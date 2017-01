Inför Norwich - Derby

Ett obesegrat Derby County under de senaste tio matcherna tar en tur till Carrow Road i Norwich för möten med stadens City-lag. Ett Norwich City som endast har två segrar på de senaste tolv ligamatcherna. Kan vi hoppas på en fortsatt trend för måndagens kombattanter?

Rent statistiskt ser det fantastiskt ut för vårt Derby County. Obesegrade i senaste tio ligamatcherna. Enbart en förlust sedan Steve McClarens återkomst som gett tretton bättre placeringar i ligan. Inte ett enda insläppt mål på hemmaplan under de senaste åtta matcherna. Känns med de siffrorna som allt är perfekt. Det måste sägas att det är imponerande, trots en del skador på spelare i vissa positioner samt att laget saknar en riktigt het avslutare. Att efter halva serien haft fem olika vänsterbackar känns inte optimalt. Ikechi Anya fick en smäll i slutet av matchen mot Wigan , men är förhoppningsvis i dugligt skick till Norwich matchen då Marcus Olsson fortfarande har skadebekymmer. Det innebär att det åter inte blir någon brödrafajt på planen.The Rams har som brukligt svårt när lag kommer till Pride Park (jo, så heter arenan igen från 2017) och parkerar den berömda bussen. Vi såg det när Birmingham City senast var på besök och det var likadant nu när Wigan Athletic var i Derby i lördags. Inte ett spelmål har producerats under dessa 180 minuter. Under McClarens förra sejour ropade fansen efter en Plan B. Frågan är om det finns en sådan idag. Till försvar så har vi sett många kompetenta ligalag som har svårt att bryta ner lag som spelar på det viset. Enligt rapporter från Wiganmatchen kunde vi lätt förlorat alla poängen då de skapade matchens bästa chanser och Scott Carson lär varit den som räddat oss. Spelarna ska också verkat utan energi och det kan tyckas konstigt att McClaren inte nyttjat den trupp han har till förfogande nu när det 48 timmar senare är en ny tuff match. Nu blir det garanterat ett byte på mittfältet då Will Hughes åter drog på sig ett gult kort och är nu uppe i tvåsiffrigt, vilket ger två matchers avstängning. McClaren hade i veckan uttryckt att Hughes måste lära sig att inte dra på sig onödiga gula kort. Med ett gult kort från avstängning hade det kanske varit klokt att vila Hughes i matchen mot Wigan.Januarifönstret står nu på vid gavel och det kommer säkert att röra på sig hos vårt Derby County. Lee Grant är på väg att bli permanent hos Stoke City. Sagan om Chris Martin lär säkert hålla på ett tag. Vem vet, kanske fram till sena timmen den 31 januari. Martin hoppade av sista träningen inför Fulham s match mot Reading och var heller inte bland de 18 i matchen som blev avbruten pga dimma. Vi vet att Martin har sina sidor som person, men vi vet också vad han levererat främst under tiden med McClaren vid rodret. Derbysupportrarna har olika åsikter. En del vill ha tillbaka vår målskytt medan en del andra tycker vi ska hämta in någon annan. För en riktig striker, en nr 9 som kan leverera mål, är ett måste för att hålla uppe målet om Premier League . Själv tycker jag vi haft tur med spelare som Darrent Bent och Matej Vydra i centerrollen. Visst, de har gjort ett och annat mål men ingen av dessa är den tydliga härföraren som leder vårt anfall. Johnny Russell är en spelare det har ryktats om. Russell, som är en slitvarg och emellanåt god leverantör av framspelningar har tyvärr helt tappat stinget framför mål. Han har den senaste tiden varit mycket upp och ner och ofta utbytt en bit in på andra halvlek. Det är synd att han inte kan göra några mål, för då tror jag vi fått se ytterligare kvaliteter från honom under matcherna. Rykten och spekulationer om tänkta och nuvarande Derbyspelare lär vi få leva med månaden ut. Att något av dessa blir till en sanning är jag rätt så övertygad om. Min förhoppning är dock att vi under detta transferfönster inte stärker Watford s ekonomi med rent löjliga övergångssummor.Kommer McClaren köra vidare med sin ordinarie elva eller är spelare slitna, småskadade, etc som gör att bänkspelare får möjlighet? Craig Bryson lär ersätta Will Hughes. Det är möjligt att det är nu under hans avstängning som Bryson verkligen kan stärka sina aktier och visa för McClaren att han skall starta varje match. Johnny Russells blandade form skulle kunna ge möjlighet för både Andreas Weimann eller Abdoul Camara att få chansen från start. Men med en ovan vänsterback tror jag att Russells defensiva förmåga och som hjälp till Anya är att föredra. Hur McClaren tänker lär vi få se.Senast lagen möttes på Carrow Road, för två säsonger sedan, delade lagen på poängen. Jamie Hanson gjorde då mål direkt på hörna efter god hjälp av Norwich keeper. Tidigare kanariefågeln, Bradley Johnson , avgjorde när lagen möttes den 26 november. Skall han visa att ”släkten är värst” även denna gång – inte mig emot.Möjlig laguppställningScott CarsonChris Baird/Rickard Keogh/Alex Pearce/Ickechi AnyaJacob Butterfield/Bradley Johnson/Craig BrysonTom Ince/Darren Bent/Johnny RussellBänkplats tillJonathan Mitchell/Matej Vydra/Abdoul Camara/ Nick Blackman /Jamie Hanson/ Jason Shackell / Andreas Weimann