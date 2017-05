Marco Silva plockades över från Olympiakos och gjorde stor succé i Hull. De blev närmast oslagbara på hemmaplan och såg ett tag ut att kunna rädda kontraktet i Premier League.

Exit Talks - Hull City: "Marco Silva ska få hitta en stabilare klubb"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.

Pierre Lamont på Hullredaktionen reflekterar över säsongen:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Emotionell bergodalbana.

Hull City squad photo 2016/17 ???? #HCAFC #TheBigLeague pic.twitter.com/BTjA84jlY1 — Curtis Davies #6 (@TheCurtisDavies) August 4, 2016

Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Det måste nästan tyvärr vara försäsongen om den räknas. Vi hade i princip inte ett fullständigt lag och Curtis Davies la upp en bild på Twitter med "lagfotot" som innehöll 9 A-lagsspelare.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Jag skyller inget av nedflyttningen på tränarna. Mike Phelan kunde inte fått en mycket svårare uppgift som A-lagstränare när han tog över Steve Bruce.

Marco Silva gjorde en fenomenal insats, även om det inte räckte ända fram i slutändan. 7,5 av 10





En hel



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Helt OK. Lånen har blandat och gett, men ingen har heller varit katastrof (jag ställer uppenbarligen inga högre krav). Niasse gjorde mål, N'Diaye slet på mittfältet, Ranocchia gjorde det bra bakåt, etc. Jag tycker inte att någon stuckit ut som varken riktigt bra eller dålig. Silva tog in vettiga lånespelare. 6 av 10.



Vilken spelare i Hull har varit viktigast under säsongens gång?

- Svårt. Vi har ju släppt in sjukt många mål (27 mer än Middlesborough för att dra en jämförelse), men ändå måste det vara någon i försvaret. Jag tycker att









Vilken spelare har överraskat mest?

- Jag säger nog Sam Clucas. Han spelade förra säsongen som en ytter, men i brist på andra spelare i laget så fick han gå in som innermittfältare och där har han gjort ett strålande jobb. Han har dragit på sig intresse från andra klubbar och det förvånar mig om han blir kvar tills nästa säsong.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Svårt. Jag hade så låga förväntningar innan säsongen började, så kan inte påstå att någon spelare har gjort mig besviken. Jag förväntade mig mer av





Harry Maguire har ryktats till



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Först ska Marco Silva få hitta en stabilare klubb. Sen hoppas jag att vi lyckas behålla en stabil grund från den nuvarande truppen. Det är oundvikligt att vissa spelare kommer lämna, såsom Andy Robertson & Harry Maguire, men det viktigaste är att behålla en bra stomme som kan vara med och utmana nästa år.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att Assem - & Ehab Allam fortsätter sitt dårskap och att Curtis Davies får anledning att twittra en ny decimerad lagbild.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Jag skulle givetvis föredra om Allam-familjen sålde klubben, men det verkar lättare sagt än gjort. Det klubben behöver göra för att prestera nästa säsong är la egentligen bara att försöka. Något som missades i början av denna säsong. Det är direkt pinsamt att en Premier League-klubb står i det skick som Hull City gjorde för några månader sedan. En stabilisering och en rimlig målsättning om att nå finrummet igen är vad som behövs. Det finns ett uttryck som passar så bra på Hull City . Om du misslyckas med att förbereda dig så får du förbereda dig på att misslyckas. Hur tankegångarna gick inom klubben under sommaren skulle nog många vilja veta. För fotbollsspelare fanns det då inte, vilket föranledde att en spelare tweetade ett lagfoto bestående av nio spelare. Lägg därtill att Steve Bruce lämnade klubben tvärt och det är egentligen ett under att klubben var så pass nära att hålla sig kvar i Premier League

2017-05-25 15:20:33

