Exit Talks - Everton: "Det är nu det gäller"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Ronald Koeman har Ross Barkley och Romelu Lukaku som Per Malmqvist misstänker att man gör?



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Räcker med ett ord: väntad.









Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Hemmasegern med 4-0 mot Manchester City värmde lite extra, såväl som 6-3 mot AFC



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- En sjua av tio. Ronald Koeman har stabiliserat laget och guidat oss till en förväntad ligaposition. Dessutom har han på något sätt lyckats få hela klubben och fansen att tro på en ambition som ligger betydligt högre upp i tabellen. Om det inte varit så, skulle jag nog givit en sexa med tanke på att vi åkte ut tidigt i cuperna. Men lagbygget följer det förväntade tidschemat, så han är nog värd sin sjua.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

-Tycker nyförvärven gjort det man hade kunna hoppats på och några har väl till och med gjort det med beröm godkänt. Så Steve Walsh och company ligger väl på en sjua av tio, men den sjua handlar också om förväntningar mot än fler och bättre värvningar. Om vi gör lika många och på samma nivå i sommar, så skulle jag nog ge en femma.









Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Idrissa Gueye. Har väl vunnit fler tacklingar än Ngolo Kanté. En defensiv mittfältsklippa som kommer bli väl så nyttig framöver.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Unge Tom Davies. Vi som följt ungdomsverksamheten visste ju att han var bra och nära A-laget, men som han gick in och tog för sig!



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Kan faktiskt inte riktigt peka på någon. Kan tycka att ingen av våra två målvakter klivit fram som en förstemålvakt. Kanske hade jag förväntat mig lite mer av



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Det finns rätt stora förväntningar. Värvningsansvarige Steve Walsh tillsammans med Ronald Koeman står inför sitt viktigaste fönster sedan de kom till klubben. Det var lite för kort om tid förra sommaren och januarifönstret är alltid svårare, så det är nu det gäller. Walsh rykte som genial värvare kommer sättas på prov då förväntningarna är högt ställda samtidigt som vi inte har någon draghjälp av att spela i





Var spelar Romelu Lukaku nästa sommar?



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Nja, jag kan inte säga att jag blir förvånad om både Romelu Lukaku och Ross Barkley lämnar, så det kan ju inte räknas som en katastrof. Snarare vore det en katastrof om vi inte lyckades med tillräckligt många värvningar av hög klass.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- En bredare och vassare trupp. Förstärkningar i samtliga lagdelar. Det finns ett embryo, men med tanke på att vi nu ska spela Europa League med start redan i juli, så kommer det att krävas en stor trupp. Kravet på Ronald Koeman är också en Champions League-plats, vilket inte kommer vara lätt att uppnå.

2017-05-30 15:00:00

