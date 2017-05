Exit Talks - Southampton: "Jag tänker på er Liverpool!"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Adam Lallana, Emanuel Bentelids minne:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Missade chanser har lett till en negativ känsla.





Shane Long gör mål i ligacupsemifinalen mot



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Antingen får det bli semifinalerna mot Liverpool i ligacupen, eller den otroligt svaga avslutningsstatistiken. Vi har haft en ryslig oförmåga att producera mål (inte chanser).









Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- 2 av 5. Puel har trots allt lett oss till en cup-final och vår fjärde raka topp åtta placering i ligan. Normalt skulle detta kännas som ett väldigt bra resultat, men frågan är om det är tränarens förtjänst eller om vi "borde" nått ännu längre. På minuskontot ligger all rotation under första halvan av säsongen, bristen på mittbacksinköp i januari och vårens måltorka.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Van Dijk har varit stårlande så länge han var frisk och var en av säsongens stora höjdpunkter. Hoppas vi får behålla honom nästa säsong, även om det är osannolikt. Gabbiadini plockades in i januari och har i mina ögon varit riktigt bra. Skadade sig efter en imponerande start och har efter det inte riktigt kommit in i samma målstim igen. Detta kan dock bero på att övriga laget också gått ner sig. Pied kom in och drog ett ledband på försäsongen, vilket gjort att han inte varit den komplementspelare han var tänkt som. Svårt att bedöma. Från akademin har en hel del intressanta spelare lyfts upp och luftats. Josh Sims och









Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Virgil van Dijk. Holländaren kom som ännu en mittback och han levererade från start. Lugn och trygg både i bollspel och markering samt resolut i brytningsspelet. Precis den mittback vi behövde. Tyvärr gjorde han det nog lite för bra, då vi lär få söka ytterligare en mittback till nästa säsong.



Vilken spelare har överraskat mest?

-





Inte levt upp till förväntningarna, enligt Bentelid.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

-



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Att vi får in en ny mittback som kan komplettera van Dijk.





Klopp och hans entourage är bannlysta på sydkusten...



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att vi blir sönderköpta ännu en sommar. Jag tänker på er Liverpool!



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

2017-05-30 09:00:00

