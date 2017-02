Inför Blackburn - Derby

Nu är goda råd dyra för Derby om det ska bli något playoff. Den segerlösa raden måste brytas nu och det borta mot Blackburn.

Många Aston Villa fans var missnöjda med lagets insats och begrep inte hur laget kunde vinna matchen mot Derby. En som höll med om det var Steve McClaren som tyckte att Derbys insats borde gett minst en poäng. Bollinnehavet var hela 71-29 i Derbys favör, men man mäktade bara med ett enda skott på mål hela matchen, vilket är katastrofalt. Aston Villa hade ju ett par klara målchanser utöver målet och därmed är det svårt att protestera mot segern för hemmalaget.Det man ändå kan efterhandsspekulera i är hur matchen utvecklats om Darren Bent fått den straff han borde haft i slutet av första halvlek. "Jag var inte 100% säker på att det var straff" var domarens anmärkningsvärda förklaring till en protesterande Derbymanager i pausen.Nu har Derby inte vunnit på sex matcher och playoffplatsen är väldigt långt borta. Visserligen skulle en vinst mot Blackburn krympa avståndet till Sheffield W till sju poäng, men det ligger ett par tuffa lag mellan Derby och Wednesday dessutom.Genomsnittspoängen som krävts för att nå playoff de senaste åren har varit 73 poäng. Derby har nu 48 poäng och tretton matcher kvar att spela. Två poäng per match skulle ge oss 74 poäng... Det var ju dessa spelare som från den 27 september till den 2 januari bara förlorade en enda match. Man vann tio och spelade oavgjort i fyra. 34 poäng på femton matcher innebar ett snitt på 2,27 poäng per match. Vi behöver alltså inte riktigt upprepa denna bedrift, men nästan.Vad finns det just nu som tyder på detta? Tyvärr inte mycket. Det värsta är att uddlösheten framåt som vi led av i början av säsongen är tillbaka. I båda de sista två matcherna har vi dominerat spelet kraftigt och ändå inte gjort ett enda mål. Nu kan vi inte längre säga att vi inte har några målskyttar med tanke på Tom Inces och Darren Bents målfacit. Lite tungt för dessa båda herrar dock att dra hela lasset själva.Steve McClaren är öppen med att den tredje forwardplatsen är öppen för den som visar form. Weimann, Vydra, Camara, Anya och Russell har alla provat utan större lycka - iallafall inte målmässigt. I lördags fick så Mason Bennett prova under de sista 20 minuterna. Detta var hans första spelminuter på två år! Hans tidigare så lovande framtid har ju gått i stå, men hans insats i lördags bådar gott. Han är väldigt pigg och rättfram, men om han klarar av att göra mål vet vi inte ännu.Mason BennettEn annan spelare som vi inte riktigt fått svar från ännu när det gäller eventuell målfabrikation är David Nugent . Han har inte fått många chanser och frågan är om han får det så länge vi har en teoretisk chans att nå playoff. Eller är det kanske just nu, när vi fortfarande har en chans som han borde få visa vad han går för? Richard Keogh har ju haft en otrolig förmåga att alltid vara hel och orka spela matcher. Han har startat varenda match för oss denna säsong, men nu ser sviten ut att spricka. En vadskada tvingade honom att utgå mot Villa. Tyvärr har ju Jason Shackell opassande nog problem med ryggen, men kan möjligen ändå vara tillbaka mot Blackburn. Annars vikarierar Chris Baird vidare och känns som ett tryggt alternativ även på denna position.Bradley Johnson kan vara spelklar på tisdag och kommer garanterat peta de Sart då. Holländaren har gjort det bra, men väger lätt i en del situationer och tappar boll i onödan.Inlägg från vänsterkanten var det ont om i lördags och detta får särskilt Max Lowe ta på sig. Marcus Olsson kan nog få chansen med tanke på detta och det täta matchandet. Lowes kropp verkar inte vara den starkaste.Blackburn vann mot oss i ett bottenmöte i höstas med 2-1. Ett resultat som var det som innebar kicken för Nigel Pearson. Vi har lämnat bottenträsket efter detta (det gäller att hitta glädjeämnen ...), medan Blackburn är fast förankrade där. Näst sist fast med hängmatcher är läget just nu. Risken för en match mot parkerad buss igen är överhängande. Frågan är om SM efter två raka matcher möjligen tagit D-körkort och kan flytta den? Annars finns det stor risk för ett 0-0-resultat.CarsonChristie - Shackell - Pearce - OlssonHughes - Johnson - ButterfieldInce - Bent - RussellBänken : Mitchell, Baird, de Sart, Bryson, Anya, Bennett, Nugent