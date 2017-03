Inför Derby - QPR

Premiärdags för Gary Rowett på Pride Park Stadium. Kan spelare och publik hjälpa honom till en första seger?

Att Derby County har 46 ligamatcher att spela även nästa säsong behöver man inte vara ett geni för att inse. De många möjligheter som laget slarvat bort har varit rent häpnadsväckande att se. När det gäller insläppta mål har det varit positiva tongångar, det har varit många matcher som laget hållit nollan bakåt. Lag som gör så brukar vara framgångsrika. Dock har 18% av de insläppta målen kommit på stopptid och berövat ett tapp av 10 poäng. Det är bara att ta en snabb blick i ligatabellen för att se vilken position The Rams skulle kunna ha haft i nuläget. Vi hade kanske kunnat blunda för dessa fatala misstag om vi haft ett målglatt Derby County. Det har vi tyvärr inte fått uppleva denna säsong. Om det beror på skiftande av managers, Chris Martins låneperiod i Fulham eller dålig kvalitet på de spelare som representerar klubben, det har jag ingen uppfattning om. Som läget är nu spelar det mindre roll, då vi bör se framåt istället. Frågan är också om dagens spelartrupp har i Premier League att göra, med en handfull undantag. Nu finns det självklart de supportrar som hoppas på en sjätteplats, så länge det finns en matematisk möjlighet. Större under har skett, så ni som fortfarande tror ska givetvis hålla fast i detta.Tidigare Derbyspelaren Gary Rowett har nu tillsammans med sin stab en gedigen utmaning framåt. Jag får säga att det stundtals spelmässigt såg hoppfullt ut i matchen mot grannen, främst i andra halvlek. Det ser ut som Rowett vill ha ett mer rakare spel. Om det är hans intention, hoppas jag att han kan få sina spelare att jobba efter detta. På något sätt har jag inte lika stor förväntan på något under från Rowetts sida, än jag haft på de senaste managerna. I Paul Clement såg jag stora möjligheter, då han arbetat i europiska topplag. Nigel Pearson gjorde en fantastisk resa med Leicester City, så visst fanns det förhoppningar att han skulle kunna göra likadant med Derby County. När Steve McClaren återkom var jag oerhört skeptisk, men vände och fick rejäla förhoppningar under resterande delen av 2016. Ingen av dessa har ju tagit The Rams till ”next level”. Så med en Rowett utan ett gediget CV kanske är rätt medicin, vi får se…Det som kunnat läsas om Rowett är att han är rak i sin kommunikation. Det kan behövas när han under våren kommer att få tala om vilka spelare som har en framtid i Derby County och vilka som bör se sig om på andra håll. Rowett har också konstaterat att det är idag en alltför stor seniortrupp, vilket är svårt att säga emot. Min upplevelse är att senaste årens värvningar är spelare som är goda Championship spelare, vilket de själva möjligen också inser. I dagens trupp kanske det finns en dryg handfull spelare som kan göra bra ifrån sig i Premier League. Jag skulle föredra att kommande värvningar är av god PL-klass, spelare som attraheras av att vara med på Derbys resa mot PL. Nöjda Championshipspelare kommer aldrig att ta Derby County till nästa steg. I väntan på ligapremiären i augusti tror jag vi kommer att få uppleva en intressant sommar. Att Mel Morris alltid backar upp en ny manager ekonomiskt, vet vi sedan tidigare. Den viktigaste delen när det gäller Morris plånbok kan vara att göra upp överenskommelser med spelare som har längre kontrakt, men inte har en framtid på Pride Park.Resterande ligamatcher kommer definitivt för en del spelare vara att se till att de är kvar i trivsamma Derbyshire eller om de inte lyckas i Rowetts spelidé, se sig om efter andra brittiska landsdelar. Om jag inte minns fel är det bara Chris Baird och Darren Bent som har kontrakt som löper ut till sommaren. Oavsett om Chris Martin återkommer eller inte, så kan jag inte se att en dyr Bent kommer att vara kvar. Möjligt att Baird, i rollen som hjälpgumma, kan få en ettårsförlängning. Nu när sjätteplatsen är långt borta, tror jag ändå att det är viktigt med en bra säsongsavslutning. Det gäller för Rowett att ha en attraktiv produkt att erbjuda kommande värvningar.Det ser ut som både Nick Blackman och Jason Shackell blir borta ett tag. Mittbackarna bör då vara intakt med Alex Pearce och Ricakrd Keogh. Sedan har Rowett att testa både Max Lowe och Marcus Olsson på vänsterbacksplatsen. Högerbackar som är tillgängliga är Cyrus Christie och Chris Baird, men varför inte se om Ikechi Anya kan vara ett alternativ. På mittfältet finns många att välja bland. Det som förvånade mig i Rowetts första match var att Will Hughes inte fick en enda spelminut, trots att enbart två avbytare användes. David Nugent fann målet sist och lär få fortsatt förtroende som spjutspets. Jag tror inte att det blir några förändringar i startelvan sedan Rowetts inledningsmatch, såvida inte han tar tillfället i akt att göra skiftningar för att ge möjlighet för flera spelare att visa upp sig inför den förväntade storstädningen.Fredagens motståndare är ett lag vi ramsare inte har ett så gott öga till, speciellt efter playoff-finalen för snart tre år sedan. Queens Park Rangers parkerar i mitten av tabellen och med 10 poäng ovanför nedflyttningsstrecket bör de hänga kvar och har då heller inte så mycket att spela för. Ska vi hoppas på att det blir tredje raka 1-0-segern för The Rams på Pride Park?!Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/Marcus OlssonCraig Bryson/Bradley JohnsonTom Ince/Matej Vydra/Johnny RussellDavid NugentBänkplats tillJonathan Mitchell/Will Hughes/Jacob Butterfield/Darren Bent/Mason Bennett/Max Lowe/Ikechi Anya