Inför Derby County - Reading

Bortastarka Reading kommer till Pride Park för möte med ett Derby County som i ligaspelet är inne i en negativ trend. Om Steve McClaren och hans ledarstab gjort rätt analyser under veckan kan denna match vara nystart på en ny räcka matcher utan förlust.

Efter att ha gått som tåget, sedan Steve McClaren gjorde come-back på ledarbänken, har det sannerligen gått grus i maskineriet i ligaspelet. Oförmågan att finna nätet, som vi upplevde under Nigel Pearsons ledarskap, har nu tyvärr återkommit. Det är hela 375 minuter sedan Alex Pearce gjorde det senaste spelmålet i ligaspelet. Avståndet till de sex första platserna i ligatabellen blir så sakta större och större. Är Derby County i ett fritt fall utför? Självklart inte. Under en säsong på 46 matcher har de flesta lag, även de i toppen, ups and downs. Ett lag som är obesegrat under tio matcher har förmågan att göra om det igen. Det kan räcka med en seger mot Reading på lördag så är vi på gång igen. Ett Reading som snittar två insläppta mål på bortaplan, det kan bara ses som en möjlighet för att få fart på målskyttet igen.Det är lätt för oss supportrar att låta en manager bära hundhuvudet när spelet inte fungerar och laget formeras på ett sätt som gör oss experter på läktaren oerhört förvånade. Att vi har synpunkter beror på vårt engagemang och kärlek till ett engelskt fotbollslag, det måste vi få ha. Till syven och sist är det vår manager som dagligen är med spelarna och ser vad de presterar på Moor Farm och även känner spelarnas förmåga. Vi får helt enkelt lita på Steve McClaren. Visst gör han fel ibland och kommer så att göra, vilket de flesta av oss också gör. Det viktiga är den egna insikten och att göra om och göra rätt. Jag är övertygad att med Leedsmatchens facit har McClaren insett att det var ett antal tankefel i bland annat laguttagningen. Spelare som Alex Pearce kommer definitivt att starta på lördag och Matej Vydra kommer förhoppningsvis aldrig vara en kantspelare igen. Som vi sett under de matcherna The Rams var obesegrade, var det få förändringar i startelvan. Han gav elvan som vann sist startplats nästa match. Det är McClarens filosofi. Rätt eller fel? Det kan vi ha synpunkter på, men McClaren är tillsatt för att ta dessa beslut.Jag minns när Nigel Clough var boss, då var vi vid något tillfälle uppe i tvåsiffrigt när det gällde skadade spelare. Riktigt så illa är det inte nu, men vi har några positioner där det finns en hög frånvaro. Det gör att ovana spelare får ta dessa platser och det är en del som gör att Derbyspelet hackar. Att Jamie Hanson inte är en vänsterback vet vi alla och han har också visat det. Han fick tyvärr ingen hjälp av vänsterfotade Jason Shackell i fredags som överlät allt för många uppspel till unge Hanson. Till lördagsmatchen finns det stora förhoppningar om en vänsterfot på ytterbacksplatsen i form av Marcus Olsson som varit igång och tränat hela veckan. Bradley Johnson har gjort hyfsade avtryck, emellanåt rent bländade, i rollen som defensiv mittfältare. Men över en hel säsong kommer han inte att vara den trygga spelaren som behövs i den rollen. Lånet från Middlesbrough, Julien de Sart, har knappt spelat A-lagsfotboll i England och kan heller inte vara den vi skall luta oss mot. Han kan säkert bli en riktigt bra spelare, men The Rams kan inte ta på sig utbildningsansvar för honom när vi behöver rutinerade spelare för att kriga om en topplacering. George Thornes frånvaro lär vara säsongen ut så vi behöver en back-up till Johnson. Vi har faktiskt Jamie Hanson att tillgå, när han slipper vikariera på andra håll. På min önskelista står dock en mer rutinerad spelare. Utöver Tom Ince behövs en levererande målskytt i centerpositionen. Darren Bent gör bra insatser då och då, men är ingen vi kan lita på varje gång de kvarvarande 20 matcherna. Rekordköpet Matej Vydra har det skrivits mycket om på forumet, så han behöver inte kommenteras. Kan en matchovan David Nugent vara svar på att få igång målskyttet, möjligen på sikt. Nugent har redan sällat sig till de skadades skara och är tveksam till att ens vara på bänken mot Reading. I sagan om Chris Martins eventuella återkomst i januari, känns det tyvärr som att vi nått slutet av det sista kapitlet. Fulham vill inte riva upp låneavtalet, vilket är förståeligt. I helgen levererade han både mål och assist i Fulhams segermatch.Januarifönstret börjar så sakta gå igen och stängs med dubbla reglar om dryga tio dagar. Får vi se nya panikköp av vårt Derby County de sista timmarna? Jag syftar bland annat på i höstas, när vi gladde Watford med dryga £12M. Och vad fick vi för de pengarna…., inget som går till historien som riktiga scoop i alla fall. Hoppas att det nu görs klokare investeringar. Det ryktas och det ryktas. Kan vår slitvarg Johnny Russell vara på väg bort? Nu har Russell tyvärr bara hittat målet vid ett tillfälle under hösten och missat ett otal lägen. Han tillför dock energi och sliter som få gör i laget. Russell tar även ett stort defensivt ansvar vilket vore en skam att säga att de två senaste matchernas vänsterkantspelare gjort. För lagets skull hoppas jag att Russell är kvar. Det finns nog andra spelare som man borde få ett och annat pund för som går att återinvestera i något nytt. Andreas Weimann har gått på lån till Wolverhampton Wanderers, tycks knappast varit en av McClarens favoriter. Jag skulle heller inte gråta om vi cashade in några pund för spelare som Abdoul Camara, Matej Vydra och Nick Blackman.Nu när McClaren haft en vecka på sig att fundera, hur ser då hans startelva ut? Jacob Butterfield och Bradley Johnson är avstängda, men är tillgängliga till FA-cupmötet mot rävarna. Fyrbackslinjen kommer garanterat ha ett annat utseende än sist. Det gedigna paret Alex Pearce och Rickard Keogh kommer att kompletteras med Marcus Olsson och hjälpgumman Chris Baird. Jason Shackell får därmed åter nöta bänk. Julien de Sart lär få fortsätta i den defensiva mittfältsrollen och vara spelförare på mitten tillsammans med Craig Bryson och Will Hughes. Darren Bent blir den som leder anfallet tillsammans med Tom Ince och……ja, vem. Om Johnny Russell är på väg bort är det kanske inte han även om det i mina ögon skulle vara det kloka valet. Abdoul Camaras prestation i första halvlek mot Leeds kan väl inte ge en ny möjlighet. Matej Vydra, vore otroligt. Nu när Andreas Weimann försvunnit känns det inte så klokt att även göra sig av med Russell utan ersättare, bör innebära att han blir startspelare. När man ser på andra matcher, både i Premier League och The Championship , så dyker det upp oerhört kompetenta tonåringar från lagets U-lag. Var är Derby Countys lovande ungdomar?Att ha Reading som motståndare när det känns som en ”måstematch”, är ingen önskemotståndare. McClaren minns säkert hans senaste möte med Reading i maj 2015 som gav 0-3 efter bland annat missad straffspark av Darren Bent. Hade vi fått oavgjort hade The Rams spelat play-off, men det blev istället en åttonde plats och tack och hej för McClaren. Efter förra säsongens hemmamatch lagen emellan var Mel Morris och röjde i omklädningsrummet, med det tillintetgjorde han Paul Clement och hans dagar var räknade. Så håll i hatten – vad händer på lördag? Reading är ett av de få lag vi har minusstatistik på när de möts på Derbys hemmaplan. Senaste vinsten var 2009/2010 då Paul Green och Rob Hulse vände ett underläge till en 2-1-vinst. Undertecknads första besök på Baseball Ground var just mot Reading i november 1985 när The Rams spelade i tredjedivisionen. Efter en rundvandring i arenans inre fick jag, tillsammans med dryga 16.000 åskådare, se Trevor Christie rädda en poäng.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/Marcus OlssonWill Hughes/Julien de Sart/Craig BrysonTom Ince/Darren Bent/ Johnny RussellBänkplats tillJonathan Mitchell/Matej Vydra/Abdoul Camara/Jamie Hanson/Cyrus Christie/Jason Shackell/David Nugent