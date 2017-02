The Derby/Leicester connection

FA-cupmatch mot senaste Premier Leaguevinnarna - hur ser historien ut mellan klubbarna?

Under onsdagkvällen tar Derby County King Power Stadiums gräsmatta i besittning för att betvinga Leicester Det handlar om omspel i FA-cupens fjärde omgång. Lagen möttes i Derby den 27 januari, en drabbning som slutade 2-2.Inför matchen kan det vara på sin plats att läsa om kopplingen mellan Derby County och Leicester vad det gäller spelare som representerat båda klubbarna samt lite om divisionstillhörigheterna genom åren. Liknande artikel har publicerats tidigare så detta är en uppdatering sedan dess. David Nugent , Steve Howard, Chris Powell , Rob Savage och Matt Oakley är till exempel spelare som de senaste åren kvalificerat sig till listan nedan.Derbyt nummer 1 för Derby Countys anhängare är naturligtvis uppgörelserna mot Nottingham Forest. Dock gränsar onekligen Derbyshire söderut mot Leicestershire vilket gör att mötena med Leicester City också är en stor match. För många Ramssupportrar boende i södra Derbyshire är faktiskt Leicester ärkerivalen. En hel del spelare har spelat för Leicester, Forest och Derby. Som exempel på dessa kan nämnas Peter Shilton, Gary Charles, Trevor Christie och Gary Mills.Nedanstående förteckning av spelare som spelat både för Derby County och Leicester tar sin datummässiga utgångspunkt från sommaren 1967, det vill säga då Brian Clough kom till Derby och frälste klubben.Några ord om några av de senaste spelarna som spelat för båda klubbarna:- Robbie Savage var stor hjälte i det framgångsrika Leicesterlag som tränades av Martin O´Neill i början av seklet. Savage var då precis som senare i karriären, impopulär hos alla motståndarfans. På den tiden var han också nyttigare för sitt lag än vad han visade i Derby, men visst gjorde han viss nytta i Derby under sina 3,5 år i klubben. Avslutade sin spelarkarriär 2011.- Chris Powell var utmärkt som vänsterback i det lagbygge Jim Smith skapade i Derby för tjugo år sedan. Laget kunde avancera till Premier League och gjorde bra ifrån sig där under några år innan millennieskiftet. Bland de tongivande spelarna fanns Powell som en av säsongerna av supportrarna valdes till Årets Spelare. Såldes till Charlton där han avancerade till landslagsspel under Svennis tid som förbundskapten. Jim Smith sade i efterhand att försäljningen av Powell var den enda han ångrade under sin tid i Derby. I Leicester spelade Powell som 39- och 40-åring och avslutade karriären 2010. Är nu med i Derbys ledarstab och hade t o m huvudansvaret i två matcher i höstas, precis innan McClaren tillträdde.- Den oerhört lovande, vindsnabbe yttern men ack så skadedrabbade Lee Morris såldes av Derby i februari 2004 för 120 000 pund till Leicester. Detta belopp tycktes då vara väldigt lågt med tanke på att Derby köpte honom för 3 miljoner pund drygt fyra år tidigare. Från övergången fram till 2006, då Leicester med Morris gjorde upp om att bryta kontraktet, spelade denna olycksfågel dock endast 252 minuter!! Någon har yttrat att "med försäljningen av Lee Morris till Leicester, har vi nästan tagit hämnd för Play-off förlusten 1994".... Morris fortsatte därefter sin karriär i olika klubbar i The Conference och spelade till 2011.- Kevin Poole gjorde stor nytta för Leicester under större delen av 90-talet med hela 163 ligaframträdanden. I Derby "tvingades" Poole ju av dåvarande managern Phil Brown till sex ligamatcher hösten 2005 vid den mogna åldern av 42 år. Egentligen var han målvaktstränare men klubben var så fattig då att han dessutom användes som andremålvakt... Poole gick efter den korta Derbykarriären till Burton. Där har han varit med om avancemang från Conference till League 2 och spelade så sent som säsongen 2009/10, vid 46 års ålder, sex ligamatcher för The Brewers.- Matt Oakley gjorde stor nytta i det av Billy Davies tränade Derbylag som via Play-off tog steget från Championship till Premier League 2007. Oakley hade när han kom till Derby sommaren 2006 mångårig Premier Leaguerfarenhet från Southampton och var gjuten i ett skralt Derby, ja faktiskt var han en av få spelare med förmåga att spela Premier Leaguefotboll. Förvåningen var därför stor när då nytillträdde managern Paul Jewell sålde Oakley till Leicester! Där spelad han från januari 2008 till maj 2012 och hann med 137 ligamatcher. Faktum är att snart 40-årige Oakley fortfarande spelar. Han är inne på sin femte säsong med Exeter där han nått upp till 147 ligamatcher. Totalt i ligan har han avverkat 609 matcher, i FA-cupen 38 matcher och i Ligacupen 31 matcher. Oerhört imponerande siffror!- Steve Howard var en kraftfull centertank som ledde anfallet när Derby tog sig upp i Premier League senast. Tyvärr såldes Howard, precis som Oakley, av Jewell till Leicester. Hoeard slutade i Leicester sommaren 2012 då han varvade ner i Hartlepool och slutade för tre år sedan.I den här artikeln så spaltas alltså de spelare som sedan Brian Cloughs inträde i Derby har spelat i båda klubbarna.Först kan vi dock göra en genomgång av vilka divisioner de två klubbarna har dväljts i (för enkelhetens och jämförbarhetens skull kallas divisionerna nedan 1, 2, 3 och inget annat även om Premier League/Championshipspel varit fallet). Leicester City hette fram till 1919 Leicester Fosse och bildades 1884. Som synes var alltså Leicesters vistelse i tredjedivisionen 2008/09 första gången man överhuvudtaget befann sig på så låg nivå. Onekligen en bedrift för en klubb som, låta vara ha haft viss framgång genom åren, inte räknas som en av de stora.1888-07; Div 11907-12; Div 21912-14; Div 11914-15; Div 21915-22; Div 11922-26; Div 21926-53; Div 11953-55; Div 21955-57; Div 31957-69; Div 21969-80; Div 11980-84; Div 21984-86; Div 31986-87; Div 21987-91; Div 11991-96; Div 21996-02; Div 12002-07; Div 22007-08; Div 12008- ; Div 21894-08; Div 21908-09; Div 11909-25; Div 21925-35; Div 11935-37; Div 21937-39; Div 11946-54; Div 21954-55; Div 11955-57; Div 21957-69; Div 11969-71; Div 21971-79; Div 11979-80; Div 21980-81: Div 11981-83; Div 21983-87; Div 11987-94; Div 21994-95; Div 11995-96; Div 21996-02; Div 12002-03; Div 22003-04; Div 12004-08; Div 22008-09; Div 32009-2014 ; Div 22014- ; Div 1Totalt innebär detta vad det gäller divisionstillhörighet följande resultat vad det gäller antal säsonger (Derbys siffror först):Division 1: 66 - 50Division 2: 47 - 60Division 3: 4 - 1Förutom nedanstående 41 spelare har innan sommaren 1967 ytterligare 22 spelare representerat båda klubbarna.Dudley CampbellLeicester; 41 matcher - 070701 - 100825Derby; 8 matcher - 3 mål; 091126 - 100131Willie CarlinDerby; 89 matcher - 14 mål; 680828 - 701017Leicester; 31 matcher - 1 mål; 701020 - 710901Gary CharlesLeicester; 8 matcher; 890325 - 890506Derby; 61 matcher - 3 mål; 930814 - 941226Trevor ChristieLeicester; 31 matcher - 8 mål; 780225 - 790417Derby; 65 matcher - 22 mål; 850222 - 860512Gerry DalyDerby; 111 (1) matcher - 31 mål; 770309 - 800503Leicester; 17 matcher - 1 mål; 830205 - 830514Roger DaviesDerby; 120 (16) matcher - 34 mål; 721104 - 760424 samt 790922 - 800223Leicester; 26 matcher - 6 mål; 771119 - 790207Bobby DavisonDerby; 213 (3) matcher - 91 mål; 821204 - 871114 samt 910921 - 911130Leicester; 25 matcher - 6 mål; 920815 - 930313Paul DickovLeicester; 110 matcher - 34 mål; 020224 - 040607 samt 080807 - 090827Derby; 16 matcher - 2 mål; 090828-100101Marc EdworthyDerby; 77 matcher; 050706 - 080601Leicester; 5 matcher; 080801 - 090701Phil GeeDerby; 107 (17) matcher - 26 mål; 860312 - 920215Leicester; 35 (18) matcher - 9 mål; 920411 - 950916Kevin HarperDerby; 6 (26) matcher - 1 mål; 980910 - 991004Leicester; 2 matcher; 040908 - 041017Trevor HebberdLeicester; 4 matcher; 811128 - 811228Derby; 70 (11) matcher - 10 mål; 880827 - 910511Leicester; 9 matcher - 1 mål; 080228 - 080420Derby; 9 matcher; 090901 - 100301Billy HodgsonLeicester; 46 matcher - 10 mål; 630901 - 650501Derby; 78 matcher - 17 mål; 650821 - 670923Steve HowardDerby; 63 matcher - 17 mål; 060801 - 080101Leicester; 147 matcher - 28 mål; 080102 - 120510Russell HoultLeicester; 10 matcher; 920913 - 930206Derby; 123 matcher; 950226 - 991106Billy HughesDerby; 17 (2) matcher - 8 mål; 770820 - 771217Leicester; 37 matcher - 5 mål; 771226 - 790417Paul KitsonLeicester; 39 (11) matcher - 6 mål; 881215 - 920310Derby; 105 matcher - 36 mål; 920311 - 940924David LanganDerby; 143 matcher - 1 mål; 770212 - 800503Leicester; 5 matcher; 871024 - 871121Jacob LaursenDerby; 135 (2) matcher - 2 mål; 960817 - 000514Leicester; 10 matcher; 020110 - 020323David MartinLeicester; 25 matcher; 080804 - 090525Derby; 2 matcher; 100313 - 100415Gary MillsDerby; 18 matcher - 2 mål; 821016 - 830404Leicester; 195 (5) matcher - 16 mål; 890304 - 940831Lee MorrisDerby; 63 (29) matcher - 17 mål; 991016 - 040110Leicester; 2 (8) matcher; 041102 - 060802David NishLeicester; 228 matcher - 25 mål; 1966 - 720501Derby; 184 (4) matcher - 10 mål; 720826 - 781121David NugentLeicester; 159 matcher - 54 mål; 110801 - 150814Derby; 1 match; 170109 -Matt OakleyDerby; 56 matcher - 9 mål; 060801 - 080111Leicester; 137 matcher - 10 mål; 080112 -Ian OrmondroydDerby; 25 matcher - 8 mål; 910921 - 920307Leicester; 67 (10) matcher - 7 mål; 920311 - 950401Kevin PooleLeicester; 163 matcher; 910730 - 970531Derby; 6 matcher; 051001 - 060107Chris PowellDerby; 91 matcher - 1 mål; 960131 - 980530Leicester; 19 matcher; 080801 - 100520Spencer PriorLeicester; 64 matcher; 960817 - 980414Derby; 54 matcher - 1 mål; 980822 - 000212Derby; 101 (4) matcher - 3 mål; 950813 - 980519Leicester; 47 (2) matcher - 2 mål; 000819 - 020512Robbie SavageLeicester; 970801 - 020530; 172 matcher - 8 målDerby; 127 matcher - 7 mål; 080109 -Peter ShiltonLeicester; 175 matcher; 660901 - 741026Derby; 175 matcher; 870815 - 920229Ryan SmithLeicester; 10 (7) matcher - 1 mål; 050930 - 060310Derby; 5 (10) matcher; 060801 - 070705Dean SturridgeDerby; 142 (48) matcher - 53 mål; 940910 - 001230Leicester; 20 (2) matcher - 6 mål; 010120 - 011020Mark WallingtonLeicester; 412 matcher; 720301 - 841020Derby; 67 matcher; 850817 - 870404Ashley WardLeicester; 2 (8) matcher; 910730 - 921201Derby; 32 (8) matcher - 9 mål; 960319 - 970830James VaughanDerby; 2 matcher; 090819 - 090918Leicester; 8 matcher; 100310 - 100515David WebbLeicester; 33 matcher; 771001 - 780826Derby; 25 (1) matcher - 1 mål; 781223 - 800223Zak WhitbreadLeicester; 19 matcher - 1 mål; 120801 - 140501Derby; 13 matcher - 1 mål; 131001 - 151001Ian WilsonLeicester; 277 (8) matcher - 17 mål; 790818 - 870919Derby; 11 matcher; 910223 - 910508