Jurgen Klopp tog sitt Liverpool till Champions League och nu väntar en viktig sommar där klubben måste bredda truppen ordentligt.

Exit Talks - Liverpool: "Höga berg och djupa dalar"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Björn Grafström på Liverpoolredaktionen ger ändå Klopp betyget starkt godkänt.



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Höga berg och djupa dalar. Alternativt med en titel: Dr Jekyll & Mr Hyde.











Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Wijnaldums 1-0 på Anfield i sista omgången ligger ju oerhört nära till hands, men Emre Cans konstmål några omgångar tidigare är på det hela taget ett snyggare mål och därför mer värt att minnas.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Vi är fyra platser bättre till i tabellen och har tagit 16 poäng mer än i fjol. Jürgen Klopp får förstås ett starkt godkänt betyg för den här säsongen. Han har också visat att han kan vinna den taktiska matchen mot många av ligans topplag, något som jag klart föredrar framför att göra detsamma mot ligans sämre lag men inte klara av att hantera storklubbarna. Det senare är onekligen lättare att förändra.





Joel Matip hämtades in gratis från Schalke 04 och har varit lagets bästa mittback.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Nyförvärven har varit bra tillskott, och för en gångs skull måste jag säga att Liverpool faktiskt inte gjorde någon värvning som slutade i fiasko. Några har gjort väldigt bra säsonger (Mané, Wijnaldum, Matip), andra har fyllt en funktion (Klavan) och vissa var redan från början tänkta som namn för framtiden (Grujic). Enda frågetecknet är väl egentligen



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Liverpools anfall får en extra dimension när Mané kan vara med, så det är lätt att säga honom här. Samtidigt är det ett rent nöje att se



Vilken spelare har överraskat mest?

- Kanske att James Milner klarade av att spela vänsterback på ett sätt som han ändå gjorde. Annars säger jag Matip, jag hade ingen koll på honom före han anslöt till Liverpool men han är en ytterst elegant och skicklig mittback.









Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Mamadou Sakho. Supporterfavoriten som gjorde bort sig redan på försäsongen och som till slut hamnade i



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Nu har jag lyft fram James Milner tidigare, men jag vill verkligen ha in en riktig vänsterback. Skulle sommaren 2016 upprepa sig skulle jag dock bli oerhört nöjd, en till riktigt bra mittback, en innermittfältare med brett register och en anfallare som ger laget en dimension det saknar. Får Liverpool allt detta blir vi ett väldigt mycket bättre lag.





Lockar Barcelona över Coutinho i sommar?



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Nä, egentligen inte. Visst, det vore trist om Barcelona valde att locka över Coutinho men jag är rätt säker på att Liverpool skulle klara den smällen ganska bra. Om inte annat skulle vi få väldigt mycket extra pengar att röra oss med.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- En sak som klubben inte gör men som gör Liverpool klart bättre nästa säsong är att vi inte behöver förlora några spelare till Afrikanska mästerskapen. Annars tror jag tyvärr att en lärdom Klopp gör inför nästa säsong är att inte lägga så stort fokus på Ligacupen. Januari 2017 var en av de matchtätaste perioder jag har upplevt som supporter och alla omspel och dubbelmöten i Ligacupen och FA-cupen var verkligen något som sög musten ur spelartruppen i en period då vi redan saknade flera starka kort. Man blir inte riktigt klok på detta Liverpool . Trots en säsong fri från spel ute i Europa, så var det ända in på målsnöret för att laget skulle nå Champions League -spel. Detta trots att det i julas såg ut ut som ett two horse race mellan Chelsea och Liverpool.på Liverpoolredaktionen ger ändå Klopp betyget starkt godkänt.- Höga berg och djupa dalar. Alternativt med en titel: Dr Jekyll & Mr Hyde. Emre Can s konstmål mot Watford var en av säsongens läckraste mål.- Wijnaldums 1-0 på Anfield i sista omgången ligger ju oerhört nära till hands, men Emre Cans konstmål några omgångar tidigare är på det hela taget ett snyggare mål och därför mer värt att minnas.- Vi är fyra platser bättre till i tabellen och har tagit 16 poäng mer än i fjol. Jürgen Klopp får förstås ett starkt godkänt betyg för den här säsongen. Han har också visat att han kan vinna den taktiska matchen mot många av ligans topplag, något som jag klart föredrar framför att göra detsamma mot ligans sämre lag men inte klara av att hantera storklubbarna. Det senare är onekligen lättare att förändra.Joel Matip hämtades in gratis från Schalke 04 och har varit lagets bästa mittback.- Nyförvärven har varit bra tillskott, och för en gångs skull måste jag säga att Liverpool faktiskt inte gjorde någon värvning som slutade i fiasko. Några har gjort väldigt bra säsonger (Mané, Wijnaldum, Matip), andra har fyllt en funktion (Klavan) och vissa var redan från början tänkta som namn för framtiden (Grujic). Enda frågetecknet är väl egentligen Loris Karius , men om tysken är reservmålvakt resten av karriären i Liverpool rör det sig om en rätt billig peng ändå varför det får betraktas som ett väldigt milt misslyckande i så fall. Prislappen kändes kanske något hög för Mané och Wijnaldum, men det har visat sig vara väldigt bra spelare och prisnivån generellt sett har tagit ett rejält kliv uppåt den här säsongen. Med tanke på det måste jag säga att Joel Matip kanske är årets värvning, han har varit vår klart bästa mittback och han kostade inte en krona.- Liverpools anfall får en extra dimension när Mané kan vara med, så det är lätt att säga honom här. Samtidigt är det ett rent nöje att se Philippe Coutinho spela fotboll när han är som bäst.- Kanske att James Milner klarade av att spela vänsterback på ett sätt som han ändå gjorde. Annars säger jag Matip, jag hade ingen koll på honom före han anslöt till Liverpool men han är en ytterst elegant och skicklig mittback. Mamadou Sakho gick från publikfavorit till utfryst.- Mamadou Sakho. Supporterfavoriten som gjorde bort sig redan på försäsongen och som till slut hamnade i Crystal Palace . Det finns en väldigt bra spelare i Sakho, men det finns också en idiot till människa där. Eller kanske det faktum att Daniel Sturridge har spelat så lite (igen).- Nu har jag lyft fram James Milner tidigare, men jag vill verkligen ha in en riktig vänsterback. Skulle sommaren 2016 upprepa sig skulle jag dock bli oerhört nöjd, en till riktigt bra mittback, en innermittfältare med brett register och en anfallare som ger laget en dimension det saknar. Får Liverpool allt detta blir vi ett väldigt mycket bättre lag.Lockar Barcelona över Coutinho i sommar?- Nä, egentligen inte. Visst, det vore trist om Barcelona valde att locka över Coutinho men jag är rätt säker på att Liverpool skulle klara den smällen ganska bra. Om inte annat skulle vi få väldigt mycket extra pengar att röra oss med.- En sak som klubben inte gör men som gör Liverpool klart bättre nästa säsong är att vi inte behöver förlora några spelare till Afrikanska mästerskapen. Annars tror jag tyvärr att en lärdom Klopp gör inför nästa säsong är att inte lägga så stort fokus på Ligacupen. Januari 2017 var en av de matchtätaste perioder jag har upplevt som supporter och alla omspel och dubbelmöten i Ligacupen och FA-cupen var verkligen något som sög musten ur spelartruppen i en period då vi redan saknade flera starka kort.

HENRIK ÖRTENVIK

2017-06-01 10:45:00

