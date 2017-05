Gammal är äldst. När de flashigare namnen har svikit har Peter Crouch varit levererat. 7 mål och 2 assist på 13 starter. Inte illa för en 36 åring.

Exit Talks - Stoke: "Bara Peter Crouch som levererat"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.





Att möta Stoke var under många år förknippat med lidande och fysisk uppfoffring för att komma hem från Bet365 Stadium med livet i behåll. Motsupportrar och journalisters pikar mot Stoke var nog både respektfulla och samtidigt lite pikande mot den fotboll som Stoke stod för. Men Mark Hughes kom till klubben för fyra år sedan och sa att han kände att han hade något att bevisa efter tiden i Stoke. Sakta började en ny bild av Stoke byggas upp och spelare som Shaqiri, Bojan, Arnautovic leda anfallslinjen mot motståndare - spelare med förlutet i Barcelona, Bayern Munchen, Inter.



Men den här säsongen har många påpekat att det här nog ändå återigen är det gamla Stoke. Något har hänt och Mark Hughes har inte fått sitt Stoke att leverera. Håkan Hoffert ger honom underkänt för säsongen som varit:



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- En stor besvikelse med tanke på vilken trupp Stoke har haft och det här kunde gått illa, riktigt illa.



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Svår fråga. Stoke har tidigare säsonger i





Den fjärde säsongen vid rodret i Stoke blev den överlägset sämsta under hans styre.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Mark Hughes kommer inte från denna säsong med ett godkänt betyg. Har haft en trupp för övre halvan men inte fått ihop det. Visst, spelarna ska också leverera men jag är inte nöjd med hans insats.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Lee Grant: Suverän säsong, “Player of the season”.

- Bruno Martins Indi: Mycket fin säsong, blev bara bättre och bättre.

- Wilfried Bony: Tyvärr en besvikelse, trodde mer på honom.

- Saidi Berahino: Fått chanser under våren utan att hitta målet. Passar vår spelstil inte honom? Har dock inte gett upp med honom. Såg mer och mer vältränad ut efter hand.

- Joe Allen: Började riktigt bra och gjorde en del mål. Lite sämre andra halva av säsongen.

- Ramadan Sobhi: Har glimtat till och visar att han kan bli en bra värvning. Fått lite för få chanser enligt mig.





Från bänken i Derby till succé i Stoke.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Målvakten Lee Grant måste nämnas först. Har en stor del i att Stoke inte blev mer inblandade i bottenstriden. Vilken värvning, från att ha svårt att få speltid i Derby till en succésäsong för Stoke.

- Bruno Martins Indi, han vill vi behålla. På lån från Porto på sista transferdagen i början på säsongen. Lite darrig i början kanske men växte sedan ut till en gigant i försvaret.



Vilken spelare har överraskat mest?

- Svaret här är enkelt, målvakten Lee Grant.





Gianelli Imbula var hett eftertraktad när han var i Marseille. Två säsonger senare efter dåliga säsonger i Porto och Stoke har marknadsvärdet dalat rejält.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Svaret här är lika lätt. Giannelli Imbula. Stokes dyraste värvning verkade ha hittat rätt i slutet på förra säsongen efter en jobbig start. Men nej, så var inte fallet. Måste lämna klubben i sommar.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Ta kloka beslut när det gäller spelartruppen, den innehåller ett flertal spelare som tyvärr inte håller för Premier League längre. Samtidigt som vi ska göra ett antal förändringar kan det vara svårt att göra för stora förändringar med. Eller är svaret så enkelt att ett managerbyte kan göra susen för vissa spelare som inte levererat? Många fans vill ha bort Hughes, för egen del börjar jag mer och mer ställa mig på samma sida.





Bruno Martins Indi kom, precis som Imbula, från Porto inför den här säsongen.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att vi inte värvar Bruno Martins Indi. Klubbarna ska tydligen ha gjort upp om en fast summa men vill han stanna? Det finns så klart andra mittbackar att värva men Martins Indi har verkligen visat vilken duktig spelare han är. Dessutom vill jag inte att de större klubbarna ska försöka sig på en värvning av Jack Butland.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Försvaret har läckt oroväckande under säsongen, tur då att målvaktsspelet varit bra av Grant. Här måste det till skärpning. Något man aldrig skrev under Tony Pulis tid i klubben men nästan efter varje säsong med Mark Hughes. Har han och hans medarbetare kunskapen till att förbättra försvarsspelet?



2017-05-27

