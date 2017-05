Sean Dyche har med mycket förnuft och sans lett sitt Burnley till nytt kontrakt i Premier League.

Exit Talks - Burnley: "Riskabelt att spendera för mycket pengar"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.

Jack Watson svarar på frågor om säsongen som gick:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- En säsong högt över förväntan!





Burnley tog många tunga skalper hemma. Här firar



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Det finns många starka minnen från den föregångna säsongen, däribland 2-0 vinsten mot Liverpool och Andre Grays hattrick mot



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Sean Dyche får en självklar 10. Han gjorde det som krävdes för att Burnley skulle hålla sig kvar. Nämnvärt är att den enda gången som Burnley låg i nedflyttningszonen var efter den inledande förlusten mot





Robbie Brady firar sitt mål mot



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Nyförvärven har bland och gett enligt mig. Vissa spelare som



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Sam Vokes. En spelare som alltid gör sitt bästa för laget och som förtjänar sin chans i Premier League efter en svår skada. Vokes har haft en helt klart godkänd säsong, hans mål har hjälpt Burnley till ett par viktiga segrar!





Matt Lowton i närkamp med Harry Kane.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Matt Lowton. Högerbacken har verkligen växt in i sin roll under säsongens gång och har haft en storslagen säsong med tanke på att flera supportrar tyckte att han inte höll måttet. Vilket han helt klart motbevisat. Han har inte bara presterat bra bakåt, utan har även tagit ett större ansvar i offensiven.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Svårt att peka ut någon särskild spelare då jag tycker att alla spelare hjälpt laget att säkra kontraktet. Om jag ska välja någon spelare så skulle jag dock nämna Steven Defour som visade stor potential i början av säsongen. Men på grund av skadebesvär samt tappat förtroende hos tränaren har han inte spelat många matcher sedan i höstas, vilket är lite av en besvikelse! Nu lämnar han antagligen i sommar och som lagets mest kreativa spelare så är det synd att vi inte får se mer av honom i en Burnleytröja.





Tom Heaton har varit riktigt stabil mellan stolparna.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Jag hoppas att vi säkrar kontrakten på våra viktigaste spelare. Det vill säga bland annat



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Jag vet inte om det är något jag fruktar, men att Michael Keane lämnar är nästintill en självklarhet. Trots att det är tråkigt att en sådan bra spelare lämnar, så kommer Burnley få en bra summa pengar för den talangfulle mittbacken och jag är säker på att vi kommer hitta en värdig ersättare. Jag fruktar dock att något lag i Premier League försöker värva Tom Heaton, en spelare som är svår att ersätta. Förhoppningsvis skriver klubben nytt kontrakt med kaptenen som haft en väldigt imponerande säsong!



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- I princip fortsätta på samma spår och som jag säger värva ett par spelare som förbättrar startelvan. Det är också viktigt att vi fortsätter med samma ekonomiska struktur, för en liten klubb som Burnley är det riskabelt att spendera för mycket pengar. Jag är säker på att nästkommande säsong kommer att vara utmanande, men med Sean Dyche som manager kan vi övervinna allt! Det är väldigt svårt att inte charmas av den anrika klubben Burnley (grundades redan 1882!). De spelar på Turf Moor, ligans äldsta arena med 134 år på nacken, som bara tar knappt 22 000 åskådare. De rör sig med en liten budget, men ändå så visar de att man kan slåss med de allra största oljedrivna drakarna om man bara gör det sunt och vettigt. När klubben åkte ur Premier League förrförra sommaren behöll de förtroendet för Sean Dyche och det betalade sig. Klubben kom direkt tillbaka till Premier League och väl här så har de imponerat med sin styrka på hemmaplan. 2017-05-26 15:00:00

