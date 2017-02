Inför Newcastle - Derby

Det täta matchandet fortsätter för Derby och nu står man inför den tuffa uppgiften att möta Newcastle på bortaplan.

Skador och avstängningar gör att Derby fått rotera en del i sitt manskap och med facit i hand kanske detta har varit bra nu när matcherna duggar tätt. Tyvärr fylls skadelistan på underifrån allteftersom spelare tillfrisknar och lämnar den. Marcus Olsson kom lämpligt tillbaka och har bidragit till lagets lyft. En annan försvarare, Cyrus Christie är tillbaka efter brott i foten och har precis lagom blivit spelklar, när vikarien Chris Baird skadade sig i slutet av matchen i veckan. Skadan verkar dock inte vara allvarlig, men det borde ändå vara dags för Christie att få förgylla laget med sin offensiva och lite oortodoxa spelstil. Ibland har man hjärtat i halsgropen, men ofta tråcklar han sig fram utan att han ens själv verkar veta riktigt hur det går till.Cyrus Christie är spelklar. Startar han? Will Hughes , vår spelmotor, kommer bli borta minst en vecka till och det var det sämsta som kunde hända laget. Att vi då går och gör kanske säsongens bästa match är förvånande. En stor del i detta kan nog tillskrivas Craig Bryson . Denne skotske slitvarg var ju en av våra absoluta toppspelare, men när han till slut valde att stanna i Derby inför förra säsongen och inte föll för locktoner från PL-klubbar så tappade han formen. Han har dessutom haft en hel del problem med skador och har denna säsong mest fått nöta bänk även i skadefritt tillstånd. Han är inte spelaren som kommer in och briljerar i ett inhopp utan behöver ett antal matcher för att komma i form. Med Butterfields och Johnsons avstängningar och Will Hughes skada har nu Bryson fått kontinuerlig speltid. Han gjorde ju mål mot Leicester i cupen och mot Ipswich senast tog det bara nio minuter innan det var dags igen. Lägg därtill ett ribbskott och en stor arbetsinsats. Vi är många fans som nu håller tummarna för att detta är den gamle Bryson vi fått tillbaka. Om så är fallet så skulle detta mycket väl kunna vara tungan på vågen i ett eventuellt Playoff.Vår stora stjärna för tillfället är annars Tom Ince som fullständigt lyser av självförtroende sedan McClaren kom tillbaka. Mot Ipswich fanns han i målprotokollet igen och var också den som assisterade Bryson vid ledningsmålet. Vi klarade januarifönstret utan att vår målkung försvann och det är vi väldigt tacksamma för.Som väl är har målproduktionen börjar spridas en del i laget. Bryson nämndes tidigare. Will Hughes har också hittat rätt ett par gånger och framför allt är gamle Darren Bent i bra slag. I Chris Martin s frånvaro och med Matej Vydra ur form och på bänken så har 32-årige Bent plötsligt gått från supersub till startman. Nu levererar han också och har gjort tre mål på tre matcher. Fyra om vi räknar självmålet mot Leicester... Johnny Russell skadade knät och fanns därför inte med mot Ipswich. Lämpligt då att Abdoul Camara sakta hunnit hitta formen efter skadefrånvaro. Han är inte tillräckligt stark för 90 minuter ännu enligt Steve McClaren, som sa detta efter att ha bytt ut honom redan i början av andra halvlek mot Ipswich. Jag trodde att bytet gjordes för att inhopparen Anya skulle få så mycket spelminuter som möjligt för att kunna starta mot Newcastle , men frågan är alltså vem av dessa som väljs. SM har gjort en del uttalanden som tyder på att han är förtjust i fransmannen, så kanske Camara får starta även på lördag.Tillbaka är också anfallaren och före detta, får man tyvärr säga, målkungen Nick Blackman . Han satt på bänken också mot Ipswich, men verkar fortfarande vara andrahandsvalet vad gäller inhopp efter Vydra. Frågan är dock hur länge till. SM har ju inte hunnit se nånting av Blackman, medan han nog snart sett nog av Vydra...Det tät matchandet gör att man bör gå runt på flera spelare, men samtidigt måste ju kvaliteten behållas. Flera av spelarna är dessutom relativt utvilade när vi går in i denna intensiva period och lär nog orka med det. Jag tänker på Olsson, Christie, Bryson, Johnsson, Butterfield och Camara från senaste startelvan. Mittbackslåset med Keogh och Pearce lär inte SM rubba i första taget igen och Carson är lika given i målet som Ince i anfallet. Bent har inte varit given, men med formen han hittat lär han vara det. Det skulle i så fall betyda att det blir byte bara på högerbacksplatsen. Skulle Baird ändå vara hel, så kanske han startar.Newcastle åkte ur PL förra säsongen och var skyhöga favoriter till att studsa tillbaka direkt och har till slut infriat förväntningarna tycks det. Oslagbara är man dock definitivt inte och åkte t ex ur FA-cupen efter hela 3-0 mot League One-laget Oxford i helgen och i onsdags fick man bara oavgjort hemma mot QPR . Frågan är hur stämningen kommer vara lagen emellan med tanke på att det var flirten med Skatorna som gjorde att McClaren lämnade Derby förförra säsongen.CarsonChristie - Keogh - Pearce - OlssonBryson - Johnson - ButterfieldInce - Bent - CamaraAvbytare: Mitchell, Shackell, Baird, Anya, de Sart, Blackman, Vydra