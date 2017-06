England vidare till semi i U-21-EM i Polen

Med två segrar och ett kryss tog sig Englands U-21:or vidare från gruppspelet som gruppsegrare.

England har vunnit grupp A i U-21-EM i Polen framför hemmanationen, Slovakien och Sverige, och har därmed avancerat till en semifinal i turneringen.Det började rätt svagt för Englands del i premiären mot Sverige i Kielce då man endast lyckades ordna oavgjort, 0-0. Detta efter en straffräddning från Everton s mångmiljonförvärv Jordan Pickford mot Sveriges Linus Wahlqvist. Pickford räddade även returen från Carlos Strandberg strax efter.Matchen efter vände man och vann mot gruppens svåra lag Slovakien med 2-1 genom mål av Swansea s Alfie Mawson och Southampton The Three Lions tog ytterligare en seger i den sista gruppspelsmatchen då man besegrade hemmanationen Polen enkelt med 3-0 genom mål av Leicester Jacob Murphy och Chelsea Därmed säkrades gruppsegern framför tvåan Slovakien som slutade på sex poäng, bakom Englands sju.Två segrar och ett kryss innebär att England tar sig vidare till en semifinal där de antingen möter Portugal från grupp B, eller Tyskland, Italien eller Tjeckien från grupp C, beroende på vilket landslag som blir bästa tvåa i de tre grupperna.Kanske det största engelska utropstecknet från turneringen är defensiven som endast släppt in ett mål under hela gruppspelet.I alla tre gruppspelsmatcher har England startat med Pickford i mål, och en fyrbackslinje bestående av Leicesters Ben Chilwell , Mawson, Arsenal s Calum Chambers och Evertons Mason Holgate Blir den starka defensiva nyckeln till engelsk framgång i turneringen?------------Läs mer på the FAs hemsida här