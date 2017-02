Inför Derby - Bristol City

Vinst ett måste för att hålla kontakt med toppen!

Bristol City står för dagens motstånd på Pride Park Stadium när hemmalaget Derby försöker haka på toppstriden i The Championship Bristol City låg mellan 2008 och 2013 i The Championship och är efter två säsonger i tredje divisionen tillbaka i denna serie sedan 1,5 år. Ifjor nådde laget en 18:e plats och för närvarande ligger man på en 20:e plats med 31 poäng. Laget har gjort endast nio säsonger i högsta divisionen, senaste säsongen var 1979/80.Facit för deras senaste tio ligamatcher är inte uppmuntrande för anhängarna. Åtta raka förluster noterades från 10 december till 21 januari, därefter har man nått oavgjort mot Sheffield W och vunnit mot jumbolaget Rotherham förra helgen.Sedan säsongstarten finns Gustav Engvall i klubben. Dock har det trögt för den förre IFK Göteborgspelaren som endast har figurerat i två ligamatcher. Tidigare Derbyspelare i form av Frank Fielding finns hos dagens gäster.För Derby lyder resultaten i de senaste tio matcherna i ligaspelet fem vinster, två oavgjorda och tre förluster. En av dessa förluster var i lördags mot Newcastle , 0-1. I onsdags blev det ånyo en förlust, då i FA-cupmatch mot Leicester . Efter 1-1 vid full tid tog bränslet slut under förlängningen och förlustsiffrorna skrevs till 1-3.Jag måste säga att det är väldigt svårt att sia om hur startelvan ser ut idag. I onsdags var det flera spelare som inte brukar vara med så mycket som gjorde bra insatser. Ikechi Anya har haft skadeproblem under vintern men spelade 120 minuter mot Leicester och gjorde det bra. Dock kan man väl tänka sig att två timmars spel så sent som i onsdags gör att han, trots en god insats, kraftigt minskat sina chanser till en plats i startelvan. Will Hughes och Craig Bryson har efter skadeproblem befunnits vara matchdugliga. Jag tror att Steve McClaren har vissa funderingar, om än angenäma sådana, när han ska plita ner sin startelva. Hur ska han få plats med dessa nyttiga spelare, kreatören och slitvargen.Bradley Johnson har åkt på smällar i de två senaste matcherna. I onsdags tvingades han utgå efter 53 minuter och är ett osäkert kort. Rimligt är väl att han vilar denna helg eftersom det finns fullgoda ersättare. På den defensiva mittfältsplatsen tror jag att Julien De Sart , lånet från Middlesbrough , kan vikariera med viss framgång.Cyrus Christie, högerbacken som innan sin skada i höstas var självskriven på denna plats, är nu tillbaka och måste kämpa för en startplats. Chris Baird, som ersatt, har gjort bra insatser på platsen och jag tror att han kommer att finnas med från start idag. Offensiven blir voisserligen sämre jämfört med Christie, men det kan nog tänkas att mittbacksparet känner sig tryggare med Baird med i bilden.Möjlig startelva:Scott CarsonChris BairdAlex PearceCraig BrysonJulien de SartWill HughesTom InceDarren BentAvbytare:Jonathan MitchellMax LoweAbdoul CamaraJacob ButterfieldIkechi Anya