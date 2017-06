Antonio Conte ruskade liv i Chelsea och ledde dem till andra mästartiteln på tre säsonger.

Exit Talks - Chelsea: "En fest som aldrig ville ta slut"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Gabriel Zetterström på



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- En fest som aldrig velat ta slut!



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Hemmasegern mot





Antonio Conte får högsta möjliga betyg av Chelsearedaktionen.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Högsta möjliga! Antonio Conte vinner ligatiteln sitt första år i England med ett lag som slutade tia förra året och borde adlas för sitt taktiska triumftåg. Helt ärligt så kan jag inte begripa varför ingen annan klubb snodde åt sig honom innan vi gjorde det, Chelsea var ju inte det hetaste gänget som sökte tränare förra sommaren. Framförallt har han, med rätta, blivit älskad av fansen tack vare sin passion och kärlek. Conte lever fotboll, han lever med Chelsea i allra högsta grad.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Jag är väldigt nöjd överlag. N’Golo Kanté har enligt mig och många andra varit årets bästa spelare i ligan. Han har varit otroligt viktig på mittfältet och det visade sig också hur sårbart



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Det har varit fantastiskt att se hur N’Golo Kanté varit all over the place, hur





Efter tre säsonger på lån fick äntligen Victor Moses chansen på riktigt i Chelsea. Och som han tog den!



Vilken spelare har överraskat mest?

- Där måste jag säga Moses igen. Det är nog en av Antonio Contes största bedrifter. Inför säsongen fanns det indikationer på att Conte skulle satsa på Moses, och man drog paralleller till Emmanuele Giaccherini som Conte mot alla odds gjort till stjärna i italienska landslaget. Men ingen, knappt Conte själv, kan ha förväntat sig den utvecklingsexplosion nigerianen stått för.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- När man vinner ligan är det svårt att hitta en självklar besvikelse. Jag vill väl hävda att samtliga spelare kan vara stolta efter årets säsong. Men det gjorde mig besviken när





Hur skulle Lukaku funka i Contes spelsystem?



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- En anfallsförstärkning. Får vi ett kanonbud från Kina på Costa är det bara att sälja direkt. Jag tror också han kommer gå. Costa har varit fantastisk för oss på planen, men som jag nämnde i förra frågan har hans attityd ställt till med en del problem. Han har aldrig känt någon speciell kärlek till Chelsea som exempelvis Drogba. Frågan är då hur vi bäst ersätter honom. Det snackas mycket om Lukaku men jag är tveksam, dels för att han var så medioker under förra sejouren men också för att Chelsea har ett helt annat spel än



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Man måste medge att vi har haft en fördel gentemot konkurrenterna av att slippa Europaspel. Sett till att vi bara haft inhemskt spel att fokusera på har truppen varit väldigt bred. Nästa år ska vi slåss i



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Chelsea måste fortsätta på samma spår, men också förbereda sig för ett tvåfrontskrig. på Chelsea redaktionen kan blicka tillbaka på en säsong som gick högt över förväntan. Nu är det dags att spänna bågen inför nästa säsong då även spel ute i Europa väntar:- En fest som aldrig velat ta slut!- Hemmasegern mot Manchester U nited. Inför matchen hade jag skrivit om klassiska matcher lagen emellan och gått igenom highlights från mötet 1999, då vi vann med 5-0. Att historien kunde upprepa sig så, just när Mourinho var tillbaka och allt. Det fanns så många lager i den matchen, (Mourinho! Zlatan!) och det var då jag på riktigt började hoppas på titeln. Där och då var vi oövervinneliga, och förblev så säsongen ut. Från i höstas har det egentligen inte varit något snack, ligatiteln skulle hem.Antonio Conte får högsta möjliga betyg av Chelsearedaktionen.- Högsta möjliga! Antonio Conte vinner ligatiteln sitt första år i England med ett lag som slutade tia förra året och borde adlas för sitt taktiska triumftåg. Helt ärligt så kan jag inte begripa varför ingen annan klubb snodde åt sig honom innan vi gjorde det, Chelsea var ju inte det hetaste gänget som sökte tränare förra sommaren. Framförallt har han, med rätta, blivit älskad av fansen tack vare sin passion och kärlek. Conte lever fotboll, han lever med Chelsea i allra högsta grad.- Jag är väldigt nöjd överlag. N’Golo Kanté har enligt mig och många andra varit årets bästa spelare i ligan. Han har varit otroligt viktig på mittfältet och det visade sig också hur sårbart Leicester var utan honom. Kanté är en av Chelseas bästa värvningar någonsin. David Luiz har också gjort succé under sin andra sejour. Vi var flera som tvivlade när han återvände, men han har motbevisat alla och blivit den försvarschef vi så väl behövde. Vidare är Marcos Alonso kanske inte världens bästa vänsterbreddare men har verkligen anpassat sig till den höga nivån och dessutom gjort en del mål. Han har gjort en väldigt bra säsong. Det enda egentliga frågetecknet är Michy Batshuayi . Han kostade en hel del men har inte riktigt fått chansen förrän nu på slutet. Risken med Batshuayi är att hans tålamod kan tryta om han inte får chansen.- Det har varit fantastiskt att se hur N’Golo Kanté varit all over the place, hur Eden Hazard tagit sig tillbaka till den världsklassnivå han hör hemma på, men jag var svag för Victor Moses när han kom från Wigan 2012 och att se hur han, från att vara fast i lånekarusellen utan att övertyga någonstans, har blivit en ordinarie kugge i ligamästarna har varit ett stort nöje.Efter tre säsonger på lån fick äntligen Victor Moses chansen på riktigt i Chelsea. Och som han tog den!- Där måste jag säga Moses igen. Det är nog en av Antonio Contes största bedrifter. Inför säsongen fanns det indikationer på att Conte skulle satsa på Moses, och man drog paralleller till Emmanuele Giaccherini som Conte mot alla odds gjort till stjärna i italienska landslaget. Men ingen, knappt Conte själv, kan ha förväntat sig den utvecklingsexplosion nigerianen stått för.- När man vinner ligan är det svårt att hitta en självklar besvikelse. Jag vill väl hävda att samtliga spelare kan vara stolta efter årets säsong. Men det gjorde mig besviken när Diego Costa höll på att bråka sig till Kina i vintras. Jag blev inte särskilt förvånad, men att ställa till med sådana scener när allt annat flyter på så bra… Det är svårt att klaga på hans prestationer på planen, gör man 20 mål är det en fantastisk säsong, men hans attityd går att ifrågasätta.Hur skulle Lukaku funka i Contes spelsystem?- En anfallsförstärkning. Får vi ett kanonbud från Kina på Costa är det bara att sälja direkt. Jag tror också han kommer gå. Costa har varit fantastisk för oss på planen, men som jag nämnde i förra frågan har hans attityd ställt till med en del problem. Han har aldrig känt någon speciell kärlek till Chelsea som exempelvis Drogba. Frågan är då hur vi bäst ersätter honom. Det snackas mycket om Lukaku men jag är tveksam, dels för att han var så medioker under förra sejouren men också för att Chelsea har ett helt annat spel än Everton , som spelar mycket i djupled. Risken är att Lukaku inte funkar i Contes spelsystem, och så bra är han inte att han bör gå in och ändra modellen. Det vattnas lite av tanken på Alexis Sanchez , men kanske är Morata den bästa lösningen. Vi har offensiv kvalitet så det räcker och blir över så vi kanske inte behöver världens bästa anfallare längst fram.- Man måste medge att vi har haft en fördel gentemot konkurrenterna av att slippa Europaspel. Sett till att vi bara haft inhemskt spel att fokusera på har truppen varit väldigt bred. Nästa år ska vi slåss i Champions League och sikta på att gå långt där. Förhoppningsvis kan det locka våra stjärnor på bänken, som Fàbregas och Willian, att stanna. Sedan vore det fruktansvärt om Hazard helt plötsligt skulle sticka till Real Madrid. Men det håller jag som osannolikt, i alla fall i år.- Chelsea måste fortsätta på samma spår, men också förbereda sig för ett tvåfrontskrig. Premier League -titeln ska försvaras, samtidigt som vi ska gå långt i Champions League. Man måste också vara beredd på att förhållandena ändrats. Nästa säsong är vi jagade, snarare än de som jagar. Men det där har Antonio Conte koll på. Så länge han får styra skutan är jag trygg med att vi kommer i hamn.

0 KOMMENTARER 187 VISNINGAR 0 KOMMENTARER187 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-06-02 15:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-06-02 15:00:00

England

2017-06-02 12:00:00

England

2017-06-02 10:00:00

England

2017-06-01 16:00:00

England

2017-06-01 12:00:00

England

2017-06-01 10:45:00

England

2017-05-31 16:00:00

England

2017-05-31 14:45:00

England

2017-05-31 10:00:00

England

2017-05-30 15:00:00

ANNONS:

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att presentera den back som fått fjärde mest röster och som därmed kompletterar den backlinje som hittills består av Toby Alderweireld, David Luiz och César Azpilicueta.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Premier League-redaktionerna har valt ut sitt Team of the Year för säsongen 2016/17. Idag presenterar vi den försvarare som fick tredje flest röster.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Idag presenterar vi den back som fått näst flest röster när Premier League-redaktionerna fått välja sitt Team of the Year för säsongen 2016/2017.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.