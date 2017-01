Inför West Bromwich - Derby

Tillbaka till vinnarspåret?



Både West Bromwich Albion och Derby fanns 1888 med i den ursprungliga ligan och har en historik som är ganska lik även om Derbys FA-cup-historik, trots en vinst, inte är lika glamorös som Albion´s fem vinster.







Derby förlorade i måndags mot



Manager Steve McClaren säger inför matchen att ”det inte finns en bättre match än den här – en FA-cupmatch, bortaplan inför 6 000 av våra fans. Jag söker en prestation, en reaktion på vår måndagsinsats. ”



Både Jacob Butterfield och



Abdoul Camara omges av transferrykten, två från franska klubbar och tre från



Den mycket märkliga situationen föreligger att Derby har tre vänsterbackar, plus mittfältaren Ikechi Anya som vikarierat på denna plats, på skadelistan. Man undrar ju om någon i truppen vågar spela på platsen… Jamie Hanson var den som fick hoppa in mot Norwich i måndags när Anya var tvungen att avbryta och med stor sannolikhet blir det Hanson som idag får en chans i startelvan.



Scott Carson

Chris Baird

Richard Keogh

Alex Pearce

Jamie Hanson

Craig Bryson

Bradley Johnson

Julien de Sart

Tom Ince

Darren Bent

Johnny Russell



Avbytare:

Jonathan Mitchell

Jason Shackell

Andreas Weimann

Matej Vydra

Abdoul Camara

Farrend Rawson

TORBJÖRN KARLSSON

2017-01-07 11:45:00

2017-01-07 11:45:00

Rekordsvit att förlänga!
God fortsättning är ett vanligt uttryck så här års. Vi hoppas att vårt Derby County får en god fortsättning när de nu jagar sin nionde raka förlustfria ligamatch. Birmingham City är motståndarna denna Bank Holiday på Ipro Stadium.

På lördag är det dags för ett nytt Londonbesök för Derby County. Denna gång väntar Fulham på Craven Cottage. Håller Derbys flyt så vi får se en åttonde raka seger mot det målglada hemmalaget?

Derby rider vidare på McClaren-vågen som nu flyter ner till London och match på Loftus Road mot Queens Park Rangers.

The Battle of East Midland – The Brian Clough Trophy

Fem raka vinster?

Att åka till Derby och avnjuta the Rams framfart live är en speciell upplevelse. Det brukar ofta också hända saker som gör det hela än mer minnesvärt. Så även denna gång.

Sakta men säkert verkar Derbys sjunkande skepp ha kommit på rätt köl och seglar för närvarande galant framåt. Nu tar man emot fjolårets PL-lag Norwich efter tre raka segrar.