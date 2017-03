Inför Derby - Preston

Var lördagens seger för Derby County en fingervisning om att det nu vänt eller var det en ren tillfällighet? Utgången av tisdagsmötet mot Preston North End kommer säkert visa vilket håll i tabellen The Rams är på väg åt.

Efter en helsvart februarimånad tog äntligen The Rams en trepoängare, när de på Pride Park kunde vända ett underläge till seger mot Barnsley. Efter en tveksam start visade äntligen spelarna mer hjärta än tidigare och jobbade verkligen som ett lag. Om inte Barnsleykeepern haft en av sina bättre dagar, kunde det blivit mer mål än de två som Tom Ince och David Nugent stod för. Steve McClaren hade för första gången valt att byta bort sin 4-3-3-uppställning till en 4-2-3-1-variant. Hans så kallade plan B som använts i slutet av ett antal matcher på sistone. Tanken var att ha flankerna med Tom Ince och Matej Vydra tillsammans med David Nugent samt med Darren Bent på topp. En sjuk Bent fick kasta in handduken, vilket gjorde att McClaren fick kasta om i sin uppställning. Nu blev det Nugent på topp och han fick äntligen göra sitt första mål i Derbytröjan. Det var på tiden, är vi många som tycker, efter att han genom åren gjort alldeles för många mål mot oss när han varit på motståndarsidan. Det blev Ince och märkligt nog inte Vydra som fick spela strax bakom Nugent. Johnny Russell , som var tänkt att få nöta bänk, kom in och gjorde en riktig ”Russell-match”. Han slet och skapade oro i Barnsleyförsvaret och visade verkligen sina kvaliteter, mål saknas dock fortfarande från skotten. De runt 30.000 Ramsanhängarna uppskattade verkligen hans insats och han fick stående ovationer när han blev utbytt i slutet av matchen. Med andra ord mycket positivt att ta med sig framåt, MEN det finns fortfarande mycket att jobba på. McClaren säger att de lagt ner mycket fokus på träningarna när det gäller försvarsspelet vid fasta situationer. Frågan är om alla spelare varit närvarande då….Det är riktigt pinsamt att se hur enkelt Barnsley gjorde mål på nick efter ett långt inkast. Jacob Butterfield borde nog ta sig en funderare på hur han skall hantera nickdueller framledes.Lagkaptenen Rickard Keogh har varit borta i två matcher på grund av skada. Hjälpgumman Chris Baird har på ett hyfsat sätt ersatt Keogh, även om han inte är den som är så dominant i luftrummet som vår lagkapten är. Alex Pearce har nu vikarierat som lagkapten och kanske egentligen passar bättre i en sådan roll än Keogh. Det blir ytterligare en match utanför laget för Keogh, men möjligheter finns att han är åter när Derby på fredag åker till sydkusten och Brighton . Det känns säkert lite surt för Jason Shackell , när det nu fanns möjlighet att visa upp sig i mittförsvaret under några matcher. Ryggproblem gör att även han är utanför truppen.Det skulle förvåna mig oerhört mycket om McClaren byter spelsystem nu när vi äntligen vann en match, men med vår manager vet man aldrig. Jag tror dock på ett fortsatt 4-2-3-1. Frågan är dock vilket manskap han väljer. Tidigare, vid vinst, har han i princip alltid gett det laget chans till att starta igen. Men med tanke på att Bent är kry igen och tränade under måndagen finns den möjligheten att han gör en förändring. Ursprungstanken med plan B-uppställning hade ju Bent i laget. Skulle säkert kännas tungt för Russell som gjorde en riktigt bra match i lördags. Will Hughes var petad i lördags och han var säkert en av de spelare McClaren syftade på, när han i intervju nämnde att han inte var nöjd med vissa spelares prestationer. Blir det ytterligare en match på bänken för Hughes? Belgaren Julien de Sart utgick i halvtid efter att ha fått en mindre skada. Butterfield ersatte honom i andra halvlek, men jag har personligen svårt att se hans storhet (men ni kanske är andra som gör det) utifrån de matcher jag bevittnat denna säsong. En som säkert undrar vad som sker är Craig Bryson . I och för sig en del skadeproblem under säsongen, men när han varit hel känns det som han inte får chansen i ett antal matcher i rad för att visa sina spetsegenskaper. Den energi och speluppfattning som finns hos Bryson tycker jag står väl över till exempel det Butterfield levererar. Med hela egna spelare i truppen är min uppfattning om att lånespelare skall stå åt sidan, såvida det inte finns en option till köp eller att spelaren är så pass mycket bättre än övriga. Så tyvärr, de Sart, i min startelva finns du inte. Möjligen dock i McClarens…Det blir det 51:a ligamötet i Derby mellan lagen och The Rams har ett kraftigt övertag med 29 segrar. För dryga tretton månader sedan blev det mållöst i en av Paul Clements sista matcher som manager. Uttrycket ”släkten är värst” får gärna användas under tisdagskvällen. Jag tänker då på David Nugent som gjorde tre säsonger för Preston för dryga tio år sedan. Det finns andra gamla kopplingar mellan lagen. Jag tänker då främst på en riktigt slitvarg i den vita Derbytröjan – Archie Gemmill. Spelaren som säkert skulle kunna spela två matcher direkt efter varandra och ändå vara på topp. Historien om hur Brian Clough ”snodde” honom, 1970, mitt framför ögonen på Everton managern Alan Ball Sr är en historia som verkligen visar hur klurig Clough var. Ni som inte tagit del av den, gör det!Möjlig laguppställningScott CarsonCyrus Christie/Chris Baird/Alex Pearce/ Marcus Olsson Will Hughes/Bradley JohnsonJohnny Russell/Matej Vydra /Tom InceDavid NugentBänkplats tillJonathan Mitchell/Craig Bryson/Jacob Butterfield/Darren Bent/ Mason Bennett /Julien de Sart/Ikechi Anya