The Derby/Forest-connection, del 1

Om kopplingen mellan East Midlandsklubbarna

TORBJÖRN KARLSSON

2017-03-17 00:20:00

Med anledning av den nära förestående matchen på City Ground mellan Derby County och Nottingham Forest kan det vara av intresse att titta tillbaka på delar av de två klubbarnas historia.Rivaliteten mellan Derby County och Nottingham Forest känns naturlig. Städerna är ungefär jämnstora och det skiljer bara 2,5 mil mellan dem avståndsmässigt i det område som kallas East Midlands.Till att börja med så var faktiskt Notts County Derbys huvudrival i East Midlands och det var egentligen inte förrän i skiftet mellan 60- och 70-tal som rivaliteten etablerades mellan Derby County och Forest.I den här artikeln så ska främst dras fram i ljuset de spelare som sedan Brian Cloughs inträde i Derby har spelat i båda klubbarna. Först kan vi dock göra en genomgång av vilka divisioner de två klubbarna har dväljts i (för enkelhetens och jämförbarhetens skull kallas divisionerna nedan 1, 2, 3 och inget annat även om PL- och Championship spel de senast dryga 2 decennierna varit fallet):Derby County: Nottingham Forest:1888-07; Div 1 1892-06; Div 11907-12; Div 2 1906-07; Div 21912-14; Div 1 1907-11; Div 11914-15; Div 2 1911-22, Div 21915-21; Div 1 1922-25; Div 11922-26; Div 2 1925-49; Div 21926-53; Div 1 1949-51; Div 31953-55; Div 2 1951-57; Div 21955-57; Div 3 1957-72; Div 11957-69; Div 2 1972-77; Div 21969-80; Div 1 1977-93; Div 11980-84; Div 2 1993-94; Div 21984-86; Div 3 1994-97; Div 11986-87; Div 2 1997-98; Div 21987-91; Div 1 1998-99; Div 11991-96; Div 2 1999-05; Div 21996-02; Div 1 2005-08; Div 32002-07; Div 2 2008-; Div 22007-08; Div 12008-; Div 2Totalt innebär detta vad det gäller antal säsonger i de olika divisionerna följande (Derbys siffror först):Division 1: 65 - 56Division 2: 52 - 56Division 3: 4 - 5Medaljfördelningen är följande (Derbys siffror först):Ligaguld: 2 - 1Ligasilver: 3 - 2Ligabrons: 4 - 3FA-cup: 1 - 2Ligacup: 0 - 4Europacup: 0 - 2Påfallande ofta har lagen bytt position vad det gäller herraväldet i East Midlands. Från och med säsongen 1906/07 till säsongstarten 1977, dvs 70 år, låg lagen i samma serie endast 10 år!Derbys moderna historia startar med Brian Cloughs ankomst på managerposten den 3:e juli 1967. Forests moderna historia får väl sägas börja när samme man tillträder managerposten den 6:e januari 1975. Brian Clough står som den positiva kopplingen mellan klubbarna. En legend redan under sin livstid som fansen i båda klubbarna satte på den högsta av piedestaler.Samma ställning har aldrig en spelare nått som tidigare spelat för konkurrentklubben. För Derbys del har det visserligen funnits en spelare som tidigare spelat för Forest som Baseball Groundpubliken ändå efterhand tog till sig; Alan Hinton.Denne betydde väldigt mycket för Derbys metamorfos från bottenlag i andradivisionen till ligavinnare på tidigt 70-tal. Det räcker dock inte alltid med att betyda mycket (och dessutom vara landslagsmässig!); Peter Shilton vann aldrig riktigt Derbypublikens gunst till exempel.Vandrar man djupt ner i transferhistoriken klubbarna emellan kan konstateras att det skett 34 övergångar mellan klubbarna sedan "tidernas begynnelse". 20 gånger har spelare gått från Derby till Forest och alltså 14 gånger motsatt väg.Tittar man närmare på dessa siffror ses att bara 4 av de 20 från Derby till Forest skett i "modern" tid (Gemmill, Robertson, Earnshaw och Ward). 7 av de 20 skedde runt skiftet mellan arton- och nittonhundratalen. Påtagligt är att Derby in i det längsta tvekade att hämta spelare från Forest; 12 av de 14 övergångarna har skett i modern tid.Det har också hänt att spelare hindrats från att lämna den ena klubben för den andra. Brian Clough ville på tidigt 70-talet köpa Henry Newton från Forest men hade inte en chans till detta trots ett rejält bud. Newton såldes istället till Everton för, ryktesvis, mindre pengar. Från Everton köptes sedan Newton knappt två år senare till Derby. För övrigt blev detta Clough´s sista värvning till Derby innan han avgick...Ian Storey-Moore är det kanske mest kända fallet när en övergång gick i stöpet. Storey-Moore var Forest största stjärna under slutet av 60-talet och, kanske framförallt, tidigt 70-tal. Han var en fruktad målskytt och gjorde på 236 ligamatcher 105 mål för Forest.Inför en match på ett fullsatt Baseball Ground i januari 1972 paraderade Storey-Moore tillsammans med Brian Clough och klubbens ledning och presenterades som Derbys senaste nyförvärv. Alla trodde att värvningen var klar, ja i alla fall i Derby, men det blev trots allt inget av det, Forest förklarade att de minsann inte tänkte sälja honom. En månad senare såldes han till Manchester U nited istället...Läs mer i del 2 om spelare som spelat för båda klubbarna.Om kopplingen mellan East Midlandsklubbarna gällande spelare.Om kopplingen mellan East MidlandsklubbarnaVar lördagens seger för Derby County en fingervisning om att det nu vänt eller var det en ren tillfällighet? Utgången av tisdagsmötet mot Preston North End kommer säkert visa vilket håll i tabellen The Rams är på väg åt.Nu är goda råd dyra för Derby om det ska bli något playoff. Den segerlösa raden måste brytas nu och det borta mot Blackburn.Engelska ligan i fotboll startade säsongen 1888/89. Tolv lag fanns med första säsongen, däribland Derby County och Aston Villa. Det är med andra ord två klassiska lag i den engelska fotbollen som möts på Villa Park på lördag eftermiddag.Alla Hjärtans Dag skall upplevas som något positivt. Vi hoppas att Derbyspelarna lärt sig sin läxa sedan i lördags och inte sätter supportrarnas hjärtfrekvens på spel igen.Vinst ett måste för att hålla kontakt med toppen!FA-cupmatch mot senaste Premier Leaguevinnarna - hur ser historien ut mellan klubbarna?Det täta matchandet fortsätter för Derby och nu står man inför den tuffa uppgiften att möta Newcastle på bortaplan.Derby County har revansch att fordra efter höstens snöpliga hemmaförlust mot Ipswich Town. Kan vi hoppas på en trea som gör att The Rams kan hänga kvar i drömmen om Premier League.