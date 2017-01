Inför Leeds - Derby

Redan på fredag kväll är det åter dags för klassik rivalmatch i Championship mellan middlandslagen Leeds och Derby och denna gång är det också viktiga poäng i kampen om en playoffplats på spel.



Det var dessutom tredje matchen i rad där laget inte producerade något spelmål. Oron var ganska stor med andra ord, även om man kunde se att laget var slitet av det hårda matchandet och en del skador.



FA-cupen har inte stått så högt i kurs de senaste åren, men denna gång blev den ett bra redskap att få lufta spelare och få tillbaka självförtroendet. Måltorkan som tyvärr infunnit sig rådde vi också bot på när Darren Bent och Tom Ince såg till att vi vände och vann med 2-1 borta mot starka premier league-laget West Bromwich.

Spelare som imponerade var nye mittfältaren Julien de Sart som fick ta Bradley Johnsons defensiva mittfältsroll. Unge De Sart är en spelskicklig typ och kunde trots sin matchovana gå direkt in och köra en hel match. Belgaren kom ju precis till Derby på lån från Middlesbrough.

Matchens spelare blev dock vår gamle storstjärna Jason Shackell. Vår mittback rensade rejält allt som kom i luftrummet och visade inga tecken på ringrostighet trots det flitiga bänknötandet de senaste månaderna.

Franske Abdoul Camara fick också starta och gav WBA-försvaret rejält jobb med sina ideliga ryck och utmaningar. Det har ju ryktats att han ska vara på väg bort i januarifönstret, men Steve McClaren har tidigare uttryckt sig positivt om denne 26-åring, så hans framtid verkar finnas i Derby. Kan han bara slippa de ideliga skadorna kanske han är en startman framför Andreas Weimann och Johnny Russell, vilka ju tyvärr inte rosat marknaden. Kan det faktiskt vara så att Camara startar redan i denna match?



Cupmatchen mot WBA har onekligen spetsat till det hela för Steve McClaren som annars har kört samma startelva och det är ju inte så konstigt när laget inte förlorade på tio matcher. Nu tappade man mot Norwich och ett antal spelare visade mot West Bromwich att man borde vara med i startelvan.

Will Hughes har klarat av sin avstängning och är självskriven i laget. Mittfältskollegan Bradley Johnson är lika given med sina oerhört stabila insatser. Kan det vara så att stackars Bryson blir petad igen och den här gången av nye de Sart? Oerhört snöpligt i så fall för skotten som nog sett sin chans nu när Jacob Butterfield fick tre matchers avstängning. Jag tror nog ändå på det säkra rutinerade valet av SM och att Bryson startar.





Startar Craig Bryson?



Backlinjen har sett gjuten ut på tre av fyra positioner, men nu är mittback Shackell het igen. Men hur ska någon i firma Keogh-Pearce kunna petas? Kanske man kör på den uppställningen som avslutade senaste matchen med hela denna trio plus Chris Baird som försvar? Där kan man snacka om rutin, men vad skulle i så fall hända framåt kan man undra. Jag tror att det till slut blir Hanson som åter tar vänsterbacksplatsen och att Shackell snällt får sätta sig på bänken igen.





Startar Jason Shackell?



Framåt har vi ju vår nya målkung Ince given. Må locktonerna från Newcastle klinga falskt i vår anfallares öron. 8 miljoner har nämnts i sammanhanget, men jag undrar om SM skulle vilja sälja denna guldklimp för ens det dubbla som läget är just nu. Som väl är nätade Darren Bent senast och stärkte sina aktier. Vår rekordvärvning av tjeckiske Vydra kan tyvärr inte klassas som något annat än ett fiasko och när nu David Nugent köpts från Boro så lär det vara han som sitter först i kön på bänken när någon anfallare ska in. Eller får Nugent förtroendet direkt mot Leeds?



Matcher mot Leeds känns alltid extra för fansen. En rivalitet som vi som var med på 70-talet minns. Spelare som Joe Jordan, Billy Bremner och Norman Hunter la inte fingrarna emellan i närkamperna och den hetta som skapades i dessa matcher sitter i än idag. I år är det också en kamp i toppen av tabellen för Leeds har ju gått oväntat bra. En stor del i detta har svenske Pontus Jansson som blivit oerhört uppskattad av fansen i England. Han har dock inte heller lagt fingrarna emellan och är avstängd till denna drabbning, vilket vi Derbyfans nog ska vara glada för.

Leeds hade hela åtta ordinarie spelare på bänken i sin måndagsmatch i cupen mot Cambridge som man vann med 2-1, så något trött lag kan Derby inte räkna med att möta.



Förslag på laguppställning:

Carson

Baird - Pearce - Keogh - Hanson

Hughes - Johnson - Bryson

Ince - Bent - Camara



Bänken: Mitchell, Shackell, Hanson, Rawson, de Sart, Nugent, Vernam Derby fick se sin långa svit av 10 förlustfria matcher i rad brytas i bortamötet mot Norwich. Inte mycket gick Derbys väg med tidig skada på fjärde (!) vänsterbacken och sedan tveksam utvisning av Jacob Butterfield och målras i slutminuterna.Det var dessutom tredje matchen i rad där laget inte producerade något spelmål. Oron var ganska stor med andra ord, även om man kunde se att laget var slitet av det hårda matchandet och en del skador.FA-cupen har inte stått så högt i kurs de senaste åren, men denna gång blev den ett bra redskap att få lufta spelare och få tillbaka självförtroendet. Måltorkan som tyvärr infunnit sig rådde vi också bot på när Darren Bent och Tom Ince såg till att vi vände och vann med 2-1 borta mot starka premier league-laget West Bromwich.Spelare som imponerade var nye mittfältaren Julien de Sart som fick ta Bradley Johnsons defensiva mittfältsroll. Unge De Sart är en spelskicklig typ och kunde trots sin matchovana gå direkt in och köra en hel match. Belgaren kom ju precis till Derby på lån från Middlesbrough.Matchens spelare blev dock vår gamle storstjärna Jason Shackell. Vår mittback rensade rejält allt som kom i luftrummet och visade inga tecken på ringrostighet trots det flitiga bänknötandet de senaste månaderna.Franske Abdoul Camara fick också starta och gav WBA-försvaret rejält jobb med sina ideliga ryck och utmaningar. Det har ju ryktats att han ska vara på väg bort i januarifönstret, men Steve McClaren har tidigare uttryckt sig positivt om denne 26-åring, så hans framtid verkar finnas i Derby. Kan han bara slippa de ideliga skadorna kanske han är en startman framför Andreas Weimann och Johnny Russell, vilka ju tyvärr inte rosat marknaden. Kan det faktiskt vara så att Camara startar redan i denna match?Cupmatchen mot WBA har onekligen spetsat till det hela för Steve McClaren som annars har kört samma startelva och det är ju inte så konstigt när laget inte förlorade på tio matcher. Nu tappade man mot Norwich och ett antal spelare visade mot West Bromwich att man borde vara med i startelvan.Will Hughes har klarat av sin avstängning och är självskriven i laget. Mittfältskollegan Bradley Johnson är lika given med sina oerhört stabila insatser. Kan det vara så att stackars Bryson blir petad igen och den här gången av nye de Sart? Oerhört snöpligt i så fall för skotten som nog sett sin chans nu när Jacob Butterfield fick tre matchers avstängning. Jag tror nog ändå på det säkra rutinerade valet av SM och att Bryson startar.Startar Craig Bryson?Backlinjen har sett gjuten ut på tre av fyra positioner, men nu är mittback Shackell het igen. Men hur ska någon i firma Keogh-Pearce kunna petas? Kanske man kör på den uppställningen som avslutade senaste matchen med hela denna trio plus Chris Baird som försvar? Där kan man snacka om rutin, men vad skulle i så fall hända framåt kan man undra. Jag tror att det till slut blir Hanson som åter tar vänsterbacksplatsen och att Shackell snällt får sätta sig på bänken igen.Startar Jason Shackell?Framåt har vi ju vår nya målkung Ince given. Må locktonerna från Newcastle klinga falskt i vår anfallares öron. 8 miljoner har nämnts i sammanhanget, men jag undrar om SM skulle vilja sälja denna guldklimp för ens det dubbla som läget är just nu. Som väl är nätade Darren Bent senast och stärkte sina aktier. Vår rekordvärvning av tjeckiske Vydra kan tyvärr inte klassas som något annat än ett fiasko och när nu David Nugent köpts från Boro så lär det vara han som sitter först i kön på bänken när någon anfallare ska in. Eller får Nugent förtroendet direkt mot Leeds?Matcher mot Leeds känns alltid extra för fansen. En rivalitet som vi som var med på 70-talet minns. Spelare som Joe Jordan, Billy Bremner och Norman Hunter la inte fingrarna emellan i närkamperna och den hetta som skapades i dessa matcher sitter i än idag. I år är det också en kamp i toppen av tabellen för Leeds har ju gått oväntat bra. En stor del i detta har svenske Pontus Jansson som blivit oerhört uppskattad av fansen i England. Han har dock inte heller lagt fingrarna emellan och är avstängd till denna drabbning, vilket vi Derbyfans nog ska vara glada för.Leeds hade hela åtta ordinarie spelare på bänken i sin måndagsmatch i cupen mot Cambridge som man vann med 2-1, så något trött lag kan Derby inte räkna med att möta.CarsonBaird - Pearce - Keogh - HansonHughes - Johnson - BrysonInce - Bent - CamaraBänken: Mitchell, Shackell, Hanson, Rawson, de Sart, Nugent, Vernam

0 KOMMENTARER 125 VISNINGAR 0 KOMMENTARER125 VISNINGAR OLA CARLEKE

2017-01-12 14:11:00

ANNONS:

Fler artiklar om Derby

Derby

2017-01-12 14:11:00

Derby

2017-01-07 11:45:00

Derby

2017-01-01 16:32:04

Derby

2016-12-31 11:45:00

Derby

2016-12-26 18:14:23

Derby

2016-12-15 22:44:51

Derby

2016-12-12 22:10:47

Derby

2016-12-10 00:29:12

Derby

2016-12-03 12:40:00

Derby

2016-12-01 20:52:00

ANNONS:

Redan på fredag kväll är det åter dags för klassik rivalmatch i Championship mellan middlandslagen Leeds och Derby och denna gång är det också viktiga poäng i kampen om en playoffplats på spel.Tillbaka till vinnarspåret?Ett obesegrat Derby County under de senaste tio matcherna tar en tur till Carrow Road i Norwich för möten med stadens City-lag. Ett Norwich City som endast har två segrar på de senaste tolv ligamatcherna. Kan vi hoppas på en fortsatt trend för måndagens kombattanter?Rekordsvit att förlänga!God fortsättning är ett vanligt uttryck så här års. Vi hoppas att vårt Derby County får en god fortsättning när de nu jagar sin nionde raka förlustfria ligamatch. Birmingham City är motståndarna denna Bank Holiday på Ipro Stadium.På lördag är det dags för ett nytt Londonbesök för Derby County. Denna gång väntar Fulham på Craven Cottage. Håller Derbys flyt så vi får se en åttonde raka seger mot det målglada hemmalaget?Derby rider vidare på McClaren-vågen som nu flyter ner till London och match på Loftus Road mot Queens Park Rangers.The Battle of East Midland – The Brian Clough TrophyFem raka vinster?Att åka till Derby och avnjuta the Rams framfart live är en speciell upplevelse. Det brukar ofta också hända saker som gör det hela än mer minnesvärt. Så även denna gång.