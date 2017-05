Aitor Karanka lyckades inte anpassa sin filosofi till Premier League och klubben får lämna Premier League efter bara en säsong.

Exit Talks - Middlesbrough: "Ny målvakt blir tidig prioritering"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.





Erik Lago på Middlesbroughredaktionen tror att det blir stora förändringar i truppen inför den kommande säsongen.



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Hoppfullhet, tveksamhet, besvikelse



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Derbyvinsten mot





Karanka lyckades inte få fart på Middlesbrough och fick lämna under säsongen.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Karanka får 2/5. Han hade en klar idé och höll sig till den. Den fungerade bra till en början, med en urstark defensiv som förvisso inte gav många vinster, men inte heller många förluster. Hans ovilja att förändra spelsätt och hans säregna, Mourinho-liknande beteende och tjurskallighet blev dock för mycket och han fick gå när resultaten började svikta, tyvärr alldeles för sent.



- Steve Agnew får 1/5. Han lyckades inte höja laget, han tappade helt den defensiva strukturen och i offensiven blev det knappt någon förbättring. Han var uppenbart för grön att vara huvudtränare i ett PL-lag.





Gastón Ramirez var en "katastrof" enligt Erik Lago.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Valdés har varit skadebenägen, som vanligt, men ändå bra när han spelat. I backlinjen har Chambers varit duktig efter en lite skakig inledning, men det har gått sämre för Bernardo och Barragán. Fabio är den nya försvarare som gjort störst avtryck. På mittfältet var Gastón en katastrof.

Värvningarna kändes bra till en början, men det blev uppenbart att en kreativ mittfältare fattades, vilket ledningen också misslyckades med att värva under januarifönstret. Skulle nog ge 2/5 till ledningen i den frågan.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

-



Vilken spelare har överraskat mest?

- Fabio överraskade nog många med sin mångsidighet.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Gastón Ramírez. Så mycket talang, men så dåligt psyke. Stora problem vid sidan av planen.





Stora förändringar väntar i klubben.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Svårt att säga en sak, stora delar av laget kommer antagligen att göras om. Valdés, Guzan och Dimi försvinner på målvaktssidan så en ny målvakt lär bli en tidig prioritering.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Egentligen inte. Lagets toppspelare kommer att lämna, Valdés och Negredo spelar inte i Championship, Gastón kommer att försvinna. Man unnar verkligen Ben Gibson att spela i Premier League men det vore ändå tråkigt om han försvann.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

2017-05-24

