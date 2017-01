Inför Ipswich Town - Derby County

Derby County har revansch att fordra efter höstens snöpliga hemmaförlust mot Ipswich Town. Kan vi hoppas på en trea som gör att The Rams kan hänga kvar i drömmen om Premier League.





Fredagens FA-cupmatch mot Leicester City såg ett Derby County som verkligen jobbade frenetiskt hela matchen. En sådan prestation måste vi få se i varje match, säsongen ut, om målet med åtminstone play-off skall bli en verklighet fram i maj. Även i segermatchen mot Reading kavlade spelarna upp skjortärmarna och stred för segern. Det är lovande att den förmågan finns. The Rams har både helg- och veckomatch varje vecka fram till mitten av mars. Steve McClaren har tidigare pratat om att han måste använda hela spelartruppen när det varit tätt med matcher, men har väl i verkligheten inte riktigt gjort det. Det kan bero på att han inte känner sig bekväm med förmågan hos alla sina spelare. Med bortamöte mot Newcastle United på lördag, bör det dock vara att vi får se några förändringar till mötet mot Ipswich Det var glädjande att det gjordes tre mål i ligamötet mot Reading efter den måltorka som varit. Även om Darren Bent hittat målet igen, känns inte han som den som kommer vara den notoriske målskytten som vi kan luta oss mot. Jag antar att Derbyledningen letar med ljus och lykta efter en center som kan leverera mål kontinuerligt. Tyvärr har det också börjat slinka in lite för många bollar i det egna målet. Vi kanske var lite för bortskämda med alla ”clean sheet” som lite varit Derbys signum sedan McClaren kom tillbaka. Kommande matcher lär visa om McClaren & Co fått ordning på försvarsspelet.På skadefronten har det ljusnat på sistone. Cyrus Christie är spelbar, men det tar säkert ett tag innan han är fullt igång för 90 minuter. Nick Blackman och Ikechi Anya tränar för fullt och förhoppningsvis tar det inte lång tid förrän vi kan börja spela David Nugent . Tyvärr fick Will Hughes kliva av planen i fredags och han kommer att vara borta ett tag. Hughes är oerhört viktig för laget och det märktes tydligt när han inte var kvar på planen. Även Scott Carson fick en smäll i matchen mot Leicester men kan förhoppningsvis vakta målet igen. Han må ha gjort ett och annat tveksamt ingripande under säsongen, men han visade verkligen i fredags vilken jätte han är mellan stolparna.Lite senare på tisdagskvällen stänger januarifönstret. Kommer vi åter få uppleva köp/försäljning/lån avseende Derbyspelare när klockan närmar sig midnatt? Jag skulle inte bli förvånad. Det har spekulerats i Johnny Russell och Nick Blackman som möjliga spelare att lämna. Aston Villa Ross McCormack har nämnts som en möjlig värvning till The Rams. Hans tidigare klubb, Fulham , lär även vara intresserade av att få honom tillbaka. Om det går att önska ser jag gärna scenariot att Fulham får tillbaka McCormack samtidigt som de accepterar att låneavtalet med Chris Martin bryts. Fulham lär i låneavtalet ha en del pengar som skall betalas till Derby nu i dagarna, kan det vara en situation som får Fulham att tänka i nya banor? Chris Martin har i dagarna skrivit på ett nytt kontrakt för The Rams som sträcker sig till sommaren 2020. Det finns säkert flera anledningar till att Martin tydligt visat att han vill tillbaka till sitt Derby County. En skulle faktiskt kunna vara nått så unikt i dessa dagar, nämligen klubbkänsla.Min förhoppning är att McClaren roterar en del i sin spelartrupp, vilket säkert ger fräscha spelare även i mars nu när matcherna duggar tätt. Jag tror inte att han kommer att förändra sin fyrbackslinje mot Ipswich. Cyrus Christie kommer att återkomma, men tror att det är någon vecka kvar. Chris Baird har vikarierat på högerbacksplatsen på ett förtjänstfullt sätt, men har inte den powern framåt som Christie har. Baird kan också vara ett alternativ till Bradley Johnson om han bör vilas eller spela i annan roll på mittfältet. Jag ser Baird före Julien de Sart i den defensiva mittfältsrollen, men hur McClaren rangordnar sina spelare i den rollen är svårt att veta. Will Hughes kommer inte att starta och då har McClaren två val att göra för att komplettera Craig Bryson . Antingen låta Johnson ta Hughes plats eller låta Jacob Butterfield starta. Om Butterfield spelar hoppas jag att han lärt sig två saker. För det första, stå inte en dryg halvmeter in i målet vid hörnor och för det andra – ducka inte när bollen kommer farande. Det är så jag såg hans agerande vid Leicesters kvittering. Anfallsmässigt kommer säkert de senaste matchernas trio Tom Ince, Johnny Russell och Darren Bent få förnyat förtroende. Bent blir jag inte riktigt klok på. Han gör riktiga strutar från långt håll och har en suverän nickförmåga. Detta varvar han med att komma i fel position vid inlägg och får emellanåt till riktiga snedträffar. Självmålet i fredags var en bekräftelse på detta. Så länge The Rams inte har ett annat centeralternativ vore det tacksamt om Bent kan konservera den positiva förmågan.Ipswich Town har denna säsong varit hyfsat starka på hemmaplan. Det har bara blivit tre förluster för Mick McCarthys mannar. Huddersfield Town, Forest och Fulham har åkt hem med trepoängare från Portman Road. Derby County har mött Ipswich på bortaplan vid 40 tillfällen i ligasammanhang och ungefär vid varannan match har vi fått med oss poäng hem. Tom Ince avgjorde förra säsongen med matchens enda mål, känns helt OK med en repris.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/ Marcus Olsson Bradley Johnson/Julien de Sart/Craig BrysonTom Ince/Darren Bent/ Johnny RussellBänkplats tillJonathan Mitchell/ Matej Vydra /Abdoul Camara/Ikechi Anya/Cyrus Christie/ Jason Shackell /Jacob Butterfield