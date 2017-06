Mauricio Pochettino och Harry Kanes Tottenham fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Men fansen saknar titlar.

Exit Talks - Tottenham: "Synd att det inte räckte hela vägen"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.



Tottenham Hotspur fortsätter sin positiva utveckling och trots att de var tippade utanför Bror Hemming vill att Tottenham ska fortsätta i samma stil framöver:





Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- Bäst offensiv och bäst defensiv i ligan, synd bara att det inte räckte hela vägen, men ett steg i taget.









Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- Den där första halvleken mot



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Ingen pokal, tveksamt cupspel, men det vi sett i ligan den här säsongen förtjänar högsta betyg. Visst att vi var många som trodde på det här laget. Jag trodde mer än dom flesta. Men ändå, Pochettino har gjort det mycket bättre än vad jag vågat tro.





Wanyama kom från



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Victor Wanyama har gjort det fantastiskt bra.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Hattrick Kane har ju gett mig mycket att jubla över, men för mig är Dele Alli ändå spelaren jag tänker på när jag läser den här frågan. Hans förmåga att höja sig när det behövs, att leka när tillfälle ges, och vara sur när det är berättigat ger mig mest behållning.



Vilken spelare har överraskat mest?

- För mig är Wanyama den största överraskningen. Att han skulle ta en ordinarie tröja efter att





Tottenham trodde de värvade den Mousa Sissoko som var grym i EM. De fick någon annan istället.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Mousa Sissoko. Visst att Vincent Janssen nånstans också är en besvikelse, men han är ändå inte i närheten. En spelare som Sissoko, med åldern, prislappen och erfarenheten från ligan, ska gå in och dominera. Det har han verkligen inte gjort.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Jag hoppas att fönstret stänger. Det vore underbart om det var det första som hände. Men visst kan jag tänka mig att få in nån som kan utmana, och jag är inte särskilt förtjust i Ben Davies så nån som kan tillföra energi från vänster när Danny Rose inte kan spela ser jag också gärna i truppen.





Kyle Walker är ryktenas man dessa dagar.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Jag gillar inte snacket runt Kyle Walker. Men jag känner mig trygg i att Daniel Levy inte säljer nån till underpris, utan ska nån som är i närheten av startelvan säljas kommer det att vara för en helt galen summa.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Fortsätta. Bara fortsätta göra det man gör.

2017-06-02 12:00:00

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har blivit dags att presentera den back som fått fjärde mest röster och som därmed kompletterar den backlinje som hittills består av Toby Alderweireld, David Luiz och César Azpilicueta.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Premier League-redaktionerna har valt ut sitt Team of the Year för säsongen 2016/17. Idag presenterar vi den försvarare som fick tredje flest röster.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Idag presenterar vi den back som fått näst flest röster när Premier League-redaktionerna fått välja sitt Team of the Year för säsongen 2016/2017.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.