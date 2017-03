Jermain Defoe firar med Raheem Sterling.

Bekväm seger för Three Lions

Englands bekväma segling mot Ryssland nästa sommar fortsatte idag med en problemfri seger hemma mot Litauen. En återkallad gammal räv fick jubilera och göra mål efter nästan fyra år utanför landslaget.



Statistik:

2017-03-26 21:19:31

Senastvar en del av landslaget var en träningslandskamp på Wembley mot Chile november 2013. Oklart om det säger mest om kvaliteten på Englands återväxt, eller om den rutinerade anfallaren själv att han blev återkallad tre år och fyra månader senare. Med 14 mål och 2 assist för ett oerhört blekt Sunderland , var han ett självklart val att starta på topp medskadad.Hart (C)Walker - Stones - Keane - BertrandOx - DierSterling (Rashford, 60) - Lallana - AlliDefoe (Vardy, 60)En motståndare som Litauen åker inte till Wembley för att bjuda upp till dans. Så visst var det en perfekt match för 34-åringen att göra sin comeback i. Direkt från avspark såg han hungrig ut, ja nästan som en stolt och ettrig debutant.I den 21:a minuten fårtvå lägen att göra mål. Första läget räddas av Setkus i Litauens mål, men det andra hittar högt upp i målvaktens vänstra hörn efter fin inbrytning och fint inspel av. Otagbart!Kaptenhade gott och väl kunnat ta med sig en bok eller ljudbok och sätta sig och vila vid en målstolpe. Litauen hade ingenting att hämta på Wembley och det kändes mest som att de siktade på att inte bli allt för mycket förnedrade.Enda gången hjärtat hamnade i halsgropen var närprecis innan halvtid, tog tillvara på att linjedomaren också stod och sov (ljudbok i öronen?) och missade en ordentlig offside. Hade interäddat upp situationen hade det kunnat bli lite spänning i omklädningsrummet i alla fall inför den andra halvleken.England fortsätter att skapa lägen, men visar upp en imponerande ineffektivitet inför den stora publiken (nära 78 000). En timme in i matchen bytsochut till förmån föroch. Den sistnämde avgör sex minuter senare matchen efter ett pass avsom tillsammans medfår sägas vara de spelare som sticker ut mest efter denna insats.håller sin 40:e nolla, England fortsätter att vara obesegrade i gruppspelet (senast de förlorade en gruppspelsmatch i ett kval var 2009 under Capello) och inför mötet med Skottland i juni känns allting väldigt stabilt.Enda orosmomentet är väl det faktum attär skadad,petad ochär. Inför VM i Ryssland behöverhitta en anfallsformation som känns trygg och pålitlig.Skott: 21-4 (9-2)Bolleinnehav: 72-28Hörnor: 3-2MOTM: Jermain DefoeSvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Englands bekväma segling mot Ryssland nästa sommar fortsatte idag med en problemfri seger hemma mot Litauen. En återkallad gammal räv fick jubilera och göra mål efter nästan fyra år utanför landslaget.The Three Lions går upp mot det baltiska laget på söndagskvällen.Förbundskapten Gareth Southgate har tagit ut sin engelska landslagstrupp.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions??En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.