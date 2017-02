Inför Derby - Cardiff

Alla Hjärtans Dag skall upplevas som något positivt. Vi hoppas att Derbyspelarna lärt sig sin läxa sedan i lördags och inte sätter supportrarnas hjärtfrekvens på spel igen.

Att The Championship är en liga där allt möjligt och omöjligt kan hända är uttalande vi ibland använder. I lördagens ligaomgång fick vi verkligen uppleva att allt är möjligt, även det omöjliga. Vem hade trott att tisdagens motståndare, Cardiff City, skulle kamma hem alla poängen på Elland Road mot ett hemmastarkt Leeds United . Och vem hade ens kunnat spekulera i det som hände på Pride Park när Bristol City gästade The Rams. Det är väl också det som gör att vi kan ha förhoppningar kvar om en play-off-plats i maj för vårt Derby County, oavsett hur det ser ut – är ingenting omöjligt. Söndagen den 7 maj kan det visa sig att den poäng The Rams i lördags ändå fick med sig kan vara avgörande när ligatabellen räknas samman, det kan tyvärr också visa sig att de två onödigt förlorade poängen blir avgörande på ett mer dystert sätt.Jag antar att Steve McClaren och hans ledarstab funderar intensivt på hur de kan få sitt lag att agera på ett helt annat sätt än under första halvlek mot Bristol City. Spelarna själva borde också fått en rejäl väckarklocka och förhoppningsvis inser de att inga matcher vinns utan ett helhjärtat engagemang under hela matcherna. Att som Craig Bryson och Bradley Johnson bli utbytta efter endast 30 spelade minuter borde få dessa herrar att knyta näven i byxfickan när de får sin nästa chans på planen. Vad värre vore, om denna åtgärd från McClaren rubbar deras självförtroende totalt. Vi får tro att det är så pass professionella att de går för det första alternativet. Skam vore det annars för så välbetalda fotbollsspelare. Vad har hänt med försvarsspelet? Efter McClarens återinträde hölls nollan på hemmaplan under åtta raka matcher. Efter detta har det spelats tre tävlingsmatcher på Pride Park där laget tillåtet motståndarna att näta vid hela sju tillfällen. Har de åtta raka matcherna fått spelarna att bli lite för självsäkra? När jag tittat på sammandraget mot Bristol City upplevde jag bl.a. att Rickard Keogh var ofta ur sin position och att Alex Pearces rörlighet helt försvunnit, det kändes som han stod på ett nycementerat golv. Det behövs skärpning i fyrbackslinjen!!Förutom långtidsfrånvaron på George Thorne och Craig Forsyth har McClaren tillgång till hela sin spelartrupp, även om en del dras med småskavanker. I lördags innebar det bl.a. att rekordköpet Matej Vydra inte ens fick en bänkplats. Det finns en del som anser att Vydra har fått den plats han förtjänar, medan en del andra tycker att han borde spelas oftare. Möjligt är dock att McClaren med sitt agerande tydligt visade rangordningen bland de tillgängliga forwards han förfogar efter. När det gäller laguttagningen till tisdagsmatchen känner jag att det kan bli precis vad som helst, inget kommer att förvåna mig. Frågan är hur duktig McClaren är på att handskas med den psykologiska påverkan hos spelarna. Får Bryson och Johnson chansen från start igen? Låter han de som bytte av dessa i form av Jacob Butterfield och Ikechi Anya få starta då de var med och vände matchen? Har spelarna som inte beträdde planen, Johnny Russell Jason Shackell och Julien de Sart nu nått en möjlighet att starta då de slapp göra bort sig? Eller låter han samma startelva få en chans till? Många frågor är det! Ytterligare en fundering är spelformationen. Kommer McClaren frångå sitt 4-3-3? Vid bytena skiftade han till 4-2-3-1, vilket han även gjorde i bortamötet vid omspelet mot Leicester . Denna gång gav det en poäng. Jag tror att McClaren fortsätter sitt invanda 4-3-3 och numera har en plan B som heter 4-2-3-1.Neil Warnocks mannar är säkert stärkta efter vinsten mot Leeds United när de gästar Pride Park. Möjligt att de även nu kommer att parkera bussen och göra det svårt för Derbyspelarna att spela sitt spel. Det blir lite av hjärnornas kamp mellan två erfarna managers. Förra säsongen drog The Rams det längsta strået genom en 2-0-seger. Målskyttarna den matchen, George Thorne och Andreas Weimann, kan som bekant inte göra det igen. Vi får säkert luta oss mot Darren Bent och Tom Ince som nu kommit upp i dubbla siffror. För övrigt har Derby tyvärr inte några genuina målskyttar. Vi skulle må bra av att åtminstone ha en mittfältsspelare som kommer uppåt tvåsiffrigt.Det går i dagarna inte att undvika att se vad Paul Clement presterar med sitt Swansea City. Han tycks få dem ur de nedre regionerna i Premier League . Han kanske inte fick spelarna att köra The Derby Way, men det var en manager som spelade 4-3-3 med det materialet han hade och var den managern som senast hade oss som tabelletta i The Championship.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/ Marcus Olsson Will Hughes /Julien de Sart/Jacob ButterfieldTom Ince/Darren Bent/Ikechi AnyaBänkplats tillJonathan Mitchell/Craig Bryson/Johnny Russell/Abdoul Camara/Bradley Johnson/Jason Shackell/ David Nugent