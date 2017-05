Med små medel har Eddie Howe lyckats enormt bra i Bournemouth.

Exit Talks - Bournemouth: "Defoe vore en spännande värvning"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Joel Engström



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

– Det har varit en helt fantastisk säsong då klubben inte bara höll sig kvar men dessutom knep en plats på den övre halvan av tabellen.





December månads holmgång med



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

– Hemmamötet med Liverpool i december. Efter två insläppta mål på tre minuter visade laget en otroligt karaktär och vilja när de vände till seger med 4-3.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

– Det högsta möjliga. Det går nästan inte att sätta ord på





Nathan Aké imponerade under sin korta tid på sydkusten.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

– Att låna in Nathan Aké och Jack Wilshere var två mycket smarta drag. Aké stod för ett flertal fina prestationer och när



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

– Det är svårt att bara välja en. Jag säger





Joshua King ersatte



Vilken spelare har överraskat mest?

– Joshua King. Han gjorde en klart godkänd första säsong i Premier League i fjol och har tagit stora kliv i sin utveckling i år. När Callum Wilson skadade sig i vintras axlade norrmanen rollen som spjutspets och det med bravur. 16 ligamål är ett gott kvitto.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

– Sett till den väl tilltagna prislappen måste jag säga Jordon Ibe.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

– Svarar precis som jag gjorde vid denna tidpunkt i fjol: att man förstärker defensiven. Med lika många insläppta mål som förra säsongen är det viktigt att få in en eller två etablerade mittbackar som kan komplettera Steve Cook och



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

– Joshua King är säkerligen av intresse för många klubbar efter den säsong han gjort. Han har några år kvar på kontraktet men risken finns förstås att han lämnar ändå. Att tappa honom vore ett hårt slag. Dessutom är Steve Cook en spelare som enligt mig måste behållas nästan till varje pris. Det har ryktats om intresse från Everton men jag hoppas att han väljer att stanna på sydkusten.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

– Fortsätta på den inslagna vägen. Framgångssagan bara fortsätter för Bournemouth och att lyckas bättra på fjolårets tabellplacering är en stor bedrift. Om man ska plocka ut något så skulle det väl vara att värva ett par etablerade spelare som kan gå direkt in i laget snarare än spelare som kan bli bra på sikt. på Bournemouth redaktionen fick se sitt lag förbättra debutsäsongens 16:e plats med en finfin niondeplacering. De släppte dock in 19 mål fler än åttondeplacerade Southampton och missade därmed åttondeplatsen på sämre målskillnad. Ska klubben fortsätta sin fantastiska utveckling är det defensiven som måste förstärkas, samtidigt som nyckelspelare kan övertalas att stanna kvar trots locktoner från större klubbar:– Det har varit en helt fantastisk säsong då klubben inte bara höll sig kvar men dessutom knep en plats på den övre halvan av tabellen.December månads holmgång med Liverpool var en av säsongens matcher.– Hemmamötet med Liverpool i december. Efter två insläppta mål på tre minuter visade laget en otroligt karaktär och vilja när de vände till seger med 4-3.– Det högsta möjliga. Det går nästan inte att sätta ord på Eddie Howe s betydelse för Bournemouth. Han lyckades ta laget till Premier League och stod inför en enorm utmaning i att hålla klubben kvar på den stora scenen förra året. Det lyckades han med och att dessutom lyfta laget ytterligare ett par snäpp i år förtjänar inget annat än högsta betyg.Nathan Aké imponerade under sin korta tid på sydkusten.– Att låna in Nathan Aké och Jack Wilshere var två mycket smarta drag. Aké stod för ett flertal fina prestationer och när Chelsea kallade tillbaka honom i januari var det en viktig kugge som försvann. Att Wilshere anslöt känns fortfarande smått otroligt och hans trygga bollbehandling och fina spelsinne tillförde en extra dimension till mittfältet. Men Jordon Ibe får ses som ett misslyckat köp sett till prislappen och vad han presterat i år. Det är alltjämt en ung spelare med stor potential och jag tror inte att vi har sett det bästa av honom i Bournemouth-tröjan. Det är svårt att göra en bedömning av spelare som Lys Mousset och Lewis Cook då de fått sparsamt med speltid. Men liksom Ibe ligger framtiden för deras fötter och det ska bli spännande att följa deras utveckling. Sammanfattningsvis blir det ett medelbetyg.– Det är svårt att bara välja en. Jag säger Artur Boruc Steve Cook och Joshua King. Om jag får nämna ytterligare en blir det Junior Stanislas Joshua King ersatte Callum Wilson med den äran.– Joshua King. Han gjorde en klart godkänd första säsong i Premier League i fjol och har tagit stora kliv i sin utveckling i år. När Callum Wilson skadade sig i vintras axlade norrmanen rollen som spjutspets och det med bravur. 16 ligamål är ett gott kvitto.– Sett till den väl tilltagna prislappen måste jag säga Jordon Ibe.– Svarar precis som jag gjorde vid denna tidpunkt i fjol: att man förstärker defensiven. Med lika många insläppta mål som förra säsongen är det viktigt att få in en eller två etablerade mittbackar som kan komplettera Steve Cook och Simon Francis . När det gäller offensiven har det pratats en del om att Jermain Defoe kan vara på väg in. Det vore en spännande värvning med den rutin han har och en anfallare borde stå högt upp på önskelistan sett till att Callum Wilson varit skadedrabbad de senaste två säsongerna.– Joshua King är säkerligen av intresse för många klubbar efter den säsong han gjort. Han har några år kvar på kontraktet men risken finns förstås att han lämnar ändå. Att tappa honom vore ett hårt slag. Dessutom är Steve Cook en spelare som enligt mig måste behållas nästan till varje pris. Det har ryktats om intresse från Everton men jag hoppas att han väljer att stanna på sydkusten.– Fortsätta på den inslagna vägen. Framgångssagan bara fortsätter för Bournemouth och att lyckas bättra på fjolårets tabellplacering är en stor bedrift. Om man ska plocka ut något så skulle det väl vara att värva ett par etablerade spelare som kan gå direkt in i laget snarare än spelare som kan bli bra på sikt.

2017-05-29 16:00:00

