvarsspel och framåt hade Crewe nästan ingenting. När Mansfield gjorde 2-0 tidigt i den andra halvleken så verkade det som att spelarna mer eller mindre gav upp, dåligt självförtroende är nog bara förnamnet. Plattmatch efter plattmatch och inte underligt att styrelsen till slut agerar, speciellt inte som man offentligt sade före säsongen att Steve Davis inte hade mycket tid på sig att förbättra resultaten. Förlusten och resultat annorstädes gör att Crewe halkar ner till en 18.e plats i en haltande tabell, sju poäng ner till nedflyttningsstrecket och hela 24 poäng upp till serieledande Doncaster. Nu återstår att se om David Artell som tagit över rodret i Crewe kan få stopp på den här nedåtgående spiralen, man kanske kan hoppas på någon form av reaktion från spelarna som förhoppningsvis vill visa sina bästa sidor för den nye managern. Första provet för Artell och hans manskap blir på lördag den 14/1 då Luton kommer på besök till Gresty Rd, ett Luton som i nuläget ligger åtta i L2.



Matchfakta:



Mansfield Town - Crewe Alexandra



Stadium: Field Mill, Mansfield

Publik: 3040



Mål 3- 0

Innehav :51% - 49%

Skott på mål :7-3

Skott utanför :8-2

Hörnor 2-5

Frisparkar 11 – 10

Gula kort 1 – 0

Röda kort :0 – 0



Målskyttar Mansfield

Arquin 5

Whiteman 48

Bennett 83



Målskyttar Crewe



Laguppställningar:



Mansfield: Kean, Bennett, Howkins, Pearce, Benning, Collins, Byrom, Whiteman (Baxendale 77), Hamilton, Arquin (Clements 85), Green (Rose 61).



Crewe: Garrat – Turton, Davis, Guthrie, Bakayogo – Cooper (Ainley 69), Jones, Bingham, Kiwomya (Lowe 45)– Dagnall, Kirk.



1. B Garrat

2. O Turton

3. J Guthrie

4. H Davis

14. Z Bakayogo

11. G Cooper

18. B Bingham

8. J Jones

22. A Kiwomya (Inlånad från Chelsea)

31. C Kirk

9. C Dagnall

Byten: 7. R Lowe, 25. C Ainley

2017-01-10 10:30:00

