Ifrågasatt stora delar av säsongen, men trots detta är Uniteds prisskåp utökat med tre bucklor för säsongen 2016/2017.

Exit Talks - Man United: "En förbannat stor besvikelse"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



John Guidetti inte sparkat hål i luften på Old Trafford hade det här varit en helt annan intervju. Men José Mourinho kunde när den feta damen sjöng konstatera att han vunnit tre cuptitlar och tagit sig till Champions League, trots en sjukt undermålig ligasäsong. Björn Hallberg reflekterar över säsongen:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- En förbannat stor besvikelse, men vi lyckades i alla fall ta oss till den där jävla Champions.





Marcus Rashford firar avgörande målet mot Hull.



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Rashfords sena avgörande mot Hull i slutet av augusti. United hade legat på för ett avgörande men Hull vägrade ge med sig, men i de absoluta slutminutrarna forcerade vi in ett riktigt skitmål i ösregnet. Där och då, när vi hade tagit nio pinnar av nio möjliga under säsongsinledningen, kändes den optimism som byggts upp under sommaren befogad, och där och då trodde jag att vinstmaskinen United – som nästan alltid, oavsett situation, lyckas vinna – var tillbaka. Signifikativt nog började United dala därefter i och med förlusten mot City. Visst har det funnits bra stunder att se tillbaka på därefter, men den optimismen som jag satt inne med då har jag inte lyckats uppbringa därefter.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Oavhängigt





Zlatan behövde ingen anpassningsperiod till



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Zlatans säsong behöver vi knappast orda om, han har gjort precis det han värvades in för att göra, och även om Pogba har fått välförtjänt kritik – särskilt i början av säsongen – tycker jag att det med tiden blivit allt tydligare hur viktig han är för Uniteds spel. Därtill råder det inte några tvivel om hur viktig han kommer att bli på lång sikt. Bailly är den som presterat över förväntningarna, och det säger jag i ljuset av att det var svårt att bedöma hur bra ivorianen egentligen var innan han anlände till klubben. I Bailly har vi hittat en spelare som kommer att vara bärande i många år framöver, och det på en position där vi suktat efter en kugge. Slutligen så är Mhkitaryan den som går att höja vissa frågetecken kring. I sina stunder har han visat vilken hög kapacitet han besitter, men allt för ofta har han också varit osynlig och lätt att avväpna. Jag tror dock inte att det är någon risk för att Miki blir någon ny flopp likt Kagawa eller Di Maria , utan jag tror snarare att det handlar om att han behöver en viss tid att anpassa sig. Så var fallet även i Dortmund. I vilket fall som helst, han kan - och bör - vi förvänta oss mer av.



Vad det gäller Woodward och co. så kan vi knappast hylla dem förbehållslöst. Visst krävs det en del arbete att ro rekordtransfers i hamn, men när transferkassan är full, arbetsgivaren heter Manchester United och lönebudgeten är skyhög så krävs det också betydligt mindre fingertoppskänsla. Zlatan, Paul Pogba och Mhkitaryan kräver knappast någon större scouting. Däremot ska såklart de ansvariga för värvningen av Bailly höjas, för här har man verkligen träffat rätt gällande en spelare som på förhand inte räknades som någon given succé. Sammanfattningsvis; de har gjort sitt jobb, varken mer eller mindre.





Ander Herrera utsågs nyligen till Uniteds bästa spelare för säsongen 2016/2017.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Ander Herrera, utan tvekan. Att han har fina kvaliteer, såväl spelmässiga som på ett personligt plan, har vi varit medvetna om redan tidigare, men i år har han i mina ögon tagit ett stort kliv och blivit både en spelmässig härförare och en kulturbärare. Ander vill så väldigt mycket, och han är beredd att ge precis allt för att bidra till lagets framgång. Det är sådana egenskaper som jag allra helst vill se hos en United-spelare, och han visar de egenskaperna i varenda jäkla match. Ander blev utsedd till Uniteds bästa spelare häromveckan, och jag kunde inte unna honom den utmärkelsen mer.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Bailly har, som jag antydde ovan, varit avsevärt mycket bättre än vad jag förväntade mig, men jag hade å andra sidan inför säsongen inte mycket att grunda mina förväntningar på. Om jag däremot utgår från det jag redan visste, och från de spelare som jag redan mer än väl kände till, så kan jag inte undgå att nämna Antonio Valencia. Det är verkligen anmärkningsvärt att en spelare vid 31 års ålder kan prestera, över en hel säsong, på en för honom ovan position. Visst visste jag att Valencia var en anpassningsbar spelare, men att han skulle bli en så viktig del i lagbygget som högerback kunde jag inte drömma om. Han är verkligen fantastisk, den där Tony.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Det finns tyvärr ganska många att välja på här, men i slutändan faller ändå valet på Anthony Martial. Visst går det att argumentera för att han överträffade förväntningarna i fjol, och visst går det att förklara hans misslyckade andra säsong med att han inte gavs lika mycket plats eller tid till att skina då han hade spelare som Zlatan, Rashford och Miki att konkurrera med. Samtidigt, med jämna mellanrum och vid ett fåtal tillfällen under säsongen, har vi sett glimtar av att han fortfarande är precis lika exceptionell som han var i fjol. Men, av någon anledning har han inte lyckats visa det kontinuerligt. Allt för ofta har Martial varit förutsägbar och loj, vilket är raka motsatsen till det vi vet att han egentligen är. Vi kan bara hoppas att det rör sig om en ”en-säsongs-företeelse”.





Griezmann sägs vara i princip klar för Manchester United.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Det har varit, och kommer att vara, mycket snack om nästa stjärnvärvning, men vare sig det snackas om Griezmann eller James så anser jag inte att ännu en stjärnvärvning är vår högsta prioritet. Jag tror visserligen att United kommer att hämta in ett ”färdigt” offensivt vapen, och det behövs såklart om Zlatan försvinner, men första prioritet bör i min mening vara att fylla ut luckor på de positioner där vi är som mest sårbara. Bredden är otillräcklig i flera lagdelar, både i den bemärkelsen att vi har för få alternativ på vissa positioner liksom att de spelare vi har på vissa positioner rätt och slätt inte är tillräckligt bra. Visst kan vi hoppas på att spelare på flera positioner tar de nödvändiga steg som krävs nästa säsong, men vi kan inte utgå från det. Flera spelare är för skadebenägna och/eller för begränsade för att United ska ha råd att chansa, utan man måste helt enkelt förstärka truppen på de positioner där konkurrensen är bristfällig.



Vill man vara med och konkurrera på allvar om såväl ligatiteln som i Europa så är min fasta övertygelse om att man måste ha en trupp där det råder en tuff konkurrens, och där spelare som roteras in i elvan får chansen för att de förtjänat den. I år har spelare allt för ofta fått chansen för att det inte funnits något alternativ, och ja, det har märkts. Och, för att förtydliga. Jag menar inte att United ska värva in breddspelare. Jag menar att United ska värva spelare som kan gå in rakt i startelvan och att man därigenom skapar en större bredd. De spelare som petas undan, ja, de måste bevisa att de faktiskt är värda att få en ny chans för att det ska bli aktuellt. Konkurrens är sunt, som sagt.



Jag känner att jag har ett visst ansvar att blidka alla Silly-törstande läsare genom att lämna ett konkret värvningsförslag, så here goes; Benjamin Mendy från Monaco. Låt skövlingen av furstendömet börja.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Tyvärr så talar väl mycket för att Real Madrid kommer att rycka i David De Gea i år igen. De Gea är en av världens bästa målvakter, och med honom i laget har vi inte behövt oroa oss ett dugg för målvaktspositionen. Det är en av få positioner vi inte har behövt oroa oss över på senare år. Visst har Romero gjort en strålande säsong, och visst kan United värva in en god ersättare, men en försäljning av De Gea skulle innebära en förändring som både tar tid och kraft att anpassa sig efter. United behöver lägga den tiden och kraften på annat, och United behöver all den stabilitet man kan få. Med andra ord; vi får hoppas på att Real Madrid inte har uppdaterat sin fax-armada.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Väldigt mycket, uppenbarligen, och just därför är det svårt att sätta fingret på något särskilt. Men ja, vill man göra det enkelt för sig så måste United bli bättre på att vinna. Om vi ser tillbaka på årets säsong så borde United ha vunnit åtminstone hälften av de matcher man kryssade, sett till vilka lag det var man kryssade mot. Det är enklare sagt än gjort, men det är också den typen av poängtapp som gör att laget inte har något med toppstriden att göra. Att man inte lyckats vinna dessa matcher har ofta sagts bero på otur, men förklaringen kunde inte vara mer missvisande. Den förklaringsmodellen går att applicera vid enskilda tillfällen, men när ett lag kryssar 15 av 38 matcher är det en tydlig trend. Den trenden måste brytas nästa år om United på allvar vill vara med och konkurrera om de framskjutna positionerna.



För att lyckas med det måste man höja såväl sin lägstanivå liksom att man måste bli bättre på att nå upp till sin högstanivå. United har i år, liksom fallet var under van Gaal, varit alltför intetsägande och jämngråa i väldigt många matcher. Till skillnad från hur spelet såg ut under van Gaal har det däremot synts att lagets högstanivå, inte minst offensivt, kan vara väldigt hög. Om United ska undvika att hamna i kryssfällan och vinna mer frekvent, och för att United på allvar ska kunna utmana om titeln, måste man visa upp sin högstanivå mer frekvent. Och ja, när det inte går vägen, då måste man ha en så pass inarbetad spelmodell – och en så pass hög lägstanivå – att man kan gneta till sig en vinst trots att spelet hackar. Man behöver inte spela champagnefotboll i 90 minuter varje vecka, men man måste göra det minsta möjliga som krävs för att slutprodukten ska bli att man bärgar tre istället för en poäng.



United har lärt sig att inte förlora, och man har lärt sig att tråka ut sina motståndare. Nu måste United lära sig att göra det som klubben själva, liksom Mourinho, en gång var så bra på att göra – att vinna. Hur man ska lyckas med det är en annan femma, men jag tror att det till ganska stor del är en fråga om att förvalta, eller snarare förädla, det vi redan har. Visst behöver United förstärka på flera positioner för att högstanivån ska höjas, vilket nämnts ovan, men samtidigt är den trupp som Mourinho har haft till sitt förfogande i år kapabel till mycket mer än vad man visat. Jag kan för mitt liv inte tro något annat. De miljarder som redan investerats ska vi kunna begära att få ut så mycket mer av. Så. Over to you, José. Med bara Champions League -finalen kvar kan vi återigen summera en säsong där brutalt små marginaler avgör var hundratals miljoner kronor i TV-pengar ska skickas och ifall tränare ska sparkas eller hyllas. 2017-05-31 10:00:00

