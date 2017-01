Morecambe - Crewe Alexandra 0-0

Crewe inleder 2017 med att kryssa i bortamatchen mot Morecambe, 0-0 efter en svängig match med få klara målchanser.

Lite förvånande så valde Steve Davis att inte ändra i startelvan alls efter förlusten mot Accrington, det blev ingen ändring i matchtruppen överhuvudtaget. Bänken bestod igen av Ainley, Hollands, Nugent, Ray, Richards, Saunders och Udoh. Laget formerades återigen i en 4-4-2 uppställning med Dagnall och Kirk som renodlat anfallspar.Solen sken uppe i Morecambe lagom till matchstart och kanske var det som gjorde att Crewe började piggt, man skapade ett par tidiga hörnor och redan i den åttonde minuten fick Kirk ett bra läge men han fick ingen bra träff på bollen och på sitt andra försök så kunde Morecambes målvakt Roche rädda ganska så enkelt. Morecambe å sin sida satsade på snabba kontringar och med att trycka in folk i offensivt straffområde så fort som möjligt. Garrat fick ta hand om några långskott, bland annat en frispark som gick rakt på målvakten. Lagen turades om att anfalla i en ganska så fartfylld match, med dryga 20 minuter kvar till paus fick Jones på ett bra skott som Roche gjorde en kvalificerad enhandsräddning på och bollen gick ut till hörna. Halvleken avslutades med att båda lagen skapade mer hörnor, hemmalagets Fleming sköt rakt på Garrat just efter en hörna och åt andra hållet sköt Turton ett lågt långskott som gick strax utanför. Domaren blåste så småningom av för paus, 0-0 i halvtid.Andra halvlek började med hög press från hemmalaget som drog upp tempot och skapade några halvchanser som dock aldrig hotade att gå i mål. Crewe fick slita för att få kontroll på spelet men man hade svårt att skapa någonting framåt och fick inrikta sig på försvarsspel. Det dröjde till den 60:e minuten innan Crewe fick en riktigt bra chans men Jones skott räddades fint av hemmalagets målvakt Roche. Någon minut senare kom Morecambe nära att ta ledningen när förre Crewespelaren Molyneux gjorde en fin soloräd på Crewes högerkant och han fick sen på ett bra skott som, turligt nog för Crewe, tog i ribban och studsade undan. Morecambe fortsatte att pressa på men bra försvarsspel från Crewe gjorde att Garrat inte behövde göra någon kvalificerad räddning. Crewe fick satsa på kontringar framåt, Kiwomya skapade på egen hand ett par halvchanser men utan att komma nära ett mål. Steve Davis gjorde ett sent byte, Kirk fick kliva av och i stället kom Ainley in. Bytet betydde dock ingenting, tiden tickade på och matchen avslutades med att Jones sköt en frispark strax utanför Roche högra stolpe. Domaren blåste av och de drygt 200 Crewefansen på plats fick åka hemåt igen.Steve Davis säger efter matchen att Crewe gjorde en godkänd insats där man försvarade sig bra under hela matchen, att båda lagen nog saknade kvalitet i sin offensiv och att han ändå har fullt förtroende för sina offensiva spelare. Jim Bentley i Morecambe säger å sin sida att Crewe började bäst, att han skällde ut spelarna i halvtid vilket gjorde att andra halvlek blev bättre och att hans lag är svåra att slå men att man behöver bli bättre framåt. Den som vill kan också se höjdpunkter från matchen här Framför radion så blev det en trevligare upplevelse än mot Accrington, nu säger väl inte det särdeles mycket men fick intrycket av att Crewe gjorde en ok insats i alla fall defensivt. Verkar dessutom ha varit en ganska så trevlig 0-0 match med ganska så öppet spel i högt tempo men med få chanser. Oavgjort känns rättvist utan att ha varit på plats. Poängen och resultat annorstädes gör att Crewe halkar en plats och nu återfinns på en 17:e plats i L2, sju poäng före Cheltenham som är under nedflyttningsstrecket och 21 poäng bakom serieledande Doncaster. Härnäst väntar ny bortamatch för Crewe som då tar sig till Sv Fans kollegorna i Mansfield, ”The Stags” ligger i skrivande stund just ovanför Crewe i tabellen med 30 inspelade poäng efter 24 omgångar. Nu senast vann Mansfield borta mot Blackpool med 0-1 så det blir nog en jämn historia igen. Kanske.Morecambe - Crewe AlexandraStadium: Globe Arena, MorecambePublik: 1722Mål 0- 0Innehav :46% - 54%Skott på mål :5-3Skott utanför :6-5Hörnor 6-12Frisparkar 5 – 3Gula kort 1 – 0Röda kort :0 – 0Målskyttar MorecambeMålskyttar CreweMorecambe: Roche, Winnard, Edwards, Whitmore, McGowan (Mullin 44), Wildig (Massanka 80), Murphy (Molyneux 65), Rose, Conlan, Fleming, Ellison.Crewe: Garrat – Turton, Davis, Guthrie, Bakayogo – Cooper, Jones, Bingham, Kiwomya– Dagnall, Kirk (Ainley 81).: http://www.crewealex.net/news/article/2016-17/steve-reflects-on-morecambe-clash-3496108.aspx, http://www.bbc.com/sport/football/38433369, https://www.youtube.com/watch?v=9oRFvSddLlI