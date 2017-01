Inför Derby - Leicester

Nu är det dags för fjärde omgången av FA-cupen och det blir ett finbesök på fredag på Pride Park av fjolårsmästarna och lokalrivalen Leicester. Matchen sänds på TV.





I förra omgången gjorde ju Derby en fantastisk match och slog ut West Bromwich på bortaplan efter att ha vänt 1-0-underläge. Laget presterade så bra att Steve McClaren lät samma elva få starta matchen efteråt i serien, men det slutade med en bedrövligt svag insats mot Leeds och framgångsvågen från cupen kunde inte utnyttjas.



Farhågorna efter två oerhört bleka ligamatcher i rad var därför stora inför förra helgens hemmamatch mot topplaget Reading. SM hade gjort sin läxa och formerat tillbaka startelvan till den ordinarie. Inledningsvis verkade detta dock inte alls hjälpa för Reading var betydligt piggare och tog också ledningen. Mot slutet av halvleken blev Derby dock aggressivare och kunde kvittera och sedan vinna matchen med 3-2. En oerhört viktig seger ur många aspekter. För det första bröts den negativa trenden relativt snabbt efter två förluster. För det andra var måltorkan över och andra än Tom Ince gjorde mål. Vi har ju förlitat oss för mycket på honom den senaste tiden. Darren Bent stod för 1-1 och Will Hughes för 3-1. Den sistnämnde är nu tyvärr så ovan vid att göra mål, så han sa efter matchen att han måste träna på målgesten! Dock var det faktiskt bara lite mer än en månad sedan han hittade rätt när han gjorde 3-0 mot Forest. För det tredje innebar segern kontakt med Reading och framför allt Sheffield W över playoffstrecket.



Skadeläget i truppen börjar ljusna. Speciellt skönt och viktigt är det att vi äntligen har en vänsterback på den positionen och inte en vikarie. Craig Forsyth, Max Lowe och Marcus Olsson har ju alla varit skadade och när Anya fick flytta ner ett hack från sin mittfältsposition blev han också skadad. I lördags var så äntligen Marcus Olsson tillbaka efter en månads frånvaro och visade ingen som helst ringrostighet. Tvärtom tillhörde han lagets bästa spelare och bidrog med sin offensiv i högsta grad till segern.





Marcus Olsson



Kanske det kan bli en ordinarie back även på högersidan mot Leicester. Cyrus Christie som bröt foten i höstas gjorde ett inhopp i slutminuterna mot Reading och verkar med andra ord vara redo igen. Här är det dock frågan hur McClaren gör för vikarien Chris Baird ha ju varit lysande. Han sätter ju defensiven i första rummet och täcker upp när vår vänsterback gör sina raider. Själv tycker jag dock att det är givet att Christie ska matchas in igen, så att vi har anfallshot på båda sidor. FA-cupen brukar ju utnyttjas när man vill förändra något och vad passar bättre då än att ge Christie behövlig speltid? Här har jag dessutom 65% av Derby Evening Telegraphs läsare med mig enligt deras webbundersökning i veckan.



Förra cupmatchen fick Shackell spela istället för Alex Pearce i mittförsvaret och gjorde det på ett fantastiskt sätt. Dock gick det inte alls bra när Shackell fick fortsätta i matchen efteråt och nog var det hårt att peta Pearce som var så otroligt stabil tillsammans med Keogh. Den sistnämnde är också en enorm tillgång för Derby och har blivit det än mer denna säsongen efter enstaka klavertramp tidigare. Steve McClaren vill till och med gå så långt i sitt beröm att han säger att Derby har seriens bästa mittback i Keogh.

Tyvärr lyckades ju David Nugent skada sig nästan direkt efter övergången från Middlesborugh och kommer troligen inte kunna spela mot Leicester. Därmed lär det bli samma trio framåt som senast, nämligen Ince, Bent och Russell. Johnny Russell har ju ryktats vara på väg till Birmingham, men med utlåningen av Weimann och Russells fina insats senast så lär han bli kvar i klubben. Om han bara kunde börja göra mål också! Hans anfallskollegor gör iallafall det turligt nog.

Floppvärvningen Matej Vydra skulle möjligen kunna få starta istället för Bent, men tyvärr känns han så långt från en startplats att jag tror Bent får fortsätta och försöka hålla sitt momentum.



I Leicester har glädjeyran från ifjol fastnat i halsen. En rejäl baksmälla har slagit till mot Rävarna efter sin otroliga bedrift förra säsongen. Att hänga kvar är målet och detta har faktiskt manager Ranieri sagt på ett mycket tidigt stadium av säsongen, så att man nu har lag under strecket flåsandes i nacken är nog ingen chock för klubben. Det har börjat pratas om managerns övergång på några håll, vilket ju verkar lite magstarkt kan man tycka. Att denna matchen eller FA-cupen inte har högsta prioritet i Leicester kan man nog ana, men kanske gör derby-känslan att man ändå tänder till.



Förslag på laguppställning

Carson

Christie - Keogh - Pearce - Olsson

Hughes - Johnsson - Bryson

Ince - Bent - Russell



Avbytare: Roos, Shackell, Baird, de Sart, Camara, Butterfield, Vydra

2017-01-26 15:52:44

