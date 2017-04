Inför Birmingham - Derby

Gary Rowett tar sitt Derby County till St Andrews i Birmingham på lördag. Skall han visa The Blues ägare att det var fel att ge honom silkessnöret i december och ta med sig tre poäng hem till Derby.

Det är inte ovanligt att ett byte av manager ger laget en boost och det radas upp ett antal segrar. Bytet i oktober till Steve McClaren visade det och ånyo ser vi samma sak när Gary Rowett satt sig i Derby County managerstol. Blickar man tillbaka på säsongen, så är det just vid byte av manager The Rams gått som bäst och tagit sina flesta poäng. Vi får hoppas att Rowetts goda start håller säsongen ut. Förhoppningsvis får vi behålla Rowett ett bra tag och att Mel Morris sitter lugnt på sitt kontor. Men visst är det märkligt att spelare höjer sig ett rejält snäpp när en ny boss träder in. Det skall ju inte behövas. Eller så är det så att en ny chef får med sitt kunnande ut lite bättre av spelarna.Obesegrade i tre raka matcher där det gjorts sju mål framåt och där spelet sett helt annat ut än tidigare. Spelarna tycks fått en annan frihet och Rowett har direkt funnit en startelva som passar bra ihop. Vi ser från Rowetts sida också ett annat coachande än tidigare. Jag tror inte att en Matej Vydra bytts ut med en annan manager och formation ändrats från ett 4-2-3-1 till ett 4-3-3, när laget varit i ledning. Rowett såg dock att, trots ledning, det behövdes göra något på mittfältet. Tror också att en trött David Nugent bytts mot en Darren Bent av annan manager. Nu blev det Johnny Russell , som var het som en kamin, som fick ta jobbet längts fram. En Russell som äntligen hittade målet. Men visst kunde även han gjort ett hattrick, som Nugent, med de möjligheter han hade. Framåt ser det bra ut, men på matchsammandraget mot Fulham framgick det tydligt att försvarslinjen är lite av en hönsgård utan en regerande tupp. Där har Rowett med sin stab ett jobb framför sig, ett rejält jobb!!! Vi hoppas på att sommarfönstret kan rätta till den lagdelen.Så länge det finns en matematisk möjlighet till play-off tror jag att laget kommer i stora drag se lika ut i match efter match. När det är en matematisk omöjlighet att nå en sjätteplats lär säkert fler spelare få möjlighet att visa upp sig. Det är lite fascinerande att The Rams största talang sitter fast på Derbybänken, när hände det sist? Är det möjligt att Rowett redan nu planerar att casha in ett antal miljoner pund för Hughes för att kunna plocka in sina egna spelartyper? Visst går det att spekulera. Mina tidigare synpunkter om att lånespelaren Julien de Sart inte skall ta plats för andra spelare tycks Rowett dela, de Sart har inte synts till de senaste veckorna. Jag, som uppskattar en Craig Bryson med sin energi, tycker det är kul att han varit en av dem som nu fått förtroende. Det gäller även Johnny Russell som är en riktig energispelare och som skapar mycket oro i motståndarförsvaren. Rowett har uttryckt att han kanske behöver göra några skiftningar då det varit tätt med matcher. Det går ju faktiskt att undra lite över både managers och spelares uttryck med det här med tätt matchande. Jovisst det är högre tempo idag, men matcherna var oftare förr på 70- och 80-talet på planer som inte hade mycket gräs utan mer lera. Visst minns de flesta Baseball Ground. David Nugent fick en smäll mot Fulham och är inte hundra klar för start på lördag, men jag tror han är så pass sugen på att spela efter sitt hattrick att han kommer garanterat vara med från start mot Birmingham . Med ny manager och möjlighet att spela till sig en fortsättning i Derby County skall det nog vara mer än småskavanker, för att en spelare skall överlåta sin plats till någon annan. Vem vet när en spelare som står över en match, får chansen igen.Birmingham City låg rätt så bra till i tabellen när Gianfranco Zola tog över ledarskapet. Nu med sex poäng över nedre strecket och med senaste vinsten i februari ser det inte lika ljust ut nu för The Blues. Förra säsongen delade lagen på poängen på St Andrews efter att Russell målat för The Rams, säsongen innan var det Derbyseger med hela 4-0. Det tar vi gärna en repris på. Ser gärna också att Derbyspelarna har koncentration och agerar smart ända tills domaren blåser av matchen. Det räcker väl med de sju matcher vi har agerat som ett korplag efter 90+.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/ Marcus Olsson Craig Bryson/Bradley JohnsonTom Ince/Matej Vydra/Johnny RussellDavid NugentBänkplats tillJonathan Mitchell/ Will Hughes /Jacob Butterfield/Darren Bent/ Mason Bennett /Abdoul Camara/Ikechi Anya