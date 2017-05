Championship: Vem tar den sista Premier League-platsen?

Nu inleds semifinalerna i EFL när det ska avgöras vem som går upp till PL.

Speltider under semifinal 1:

Lördag 13/5

Söndag 14/5

Speltider under semifinal 2:

Tisdag 16/5

Onsdag 17/5

Måndag 29/5

Sköna maj, sköna maj. Ja, en fin månad även om vädret lämnat mycket övrigt att önska här i Sverige. Men vi går väl mot bättre tider!Vi vänder blickarna mot de brittiska öarna - där ett stort slag kommer utspela sig i några dagar framöver. I potten: den sista platsen tilll Premier League. Prestige, glamour och ekonomiskt uppsving väntar i de fyllda champagneglasen.Newcastle och Brighton är redan klara, nu väntar vi på ett lag till. Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield eller Fulham? En går vidare och tre stannar kvar.Som tidgare år möter det bäst placerade laget det sämst placerade laget. Det innebär att vi får se Reading - Fulham i den första semifinalen. Den andra mötet - ett hett Yorkshire-derby mellan Sheffield Wednesday och Huddersfield. The Owls var i final på Wembley ifjol, där Hull Citys Mo Diame sköt "Ugglorna" i sank. Nu gäller det för Carlos Carvalhals manskap att repa sig - två finalförluster vill nog varken han, spelarna eller fansen vara med om igen.Ett hemmastarkt lag som tog flest poäng av semifinalkandidaterna med sina (85). Bara två förluster på Madejski Stadium vittnar om ett ointagligt fort. Huvudtränare Jaap Stam gör sin första säsong i Championship och ska såklart hyllas. Reading är ett kompakt och resolut lag, två attribut som den stenhårde Stam visade upp under sin långa karriär. Får ses som det starkaste laget i denna mix - men jag tror inte de är så nöjda över att Fulham står på andra sidan. Ett lurigt lag med mycket speed. Stam måste fokusera på defensiven och helheten för att stänga alla hål som Fulham kan tänkas kontra sig igenom.Yann Kermorgant: Fransmannen är inte så spektakulär, men stenhård in sin spelstil, och gör ett par viktiga mål då och då. En ledare och frontfigur som ska gå i bräschen om Reading ska marschera mot Wembley.En av mina förhandsfavoriter att gå upp inför säsongen - och visst har man hållt mottet även denna säsong. Spelar en offensiv och glad fotboll. Finns mycket kvalitet i laget, Steven Fletcher, Fernando Forestieri och Barry Bannan för att nämna några. Rent truppmässigt håller jag nog Wedneday starkast av alla playoff-lag. Många matcher har slutat med 1-0 eller 2-1-segrar. Har inte kört över sina motståndare men likväl alltid gnuggat på och plockat trepoängaren i slutet. Det är starkt och bygger moral. Frågan är hur mycket playoff-förlusten sitter i från ifjol? Den måste suddas bort från minnet om det ska bli fest i Sheffield.Keiren Westwood: Irländsk målvakt som är hjärtat där bak. Funnits i klubben under ett antal år och är en viktig kugge - på och vid sidan om planen. Måste prestera på topp och göra avgörande räddningar om det ska bli avancemang.Räck upp handen ni som trodde Huddersfield skulle vara med och slåss om en PL-plats denna säsong? En, två, tre (?), snyggt. Undertecknad hade inte räknat med att The Terriers skulle göra denna resa. Det är bara att lyfta på hatten. Tränare David Wagner har fått ihop ett samspelt kollektiv där alla jobbar för varandra. Huddersfield har ett vasst anfallspar i Elias Kachunga (13 mål) och Nakhi Wells (10 mål). Men även ett försvar där Mark Hudson, Chris Löwe och Cristoph Schindler inte tagit några fångar. Ska givetvis inte ha något att säga till om i det långa loppet - men kan nog ge Wednesday bra motstånd. Ett derby är alltid ett derby...Aaron Moy: Australiens landslagsman är navet i Huddersfield Town. Mycket går genom den 26-årige mittfältaren som togs ut i säsongens lag i Championship. Upp till bevis nu - du kommer inte med i årets lag av en slump.Säsongens överraskning vid sidan om Huddersfield. Vilken spurt Slavisa Jokanovics manskap stod för! Radade upp seger efter seger och sköt in mål efter mål. Avslutade med imponerande (+28) i målskilland och öste in mål framåt, hela 85 fullträffar och ligans målgladaste lag tillsammans med Newcastle och Norwich. Offensiven är med andra ord riktigt vass med flera framträdande karaktärer i Sone Aluko, Chris Martin, Tom Cairney och ynglingen Ryan Sessegnon för att nämna några. Fulham spelar offensivt, smart och är orädda. Känns som Londonlaget har allting att vinna och kommer bli en obehaglig motståndare. Playoffs stora joker som kan stå som vinnare på Wembley om allting klaffar.Stefan Johansen. Finns såklart många att välja mellan i detta skickliga lag. Men norrmannen Johansen har varit en injektion med sina svepande passningar. Smart mittfältsmotor som hittar lösningar få andra ser. En offensiv nyckel.Fulham - Reading, Craven Cottage, avspark 18:30Huddersfield - Sheffield W, John Smith's Stadium, avspark 13:00Reading - Fulham, Madejski Stadium, avspark 20:45Sheffield W - Huddersfield, Hillsborough, avspark 20:45Final, Wembley Stadium, avspark 16:00*** *** ***