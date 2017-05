Kapten Troy Deeney får hoppas att Watford anställer en tränare som inte bänkar honom, som Mazzarri gjorde bitvis.

Exit Talks - Watford: "Horribel avslutning på säsongen"

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.

Pierre Dahlgren på Watfordredaktionen är mest lättad över att de klarade kontraktet.



Hur summerar du ditt lags säsong i en mening?

- En godkänd första halva, men som avslutades horribelt utan en vinst sedan 15:e april.



Vilket är ditt starkaste minne från säsongen?

- När vi nådde 40 poäng och vi kunde andas ut.





Tog inte jobbet seriöst nog, enligt Dahlgren.



Vad får tränaren för betyg för säsongen?

- Med tanke på hur omotiverat laget såg ut under de sista matcherna, och att Walter Mazzarri inte lärde sig engelska på ett helt år, så anser jag att Mazzarri inte tog jobbet seriöst nog. 4/10.



Hur har nyförvärven skött sig under säsongen och vad ger du de ansvariga bakom dem för betyg?

- Många nyförvarv som inte har gjort någon skillnad alls (Dja Djedje, Zuniga, Kaboul och delvis Mariappa), men de som har gjort en positiv skillnad coh därmed får godkänt betyg är M’Baye Niang (lån) och framför allt Mauro Zarate innan han drog på sig en knäskada som höll honom borta under stora delar av säsongen. Även Daryl Janmaat har gjort det bra sedan han kom från Newcastle.





Målvakten Gomes är en högt uppskattad spelare i Watford.



Vilken spelare i ditt lag har du haft mest behållning av den här säsongen?

- Utan några som helst tvekan Heurelho Gomes. Den rutinerade brasilianaren har inte gjort många dåliga matcher och när han är i form, är han topp 5 i





Holländaren Janmaat köptes in från Newcastle förra sommaren.



Vilken spelare har överraskat mest?

- När Daryl Janmaat kom från Newcastle trodde jag att han skulle få husera på bänken. Men holländaren har överraskat och varit en betydande pjäs i backlinjen. Han gjorde även ett fint solomål i nästa sista matchen mot Chelsea.



Vilken spelare har varit den största besvikelsen?

- Jag hade inga större förväntningar på många av nyförvärven så de har inte bidragit till någon större besvikelse. Däremot hade jag hoppats att se att Isaac Success slog igenom i år, vilket inte har skett. Endast några sporadiska och oinspirerande inhopp från bänken.



Nu väntar Silly Season. Vad är det första du hoppas händer där?

- Jag hoppas att klubben vågar rensa i truppen och göra sig av med spelare som uppenbart inte håller på den höga nivå. Sen hoppas jag att man sätter kvalite framför kvantitet i de nyförvärv som tas in, något som ägarfamiljen Pozzo inte har varit speciellt duktiga på tidigare.



Och finns det något du fruktar ska hända under sommarens silly?

- Att man fortsätter i gamla hjulspår med att ta in undermåliga spelare och ger dom fina kontrakt, som sen blir svåra att göra sig av med.



Avslutningsvis: Vad behöver klubben göra för att prestera bättre nästa säsong?

- Rensa i truppen, och kunna ställa upp med en startelva där det finns klass på varje position. Sen måste även en ny tränare tas in, som vet vad som krävs för att ett lag ska prestera under en hel säsong. Beskrivningen som Hull fick i den föregående artikeln passar väldigt bra även på Watford, som är en klubb som man som utomstående inte alls blir klok på. De har haft så många tränare under 2000-talet att det nästan liknar en fars. Jag gissade på 17, men en snabb sondering av Wikipedia gör att jag räknar till 15 managers på 17 år. Nog illa ändå att varje säsong börjar med en berättelse om vem som coachar och mitt under eller efter slutar i att denne tränare sparkats eller avgått och att en ny anställts. Efter säsongen 2016/2017 kan vi konstatera att surgubben Walter Mazzarri fått lämna klubben och än så länge är det oklart vem som kliver in istället.på Watfordredaktionen är mest lättad över att de klarade kontraktet.- En godkänd första halva, men som avslutades horribelt utan en vinst sedan 15:e april.- När vi nådde 40 poäng och vi kunde andas ut.Tog inte jobbet seriöst nog, enligt Dahlgren.- Med tanke på hur omotiverat laget såg ut under de sista matcherna, och att Walter Mazzarri inte lärde sig engelska på ett helt år, så anser jag att Mazzarri inte tog jobbet seriöst nog. 4/10.- Många nyförvarv som inte har gjort någon skillnad alls (Dja Djedje, Zuniga, Kaboul och delvis Mariappa), men de som har gjort en positiv skillnad coh därmed får godkänt betyg är M’Baye Niang (lån) och framför allt Mauro Zarate innan han drog på sig en knäskada som höll honom borta under stora delar av säsongen. Även Daryl Janmaat har gjort det bra sedan han kom från Newcastle.Målvakten Gomes är en högt uppskattad spelare i Watford.- Utan några som helst tvekan Heurelho Gomes. Den rutinerade brasilianaren har inte gjort många dåliga matcher och när han är i form, är han topp 5 i Premier League Holländaren Janmaat köptes in från Newcastle förra sommaren.- När Daryl Janmaat kom från Newcastle trodde jag att han skulle få husera på bänken. Men holländaren har överraskat och varit en betydande pjäs i backlinjen. Han gjorde även ett fint solomål i nästa sista matchen mot Chelsea.- Jag hade inga större förväntningar på många av nyförvärven så de har inte bidragit till någon större besvikelse. Däremot hade jag hoppats att se att Isaac Success slog igenom i år, vilket inte har skett. Endast några sporadiska och oinspirerande inhopp från bänken.- Jag hoppas att klubben vågar rensa i truppen och göra sig av med spelare som uppenbart inte håller på den höga nivå. Sen hoppas jag att man sätter kvalite framför kvantitet i de nyförvärv som tas in, något som ägarfamiljen Pozzo inte har varit speciellt duktiga på tidigare.- Att man fortsätter i gamla hjulspår med att ta in undermåliga spelare och ger dom fina kontrakt, som sen blir svåra att göra sig av med.- Rensa i truppen, och kunna ställa upp med en startelva där det finns klass på varje position. Sen måste även en ny tränare tas in, som vet vad som krävs för att ett lag ska prestera under en hel säsong.

0 KOMMENTARER 225 VISNINGAR 0 KOMMENTARER225 VISNINGAR HENRIK ÖRTENVIK

2017-05-26 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om England

England

2017-05-26 10:00:00

England

2017-05-25 15:20:33

England

2017-05-25 14:30:00

England

2017-05-24 10:00:00

England

2017-05-23 23:08:43

England

2017-05-23 13:00:00

England

2017-05-23 11:30:00

England

2017-05-22 22:33:00

England

2017-05-20 18:25:00

England

2017-05-18 13:50:00

ANNONS:

38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Den rutinerade anfallaren får inte plats i Gareth Southgates trupp.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.Det har viskats om det under dagen och under kvällen kom en nyhet på Crystal Palace hemsida som bekräftar ryktet: Sam Allardyce lämnar Crystal Palace. Och han bekräftar mer eller mindre att han ska gå i pension och fokusera på sin familj och sina barnbarn.England-redaktionen plockar ut helgens bästa spelare från Premier League.38 omgångar är avklarade och nu är det dags att summera och reflektera säsongen som varit. Vi snackar med redaktionerna bland annat om hur nyförvärven skött sig, vilken spelare varit den största besvikelsen och om vad de hoppas ska hända under sommarens Silly.?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.20, här kommer veckans…Under lördagen tog man steget upp till Englands näst högsta division.Finallagen är klara - ett kommer gå upp till Premier League.