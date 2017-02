Inför Aston Villa - Derby County

Engelska ligan i fotboll startade säsongen 1888/89. Tolv lag fanns med första säsongen, däribland Derby County och Aston Villa. Det är med andra ord två klassiska lag i den engelska fotbollen som möts på Villa Park på lördag eftermiddag.

Runt årsskiftet var vi supportrar rätt så stolta över vårt Derby County, trots den bedrövliga starten med Nigel Pearson vid rodret. Sedan Steve McClaren tog vid ledarskapet i oktober togs steg för steg uppåt i ligatabellen. Vi hade på åtta hemmamatcher inte släppt in ett enda baklängesmål och totalt enbart 5 på 13 matcher. Vad som hände sen är vi många som undrar. Nio (9) insläppta mål på tre hemmamatcher i ligan, då hade vi ändå samma mittbackspar i lagkaptenen Rickard Keogh och Alex Pearce och samma ytterbackar i Chris Baird och Marcus Olsson . Med andra ord en fyrbackslinje som spelat ihop ett tag. Under samma period, när vi började läcka bakåt, fick plötsligt målskyttet ny fart efter att inte gjort ett ligamål på ett tag. Men denna kombination gjorde att det blev få poäng. Till mötet mot Burton Albion förväntades många förändringar efter nesan mot Cardiff City. Det blev bara ytterbackarna som var nya med Cyrus Christie och Max Lowe. Det positiva i mötet mot Nigel Clough s lag var att nollan hölls bakåt, men det målglada Derby County tog tyvärr ledigt i tisdags. Varför blev det då ingen vinst mot Burton? Min upplevelse är att McClaren inte har något recept mot lag som ställer en ”buss” på nedre egen planhalva. Vi som trodde han hade lösningarna på detta efter samma scenario mot Wigan Athletic i slutet av förra året, hade……fel.När jag skriver en krönika inför en Derbymatch vill jag gärna se möjligheter och verkligen ha ett positivt tänkande. Sedan vill jag inte va naiv utan se hur verkligheten ser ut. För min del har verkligheten kommit ikapp. Det jag upplever är att Derby nu har en samling spelare som tillsammans inte klarar en uppgift – att vinna en ligamatch. Jag kan tänka mig att efter höstens rad av matcher utan förlust var det ett harmoniskt gäng som tuffade på match efter match. Nu när det är rätt så mycket grus i maskineriet krävs det ledare både på och utanför planen som får laget att tillsammans komma ur en svacka. Jag upplever inte att vi har den ledaren på planen, visst vi har en lagkapten som främst skall vara den ledaren men ser inte det ledarskapet hos honom. Rickard Keogh är säkert en hyfsad kapten, men han är ingen Dave Mackay, Roy McFarland eller Mark Wright. Tyvärr har jag inget bättre namn ur den elvan McClaren brukar starta med. När det går dåligt för ett lag hörs det ofta från fansen att managern skall få kicken. För Derbys del tycker jag att man skall hålla fast vid Steve McClaren. Sedan han fick sparken förra gången har vi haft ansvariga i form av Paul Clement, Darren Wassall och Nigel Pearson. Med andra ord har vi bytt en del, men inte tagit några steg framåt. Låt därför Steve McClaren fortsätta och bygga ett lag, ha ett sommaruppehåll där han kan forma sitt lag med sina spelare. Trots att vi rent matematiskt kan ta oss till ett play-off, ser jag ingenting i det lag McClaren nu förfogar över som kommer att tas oss dit – tyvärr. Om det var rätt att återanställa McClaren, det har vi nog svar på om dryga året. Det här med att återuppta en gammal bekantskap som avslutats är ju alltid lite klurigt, det gäller ju inte enbart inom idrottens värld utan även i andra situationer. Det är inte alltid det blir så bra, men vem vet – Smiling Steve kanske är undantaget.Handen på hjärtat, är dagens spelartrupp ett gäng som skall kriga om platserna längst upp i tabellen? Jag tycker att vi har både målvakt och försvarslinje som väl tillhör ett topplag i The Championship . Vi har duktiga offensiva mittfältare och definitivt en mycket kompetent ytterspringare i Tom Ince. Det The Rams dock har för att vara det riktiga laget i toppen är som jag ser det, tre luckor i en 4-3-3-uppställning. I den defensiva mittfältsrollen saknas en tongivande spelare som klarar rollen i 46 matcher. Bradley Johnson gör det hyfsat då och då men inte över tid. Julien de Sart är inte heller den spelaren som man kan luta sig emot, även om man sett positiva glimtar av honom emellanåt. I anfallsposition har vi fått dras med Darren Bent. En spelare som emellanåt blixtrar till och gör mål, men i flera matcher ser vi inte röken av karln. På den vänstra ytterkanten har det varierats med ett flertal spelare, men ingen har gjort den positionen till sin egen. Jag uppskattar Johnny Russell s slit, men saknar hans förmåga att sätta bollarna i nät. Med rätt spelare i dessa tre positioner hade Derby County definitivt varit ett topplag. Tyvärr har Mel Morris kosingar i många fall gått till fel spelartyper. Men med flera olika managers på kort tid, som köper in efter sina spelidéer, kan resultat inte bli annat.Vår manager har sagt att han nu inte tittar på tabellen (någon som tror honom?), han har enbart fokus på nästa match. Många tycker han borde redan nu titta på nästa säsong och vilka spelare han skall ha kvar. Oavsett hur McClaren tänker, kommer de 14 sista matcherna vara en uttagning till nästa säsongs spelartrupp. Vi får se vilka som tar den möjligheten.Vad ställer Steve McClaren upp med för lag på lördag eftermiddag tro. En fyrbackslinje som äntligen åter hittat en nolla kommer tillsammans med målvakten Scott Carson vara en självklarhet. Jag tror även att mittfältstrion blir densamma. Tom Ince är en självklarhet i anfallet, men vilka kompletterar honom? Ikechi Anya hade mot Burton oerhört svårt mot Tom Naylor, spelaren som inte gjorde mycket väsen av sig i Derbydräkten. Jag ser en möjlig förändring där och att det är Johnny Russell som får startplats. Skall Darren Bent få chansen att göra mål på sin gamla arena? Det händer ju då och då att spelare kommer tillbaka och möter sitt forna lag och gör mål på dem. Nu tror jag att det möjligen kan bli ett inhopp för Bent i andra halvlek. Det skulle inte vara en sensation att David Nugent äntligen får starta, skadefri som han nu skall vara. McClaren har ju varit i Mel Morris plånbok och lagt ut £2,5M på den gamle målskytten, visst måste vi få se lite valuta för de punden.Vi tycker att Derby County lassat ut mängder av pund på onödiga spelarköp och inte fått valuta för de pengarna. Undrar vad då Aston Villa -fansen tycker. Derbys investeringar har varit småpotatis mot Aston Villas. The Villans har heller inte visat att de skulle vara tillbaka direkt till Premier League . Med sex poäng ner till nedflyttningsstrecket har Steve Bruce ett nedflyttningsspöke att se upp med. Men får han sin dyra spelartrupp att komma igång lär vandring ske uppåt i tabellen. Jag är säker på att så kommer ske, förhoppningsvis sker den starten senare i vår. Säg Villa Park till Derbyspelare genom åren, då dyker troligen inte känslan upp av en ”lucky ground”. På 60 försök har Derby County enbart vunnit vid nio tillfällen. Det senaste tillfället var i november 1988, då firma Paul Goddard och Dean Saunders såg till att alla poängen kom hem till East Midland.Möjlig laguppställningScott CarsonCyrus Christie/Rickard Keogh/Alex Pearce/Max Lowe Will Hughes /Julien de Sart/Jacob ButterfieldTom Ince/David Nugent/Johnny RussellBänkplats tillJonathan Mitchell/ Craig Bryson /Darren Bent/Abdoul Camara/Bradley Johnson/ Chris Baird/Ikechi Anya