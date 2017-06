Pep Guardiolas säsong i Manchester City blev den första utan titel baskens tränarkarriär.

Exit Talks - Man City: "Fungerar det så vinner vi Premier League!"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.

Manchester City inledde säsongen med tio raka segrar var många, inklusive undertecknad, redo att casha ut och ge Pep Guardiola och City ligatiteln. Laget såg ut som ett självspelande piano och de var så äckligt överlägsna. Men sen dröjde det sju matcher till innan City vann och helt plötsligt såg laget mänskligt ut. När detta skrivs har klubbens ägare öppnat storplånken och samtidigt öppnat dörren och släppt iväg ett gäng spelare. Kanske blir det först nästa säsong som vi verkligen får se Pep Guardiolas Manchester City? Richard Lantto hoppas på det:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Dagen till ära:



I was happy in the haze of a drunken hour

But heaven knows I'm miserable now

I was looking for a job, and then I found a job

And heaven knows I'm miserable now

In my life

Why do I give valuable time

To people who don't care if I live or die?



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Den övertygande segern i bortaderbyt som jag bevittnade från Cityklacken på Old Trafford. Vi visade vem som äger staden och vilka som troligtvis skulle vinna titeln…



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Because we've got (clap clap) Guardiola!

- Svag 3:Aa av 5. Ingen titel men 12 poäng fler än förra året. Cupspelet är ofta tillfälligheter men där var vi sämre än föregående år. Samtidigt såg spelet stundtals bättre ut med lovande intentioner och höga toppar vilket höjer betyget från 2. En hel del skadeproblem som påverkade negativt höjer också betyget den här gången.

- Det var verkligen en säsong med extremt mycket focus på Guardiola och när den fantastiska inledningen mattades av mer och mer så började delar av (United)pressen försöka hitta fler problem än vad som fanns där när de istället borde fokuserat på United. Vi må ha förlorat ligan med många skadade på vår sida men Guardiola vann gång på gång slagen över media. Nästa år måste han dock vinna slagen på planen för även om han varit en PR-mässig framgång som den Galactico han är så är det slutsegern vi vill ha.





Sällan har Bravo varit en mindre passande efternamn.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Här är det svårt att veta vem som jag skall betygsätta då Txixi Beguristain varit högste ansvarig i flera år och byggt truppen men där Pep Guardiola är den tränare som fått mest att säga till om. De två är väldigt nära varandra sen Txixi valde att satsa på Pep och flytta upp B-lagstränaren till B-arca och de har så vitt jag vet samma filosofi.



- Claudio Bravo måste anses vara en Pep värvning och hans största prestigevärvning. Tyvärr en helt misslyckad värvning än så länge.

- Nolito började bra men har knappt fått spela på slutet. Ryktas om att han och Pep rykt ihop. Vi hade förväntat oss mer så inte godkänt. Väljer att beskylla Txixi för det!

-

- Gabriel Jesus gjorde trots hypen det än bättre än förväntat då han slog igenom med dunder och brak i februari när han fick börja spela. Tyvärr skadad men kom tillbaka bra i slutet på säsongen. Pep övertygade Jesus om att komma till City så där har vi Pep att tacka för en till framtida superstar.

-Josh Stones har ändå gjort det ok tycker jag och som Pep sa. Han har de största kulorna av alla och det måste innebära godkänt. Peps typ av mittback men det finns fler andra av de som nobbat. Situationen var att vi måste köpa engelskt pga högst 17 icke Homegrown i England och det är Txixis gamla lagbygge.

- Illikay Gundogan, gjordes det klart med förra våren redan men på begäran av Pep. Hann precis komma i form efter skadan han hade när han kom till att bli långtidsskadad igen. Inte godkänt men det finns sparkapital.





Blir bara bättre och bättre, enligt Lantto.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

-



Vilken spelare har överraskat mest?

- Svårt att välja mellan Leroy Sane och Gabriel Jesus. Tysken tog lite längre tid på sig att börja dominera men visade hela tiden lovande glimtar. Hade lite skadeproblem längs med vägen men när han var anpassad och i form så var han ett hot mot alla. Jesus trodde vi som sagt mycket på men det som överraskade var att han på direkten klev in och blev matchvinnare och ett hot mot Sergio Agüero som förste forward. Efter skadan har både Jesus och Kun Agüero (och Sane) spelat och det har varit stundtals skrämmande! Därför tror jag på Jesus!



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Claudio Bravo som trots missen på Old Trafford ändå började ok och jag gillade verkligen hans passningsfot och spelsinne. Tyvärr krävs det tydligen även fungerande händer i fotboll!





Spurs vindsnabbe högerback ryktas till Manchester City.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Trodde länge på Isco (igen) men den dörren stängdes häromveckan så nu till det mer realistiska och nödvändiga. Fabinho ryktas det mycket om och hellre han än Kyle Walker som också anses nära. Det skulle kunna bli båda två då Fabinho även kan spela på mittfältet. Sen måste vi ha en vänsterback av toppklass.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Ett tag var man orolig för att Pep skulle göra sig av med

- Jag fruktar iofs en framtid utan Yaya men kanske än mer en framtid med han. Ersätter vi med en innermittfältare av klass blir det bra.

- Sen kommer vi ha väldigt många spelare tillbaka efter lån och jag hoppas en del får möjlighet att visa upp sig innan vi skeppar iväg de igen och i stället köper nytt. Gäller främst Homegrown typ Patrik Roberts och Jason Denayer som båda borde ta en plats i truppen.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

2017-06-01 16:00:00

