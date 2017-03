The Derby/Forest-connection, del 2

Om kopplingen mellan East Midlandsklubbarna gällande spelare.

2017-03-17 00:35:00

Med anledning av den nära förestående matchen mellan de två stora rivalerna i East Midlands, Derby County och Nottingham Forest görs i den tvådelade artikel "The Derby/Forest-connection" nedslag i sambandet mellan klubbarna.40 spelare har spelat i båda klubbarna i modern tid (dvs sedan juli 1967). Här nedan följer en kort genomgång av vilka dessa spelare är (matcher under Brian Cloughs managerskap anges med "BC"):Patrick Bamford;Derby, 21 matcher - 8 mål; 140126 - 140525Forest; 2 matcher; 110815 - 120131Dexter Blackstock:Derby; 9 matcher - 3 mål ;051027 - 051222Forest; 170 matcher - 43 mål; 090303 - 160905Kenny Burns:Forest; 137 matcher - 13 mål (BC); 770815 - 811003Derby; 38 matcher - 2 mål; 830404 - 850130Barry Butlin:Derby; 4 matcher (BC); 671118 - 721104Forest; 74 matcher - 17 mål (BC); 741002 - 770423Lee CampDerby; 95 matcher; 030426 - 070429Forest; 199 matcher; 081020 - 130123Gary Charles:Forest; 56 matcher - 1 mål (BC); 881106 - 930410Derby; 38 matcher - 2 mål ; 930814 - 941226Trevor Christie:Forest; 14 matcher - 5 mål (BC); 840825 - 850101Derby; 65 matcher - 22 mål; 850222 - 860512Kris Commons:Forest; 159 matcher - 38 mål; 040801 - 080515Derby; 97 matcher -24 mål; 080801 - 110128Terry Curran:Forest; 48 matcher - 12 mål (BC); 750906 - 770430Derby; 26 matcher - 2 mål; 771119 - 780509Robbie Earnshaw:Derby; 25 matcher - 2 mål; 070715 - 080529Forest; 98 matcher - 35 mål; 080529 - 110713Kieron FreemanForest; 2 matcher; 110815 - 120822Derby; 25 matcher; 120822 - 130924Archie Gemmill:Derby; 117 matcher - 9 mål (BC), totalt 324 matcher - 25 mål; 700926 - 770917 samt 821120 - 840512Forest; 58 matcher - 4 mål (BC); 771001 - 790407Charlie George:Derby; 117 matcher - 36 mål; 750816 - 781014 samt 820320 - 820509Forest; 2 matcher (BC); 800119 - 800209John Harkes:Derby; 74 matcher - 2 mål; 930817 - 950531Forest; 3 matcher; 990128 - 990317Terry Hennessey:Forest; 160 matcher - 5 mål; 651120 - 700117Derby; 63 matcher - 4 mål (BC); 700211 - 730127Danny Higginbotham:Derby; 86 matcher - 3 mål; 000715 - 030131Forest; 6 matcher - 1 mål; 120131 - 120419Alan Hinton:Forest; 112 matcher - 24 mål; 640201 - 670916Derby; 219 matcher - 59 mål (BC), totalt 253 matcher - 64 mål; 670924 - 750830Steve Hodge:Forest; 205 matcher - 50 mål (BC); 820515 - 850821 samt 880827 - 910511Derby; 10 matcher - 2 mål; 940831 - 941023Tom Ince:Forest; 6 matcher ;141030 - 141221Derby; 84 matcher - 31 mål; 150215 -Stern John:Forest; 78 matcher - 20 mål; 991116 - 020208Derby; 7 matcherJohn McGovern:Derby; 175 matcher - 15 mål (BC), totalt 190 matcher - 16 mål; 681109 - 740206Forest; 253 matcher - 6 mål (BC); 750222 - 820515John Middleton:Forest; 79 matcher (BC), totalt 90 matcher; 741019 - 770910Derby; 73 matcher; 771001 - 791027Gary Mills:Forest; 136 matcher - 12 mål (BC); 780909 - 820303 samt 831210 - 870509Derby; 18 matcher - 2 mål; 821016 - 830404Henry Newton:Forest; 282 matcher - 17 mål; 630810 - 711010Derby; 3 matcher (BC), totalt 117 matcher - 5 mål; 730929 - 770503John O´Hare:Derby; 244 matcher - 65 mål (BC); 670819 - 731229Forest; 101 matcher - 14 mål (BC); 750228 - 800512Brian O´Neil:Forest; 4 (1) matcher; 970324 - 970511Derby; 14 (3) matcher; 001113 - 020921Calvin Plummer:Forest; 20 matcher - 4 mål (BC); 820220 - 820901 samt 871205 - 880123Derby; 27 matcher - 3 mål; 830827 - 840317Darryll PowellDerby; 225 matcher - 11 mål; 950801 - 020515Forest; 13 matcher; 050211 - 050509John Robertson:Forest; 283 matcher - 53 mål (BC); totalt 340 matcher - 57 mål; 701010 - 830514 samt 850817 - 860111Derby; 72 matcher - 2 mål; 830827 - 850511Daniel Sanchez Ayala:Derby; 17 matcher; 110111 - 110508Forest; 12 matcher - 1 mål; 120807 - 130510Dean Saunders:Derby; 106 matcher - 41 mål; 881029 - 910511Forest; 43 matcher - 5 mål; 960817 - 971202Peter Shilton:Forest; 202 matcher (BC); 770917 - 820515Derby; 175 matcher; 870815 - 920229Steve Sutton:Forest; 199 matcher (BC); 801025 - 900505Derby; 75 matcher; 850302 - 850423 samt 920324 - 951007Colin Todd:Derby; 107 matcher - 3 mål (BC), totalt 293 matcher - 6 mål; 710227 - 780909Forest; 36 matcher (BC); 820828 - 831112Marcus Tudgay:Derby; 99 matcher - 18 mål; 010810 - 060105Forest; 66 matcher - 14 mål; 101128 - 140701Nathan Tyson:Forest; 205 matcher - 42 mål; 051111 - 110601Derby; 41 matcher - 5 mål; 110610 - 130902Jamie WardDerby; 138 matcher - 34 mål; 110218 - 150515Forest; 32 matcher - 2 mål; 150715 - 160831Darren Wassall:Forest; 27 matcher (BC); 880213 - 920408Derby; 98 matcher; 920815 - 960505Frank Wignall:Forest; 159 matcher - 47 mål; 630824 - 680210Derby; 45 matcher - 15 mål (BC); 690301 - 711106Alan Wright:Derby; 7 matcher; 060223 - 060501Forest; 11 matcher; 070316 - 070519Många av dessa är spelare som äldre läsare av dessaa rader minns för deras framträdanden i Tipsextra. Jag skulle tro att till exempel Kenny Burns är en av de spelare som figurerat oftast i de matcher som visades i detta eminenta program eftersom han under sin karriär hann med över 400 ligamatcher i Birmingham, Forest, Leeds och Derby. Dessutom har han ju spelat i Elfsborg vill jag minnas!Om kopplingen mellan East Midlandsklubbarna gällande spelare.Om kopplingen mellan East MidlandsklubbarnaVar lördagens seger för Derby County en fingervisning om att det nu vänt eller var det en ren tillfällighet? Utgången av tisdagsmötet mot Preston North End kommer säkert visa vilket håll i tabellen The Rams är på väg åt.Nu är goda råd dyra för Derby om det ska bli något playoff. Den segerlösa raden måste brytas nu och det borta mot Blackburn.Engelska ligan i fotboll startade säsongen 1888/89. Tolv lag fanns med första säsongen, däribland Derby County och Aston Villa. Det är med andra ord två klassiska lag i den engelska fotbollen som möts på Villa Park på lördag eftermiddag.Alla Hjärtans Dag skall upplevas som något positivt. Vi hoppas att Derbyspelarna lärt sig sin läxa sedan i lördags och inte sätter supportrarnas hjärtfrekvens på spel igen.Vinst ett måste för att hålla kontakt med toppen!FA-cupmatch mot senaste Premier Leaguevinnarna - hur ser historien ut mellan klubbarna?Det täta matchandet fortsätter för Derby och nu står man inför den tuffa uppgiften att möta Newcastle på bortaplan.Derby County har revansch att fordra efter höstens snöpliga hemmaförlust mot Ipswich Town. Kan vi hoppas på en trea som gör att The Rams kan hänga kvar i drömmen om Premier League.