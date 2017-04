2017-04-22 16:00

Sheffield W - Derby



Gör Darren Bent sina sista matcher i Derbydräkten?

Inför Sheffield W - Derby

Säsongen är över för Derby County, men för ett antal spelare gäller det att ta det sista halmstrået för att även nästa säsong tillhöra The Rams. Så nu är det upp till bevis när Derbyspelarna åker ett antal mil norr ut till Hillsborough i Sheffield.

Inte ens den matematisk mest kunnige personen kan se att Derby County nu kan nå play-off. Visst har vi haft hoppet att The Rams skulle kunna nypa sjätteplatsen, men påskhelgen satte käppar i hjulet för detta. På något vis har väl säsongens upplaga av Derby County kommit ner på jorden efter inledningen under Gary Rowett. Vi är där vi förtjänar efter 43 ligamatcher. Nog saknas det ett och annat i dagens spelartrupp i form av kompetens på olika områden. Dessutom har vi begåvats (!) med olika managers som haft olika spelidéer. Med detta konstaterande är det bara att lägga säsongen 2016/17 till historieböckerna och istället blicka framåt.



I en intervju med Gary Rowett har han avslöjat att i samma veva som han klev in genom Derby-dörren visste han vilka spelare som hade en framtid i klubben och vilka som inte hade det. Han nämnde också att några spelare har fått honom att tänka om, men vilken av de två kategorierna dessa spelare ingick i avslöjade han självklart inte. Det är möjligt att hans inledande startspelare var på den goda sidan, vi lär få se. Vi som följer vårt lag på så nära håll vi kan, vet att Mr Rowett och hans stab har ett massivt jobb framför sig. Det som oroar mig mest är inte om han säljer och införskaffar rätt spelare eller om hans spelidé bär frukt. Den stora faran, som jag ser det, är en ägare utan något som helst tålamod. Mel Morris har många positiva sidor, orden tålamod och långsiktighet ingår inte i hans vokabulär – tyvärr. Det är bara att blicka tillbaka de senaste åren. Nu har han åter hittat ”rätt” manager. Jag hoppas verkligen att Derbyboende Rowett får chans över tid att skapa sitt Derby County med sina spelare.



De tre sista matcherna kommer att vara oerhört viktiga för ett antal spelare, om de nu själva vill fortsätta i de svart-vita färgerna. Vilka dessa är vet bara Rowett & Co, men jag tror att en del själva har en känsla av på vilken sida de står på i Rowetts anteckningshäfte. Sedan loppet var kört för play-off gav Rowett några spelare chansen från start mot Huddersfield Town. Jag tror inte att spelare som Cyrus Christie och Darren Bent stärkte sina aktier, möjligt att Will Hughes och Ikecki Anya gjorde det. Får dessa ny chans på lördag tro? Möjligt! Det jag skulle vilja se är spelare från U21. Ge några som visat framfötterna under året en möjlighet att visa upp sig i ligaspelet. Det kan ju finnas något fynd i klubben, vilket skulle kunna göra att Mel Morris pengar kan användas till annat. Historiskt har vi sett spelare som Jeff Hendrick och Will Hughes fått visa vad de kunnat i slutet av ligaspelet för att till kommande säsong vara spelare som ingått i 18-mannatruppen.



Rowett har också antytt att han tycker seniortruppen är alldeles för stor. Vem kan säga emot honom. Vi har ju ett antal seniorer som är utlånade, dessutom tre långtidsskadade spelare som snart är tillbaka i George Thorne, Craig Forsyth och Nick Blackman. Troligen får klubben lägga ner mycket energi på att ha dialog med spelares agenter, spelare som inte ingår i Rowetts framtidsplaner. Det kan också vara spelare som kan vara värt att få in X antal miljoner pund för, pengar som kan användas till nyrekrytering. Frågan är bara, efter denna säsong, vilka spelare som har ett större värde. Jag ser tyvärr ingen spelare som köpts in för dyra pengar som idag har ett motsvarande värde vid försäljning.



Vilka spelare får då chansen att visa upp sig mot onsdagslaget från Sheffield? Jag skulle inte bli förvånad om det är samma startelva som sist. Tyvärr är det på vissa håll dåligt med konkurrens. Jag hade gärna sett någon annan mittback som skulle fått möjlighet, dessutom någon i nr9-positionen. Nu finns tyvärr inte detta, såvida Rowett inte lyfter fram någon yngre från de egna leden.



Vi supportrar har haft en riktigt bedrövlig säsong, men det har vi haft förut – många gånger. Jag tror faktiskt att sommarens förmodade transferkarusell kan bli mycket mer spännande och intressant, än vad hela denna fotbollssäsong varit.



Streckdramatiken har som bekant uteblivit för The Rams, dock inte för lördagens motståndare Sheffield Wednesday som åter har möjlighet till play-off. Kan ett avslappnat Derby County, med spelare som behöver prestera, rubba onsdagslaget? Det är inte omöjligt, även om veckans stryktipstippare inte delar den åsikten. Ett annat lag som är inblandad i en streckkamp, dock ett annat, är vår röde granne i öst. Skall det inte bli några A52-derbyn nästa säsong tro…..







Möjlig laguppställning



Scott Carson

Cyrus Christie/Rickard Keogh/Alex Pearce/Marcus Olsson

Will Hughes/Bradley Johnson

Tom Ince/Matej Vydra/ Ikechi Anya

Darren Bent



Bänkplats till

Jonathan Mitchell/Chris Baird/Jacob Butterfield/Craig Bryson/Johnny Russell /Abdoul Camara/Max Lowe



2017-04-21 18:56:16

