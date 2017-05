Arsenal avslutade säsongen med tredje FA-cuptiteln på fyra år, men hamnade utanför Champions Leagueplatserna.

Exit Talks - Arsenal: "Samma gamla frustrerande Arsenal"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Arsenal säsong är en stor besvikelse för många supportar. Klubben blev förnedrad i Patrik Ingelsbo, som med denna intervju tackar för sig på Arsenalredaktionen, vill se en förändring på tränarbänken.



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Samma gamla frustrerande Arsenal som de senaste 7 säsongerna men denna gången lite sämre samtidigt som konkurrenterna växer.



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Arsenals vinst 3-0 mot





Arsenalredaktionen ger Wenger underkänt för säsongen.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Lågt, Dåligt, Underkänt



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- När värvningarna gjordes kändes dem alla helt rätt så inget att klaga på där hos de ansvariga. Xhaka har visat stor potential det senaste vilket ger en godkänd säsong trots vårdslöst spel, Mustafi ligger på gränsen till godkänt och har mycket att bevisa nästa säsong. Perez har gjort det bra med de chanser han fått och borde verkligen få visa upp sig om han stannar, klart godkänd. Holding kastades in och fick det tufft i början men har visat att med stabilitet omkring sig så är han en mittback med framtid, absolut godkänd.









Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Alexis Sanchez, motivering överflödig.









Vilken spelare har överraskat mest?

- Rob Holding har varit en stor positiv överraskning. Ung, billig och känslan är att det det finns stor potential för att bli en riktigt bra mittback.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Här dundrar vi iväg en hel hög med spelare då redaktionen hade många olika åsikter (vilket kanske säger en del om en säsong när större delen av laget underpresterat).





Många Arsenalfans håller andan i väntan på att kontrakstförhandlingarna ska bli färdiga med Mesut Özil och Alexis Sanchez.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Redaktionen är däremot rörande överens om att det första som MÅSTE hända under Silly Season är att: Alexis Sanchez, Mesut Özil och



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att ovanstående inte inträffar.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Klubben måste byta tränare. Efter denna säsong blir det så uppenbart att klubben bara behöver någon form av förändring. Det finns inte en uppsjö av tränare som är bättre än Arsene Wenger men det finns förhoppningsvis någon tränare där ute som i alla fall inte är Arsene Wenger som kan coacha Arsenal FC. FA-cupmästarnassäsong är en stor besvikelse för många supportar. Klubben blev förnedrad i Champions League och lyckades inte, för första gången sedan urminnes tider, nå Champions League. Dessutom gick de miste om att fira St.Totteringhams day. Det innebär att nästa säsong innehåller det förhatliga matchandet på torsdagskvällar. Men först ska en oviss Silly season avklaras, där Özils, Alexis och Wengers framtid är oklara., som med denna intervju tackar för sig på Arsenalredaktionen, vill se en förändring på tränarbänken.- Samma gamla frustrerande Arsenal som de senaste 7 säsongerna men denna gången lite sämre samtidigt som konkurrenterna växer.- Arsenals vinst 3-0 mot Chelsea och Olivier Giroud s skorpion.Arsenalredaktionen ger Wenger underkänt för säsongen.- Lågt, Dåligt, Underkänt- När värvningarna gjordes kändes dem alla helt rätt så inget att klaga på där hos de ansvariga. Xhaka har visat stor potential det senaste vilket ger en godkänd säsong trots vårdslöst spel, Mustafi ligger på gränsen till godkänt och har mycket att bevisa nästa säsong. Perez har gjort det bra med de chanser han fått och borde verkligen få visa upp sig om han stannar, klart godkänd. Holding kastades in och fick det tufft i början men har visat att med stabilitet omkring sig så är han en mittback med framtid, absolut godkänd. Alexis Sanchez bar Arsenal på sina axlar under säsongen.- Alexis Sanchez, motivering överflödig. Rob Holding har överraskat med sitt mogna spel.- Rob Holding har varit en stor positiv överraskning. Ung, billig och känslan är att det det finns stor potential för att bli en riktigt bra mittback. Alex Iwobi ska också nämnas för att han som blott 21-åring hade en cementerad plats i elvan under hösten och gjorde det bra, har också potential att utvecklas ännu mer.- Här dundrar vi iväg en hel hög med spelare då redaktionen hade många olika åsikter (vilket kanske säger en del om en säsong när större delen av laget underpresterat). Hector Bellerin , inte nära sin höga standard från föregående säsong. Aaron Ramsey , fortsätter bli skadad om och om igen och får aldrig till den där formtoppen vi såg 13/14 och under EM förra sommaren. Shkodran Mustafi , hög prislapp, ej hög prestation. Olivier Giroud som varit mest trög hela säsongen och Kieran Gibbs för att han aldrig tagit klivet utan helt stannat i utvecklingen.Många Arsenalfans håller andan i väntan på att kontrakstförhandlingarna ska bli färdiga med Mesut Özil och Alexis Sanchez.- Redaktionen är däremot rörande överens om att det första som MÅSTE hända under Silly Season är att: Alexis Sanchez, Mesut Özil och Alex Oxlade-Chamberlain skriver på nya kontrakt.- Att ovanstående inte inträffar.- Klubben måste byta tränare. Efter denna säsong blir det så uppenbart att klubben bara behöver någon form av förändring. Det finns inte en uppsjö av tränare som är bättre än Arsene Wenger men det finns förhoppningsvis någon tränare där ute som i alla fall inte är Arsene Wenger som kan coacha Arsenal FC.

2 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 2 KOMMENTARER129 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-05-31 16:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-05-31 16:00:00

England

2017-05-31 14:45:00

England

2017-05-31 10:00:00

England

2017-05-30 15:00:00

England

2017-05-30 09:00:00

England

2017-05-30 09:00:00

England

2017-05-29 16:00:00

England

2017-05-29 10:00:00

England

2017-05-29 09:00:00

England

2017-05-28 21:00:00

ANNONS:

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Idag presenterar vi den back som fått näst flest röster när Premier League-redaktionerna fått välja sitt Team of the Year för säsongen 2016/2017.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att presentera den den första backen i SvenskaFans Team of the Year som Premier Leauge-redaktionena har röstat fram.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att summera säsongen 2016/17. Vi börjar med att presentera SvenskaFans Team of the Year, det lag som SvenskaFans Premier League-skribenter har röstat fram. Idag presenterar vi målvakten.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.