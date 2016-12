Inför Derby - Birmingham

God fortsättning är ett vanligt uttryck så här års. Vi hoppas att vårt Derby County får en god fortsättning när de nu jagar sin nionde raka förlustfria ligamatch. Birmingham City är motståndarna denna Bank Holiday på Ipro Stadium.

Vi går mot slutet av 2016. I fotbollssammanhang för Derby County har det varit en märklig säsong. Från att börjat året på en tabellplats som ger direktuppflyttning till en tidig höst som såg The Rams valsa runt ett helt annat streck i tabellen. I skrivande stund är vi åter och kämpar om uppflyttning till Premier League genom en sjundeplacering. Under året har vi haft fem (5) olika namn som ansvariga för laget. Kom inte och säg att det inte händer något runt vår klubb. Vi supportrar har verkligen prövats detta år, 2016. Det kan inte sägas annat än att Ramssupportrar, oavsett hur det går för laget, alltid finns där för sitt lag. Det visar bland annat publiksiffrorna på Ipro Stadium och även med det bortafölje som så mangrant ställer upp. Vi finns med i både vått och torrt.Steve McClaren har lyckats åter med en serie segermatcher på rad som slutade efter sju stycken, vilket han även gjorde för tre år sedan. Då liksom nu blev det inte en åttonde utan The Rams fick nöja sig med en poäng. Med lite bättre skärpa i försvarsspelet mot Fulham hade vi säkert haft en åttonde raka seger. Marcus Olsson , som är helt lysande emellanåt, svarade tyvärr för en assist till Fulhams ledningsmål. Nu är det glömt och vi ser framåt när Birmingham City står för motståndet. Om McClaren fortsätter sin kopia från 2013 kommer det att bli vinst mot The Blues. Då gav den nionde raka matchen utan förlust seger på Oakwell Stadium i Barnsley med 2-1 efter dubbla mål av en viss Chris Martin Inför Fulhammatchen hade The Rams fem raka matcher utan att ha släppt in ett enda mål. Även om det nu blev två Fulhammål har McClaren, säkert med Chris Powell i spetsen, fått in en trygghet i försvarsspelet som kan bära långt. Som Brian Clough uttryckte det, ett vinnande lag byggs utifrån försvarslinjen. Det är möjligt att Jason Shackell s vadskada i september kan varit en god hjälp. I hans frånvaro fick den tidigare Reading kaptenen Alex Pearce chansen efter att tålmodigt väntat sedan sommaren 2015. Han har verkligen varit en klippa i försvaret och har med sin irländske landslagskompis Rickard Keogh verkligen bildat en stark försvarsmur. När Cyrus Christie är tillbaka kommer vi att ha tre landslagsspelare från Irland i fyrbackslinjen. Påminner faktiskt om Derbys glanstider från 70-talet då tre fjärdedelar av fyrbackslinjen hade engelska landslagsspelare. Roy McFarland, Colin Todd och David Nish hette de då, även om den sistnämnde bara gjorde fem landskamper.Med stabilitet bakåt är det bara för McClaren att få rätt spelare att leverera mål framåt. Vi har i dagsläget fyra mittfältsspelare som slåss om tre startplatser. I ett framgångsrikt lag brukar det alltid vara någon mittfältare som verkligen har förmågan att finna nätet. Det saknas idag. Totalt tre ligamål har kommit från spelare i denna position genom Bradley Johnson s två och Will Hughes med ett. Måltorkan i säsongsinledningen från forwards har blivit en aning bättre sedan McClaren återtog rodret. Men 16 mål från forwards på 22 ligamatcher är inget att skryta med om man har ambitioner att vara ett topplag, då står en enda spelare för hälften av dessa – Tom Ince.Hur ser The Rams ledarstab på att få igång målskyttet? Självklart får vi inget veta förrän eventuella åtgärder har satts in. Det kan handla om att sälja spelare för att få in nytillskott med en förmåga att finna nätet, det kan vara att det finns en tro (eller övertro) på att en kry Nick Blackman kan vara svaret eller något rent taktiskt i spelet på planen. I ett januarifönster, som också McClaren uttryckt det, finns det ingen uppsjö av kompetenta målgörare att värva. Möjligt att ett fyndigt lån skulle kunna få fart på målgörandet. Januari har historiskt sett en och annan målskytt blomma ut när de varit på lån hos The Rams. Chris Martin, Darren Bent och Tom Ince är några namn. Vi supportrar kan tillsammans med tidningstabloiderna spekulera i det ena och det andra. Svaren sitt dock hos McClaren och sin ledarstab, tillsammans med Mel Morris plånbok. Vi får se vad januari har i sitt sköte.Tidigare Derbyspelaren Gary Rowett fick silkessnöret av Birminghamägarna under december. Den gudabenådade liraren Gianfranco Zola har nu ansvaret för The Blues. Hans första match blev inget steg framåt då Brighton and Hove Albion avgjorde på stopptid på St Andrews. Vi får se om han fram till tisdag hunnit sätta någon prägel på laget. Derby County bör ha revanschlust efter förra säsongens miserabla 0-3-förlust. Var det den matchen som gjorde att Mel Morris helt tappade förtroendet för Paul Clement? Clement var ju inte kvar så länge efter den matchen. Efter intensivt matchande har MClaren haft tio dagar på sig att planera för en fortsättning av en räcka förlustfria matcher. Han har dock några kvar till Jim Smiths 20 raka matcher utan förlust, säsongen 1995/96.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/Marcus OlssonWill Hughes/Bradley Johnson/ Craig Bryson Tom Ince/Darren Bent/ Johnny Russell Bänkplats tillJonathan Mitchell/ Matej Vydra /Abdoul Camara/Jacob Butterfield /Jamie Hanson/Jason Shackell/ Andreas Weimann