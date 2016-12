Kapten Keogh; hjärtat i det framgångsrika försvaret

Inför Derby - Wigan

Rekordsvit att förlänga!





Namnet Pride Park syftar på det område som finns i stadens centrala sydöstra delar och fram till 80-talet fungerade som industriområde. 1997 flyttade Derby County från sin klassiska arena Baseball Ground till nuvarande stadion. Då var Pride Park rensat från sitt gamla industriarv och nya stadion reste sig likt en katedral i ensamt majestät. En mycket imponerande syn på den tiden, som efterhand grumlats av att området, fullt naturligt, fyllts på med otaliga byggnader.



Inför eftermiddagens match ställer vi oss två frågor. Kan Derby genomföra sin tionde raka match utan förlust? Kan man på hemmaplan hålla nollan för åttonde gången i rad? Dessa två sviter, varav den sistnämnda är klubbrekord, är oerhört imponerande och borde skrämma vilken motståndare som helst.



Motståndet är 23:e placerade

Sedan premiärmötet 1984 har Derby mött Wigan 15 gånger. Sju av dessa matcher har varit seriematcher i Derby. Märkligt nog har Derby på dessa endast mäktat med en vinst och det var hela 31 år sedan! Wigan har vunnit tre matcher av de sju, oroväckande nog de tre senaste.



Sett till antal hittills inhämtade poäng, 18 för Wigan mot Derbys 39, så borde det finnas stora chanser till tre Derbypoäng. Sedan lagen möttes i Wigan i början av denna månad har Derby hämtat hem 13 poäng medan Wigan inte har lyckats få med sig en enda. I senaste matchen lyckades till och med jumbolaget Rotherham vinna mot The Latics.







Mittbacksduon har merparten av denna säsong utgjorts av



Laget har endast släppt in sex mål på de senaste fjorton matcherna. Ett fantastiskt facit som manager Steve McClaren ska ha mycket beröm för. Till detta kan alltså läggas att chansen idag finns att för åttonde gången i rad hålla nollan på hemmaplan. Det har nu gått 647 minuter sedan



Vid McClaren´s förra sejour som Derbymanager var det mer gasen i botten och ta poäng genom en rejäl offensiv men nu tycks han ha formerat laget i större utsträckning kring en stark defensiv. Jag skulle återigen vilja peka på Steve McClarens facit i Derby som manager. Perioden mellan september 2013 och maj 2015 såg honom ta 51 vinster, 22 oavgjorda och förlora 22 gånger och det är ett riktigt bra facit. Sedan hans tillträde för snart tre månader sedan har han coachat laget till nio vinster, två oavgjorda och en förlust. Totalt sett ett fantastiskt facit!



Ett stort frågetecken till denna match är vem som ska spela vänsterback. Den otroliga situationen har infunnit sig att hela tre vänsterbackar är indisponibla. Sedan tidigare är Craig Forsyth och Max Lowe borta och sedan förra matchen även



Givetvis tar



Scott Carson är förstås given som målvakt och glädjande nog kan konstateras att han nu förlängt sitt kontrakt med två år vilket gör att 31-åringen är Derbyspelare fram till 2019.



Jag tänker mig att McClaren, förutom skadade Olsson, rimligen tar ut samma lag som mot Birmingham vilket skulle innebära:



Möjlig laguppställning:

Scott Carson

Chris Baird

Richard Keogh

Alex Pearce

Ikechi Anya

Will Hughes

Bradley Johnson

Jacob Butterfield

Tom Ince

Darren Bent

Johnny Russell



Avbytare:

Jonathan Mitchell

Jason Shackell

Craig Bryson

Andreas Weimann

Matej Vydra

Abdoul Camara

Farrend Rawson

2016-12-31 11:45:00

